Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в любой вуз Украины, их данные в рейтинговых списках зашифруют, - глава МОН Мандзий
Возможность упрощенного вступления для выпускников с временно оккупированных территорий доступна во всех учреждениях высшего образования Украины.
Об этом во время брифинга сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
"В ближайшее время Верховная Рада должна принять законопроект, который расширит возможности для поступающих временно оккупированных территорий и обеспечит им право поступления без ВНО в любое заведение высшего образования Украины. До сих пор возможность поступления без ВНО была в сотне университетов", - сказала Мандзий.
Имена поступающих временно оккупированных территорий зашифрует.
"Их имена в рейтинговых списках, списках рекомендованных к зачислению и в приказах о зачислении будут шифроваться. У каждого поступающего будет собственный шифровый код", - пояснила Любомира Мандзий.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявляет, что для того, чтобы дети из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, властям лучше всячески их реинтегрировать на подконтрольной территории, для чего и будет предоставлена возможность поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания.
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Есть четкий пример, гидрант...
Прямая аналогия:
- сдаём анализы!
- проходим томограф!
- я в своей больнице!
- я у своего проктолога!
Или же:
- я вам ничего не должен?
- вы что, гидранта не слышали?! Мы все теперь гидранты!!!
Та й далеко не всі там ватні.
Якраз молодь там хоч щось українське сприймає. А от ваші ровесники, майстри не сплачувати податки, давати й брати хабарі, пиячити, любити отримувати велику зарплатню, а не багато й якісно працювати - от ті в розпачі, бо таки мало що змінилося в Україні.
Кто поступит на бюджетное место,
умный пацанчик из Мелитополя
или неизвестно с какими знаниями девчушка из Горловки ?
У такому разi вже менi кортить спитати: чий Крим? чий Донбас?
Невже для Вас за цим питанням криються лише територiї? А як бути з тими, хто там мешкає?
Зручно бути добреньким, за чужий рахунок, сидячи в Германії?
Та шоб ви знали, наші діти більш патріоти, ніж ви всі у Верховній раді, бо все відбувалося на їх очах і їх вже не обдуриш.
И студентов просветлённых будут вычистлять и устраивать "бытовые конфликты",
в ходе которых их будут "случайно" убивать и калечить.
Задача кремля - уничтожение украинской элиты.
И не только вы, но и ваши дети, будут работать под началом образованных и воспитанных на настоящих героях (Моторолах, Гиви и т.д.) настоящих людях.....
Не то что вы, необразованные рагули!
Как обещал великий Захарченко, так и получилось - НЕ ОБМАНУЛ!
Или постойте, у ТАКИХ родителей (с такими умственными способностями) и детишки явно на поступления в ВУЗы претендовать не будут..........