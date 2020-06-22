Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в любой вуз Украины, их данные в рейтинговых списках зашифруют, - глава МОН Мандзий

Возможность упрощенного вступления для выпускников с временно оккупированных территорий доступна во всех учреждениях высшего образования Украины.

Об этом во время брифинга сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"В ближайшее время Верховная Рада должна принять законопроект, который расширит возможности для поступающих временно оккупированных территорий и обеспечит им право поступления без ВНО в любое заведение высшего образования Украины. До сих пор возможность поступления без ВНО была в сотне университетов", - сказала Мандзий.

Имена поступающих временно оккупированных территорий зашифрует.

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"Их имена в рейтинговых списках, списках рекомендованных к зачислению и в приказах о зачислении будут шифроваться. У каждого поступающего будет собственный шифровый код", - пояснила Любомира Мандзий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявляет, что для того, чтобы дети из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, властям лучше всячески их реинтегрировать на подконтрольной территории, для чего и будет предоставлена возможность поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания.

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