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Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в любой вуз Украины, их данные в рейтинговых списках зашифруют, - глава МОН Мандзий

Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в любой вуз Украины, их данные в рейтинговых списках зашифруют, - глава МОН Мандзий

Возможность упрощенного вступления для выпускников с временно оккупированных территорий доступна во всех учреждениях высшего образования Украины.

Об этом во время брифинга сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"В ближайшее время Верховная Рада должна принять законопроект, который расширит возможности для поступающих временно оккупированных территорий и обеспечит им право поступления без ВНО в любое заведение высшего образования Украины. До сих пор возможность поступления без ВНО была в сотне университетов", - сказала Мандзий.

Имена поступающих временно оккупированных территорий зашифрует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня по 17 июля, - Мандзий

"Их имена в рейтинговых списках, списках рекомендованных к зачислению и в приказах о зачислении будут шифроваться. У каждого поступающего будет собственный шифровый код", - пояснила Любомира Мандзий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявляет, что для того, чтобы дети из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не появлялись с автоматами и не воевали против Украины, властям лучше всячески их реинтегрировать на подконтрольной территории, для чего и будет предоставлена возможность поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания.

Также читайте: Зеленский подписал закон о добровольной сдаче ВНО-2020, - образовательный омбудсмен Горбачев

Автор: 

вступительная кампания (288) Донбасс (26956) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+56
в военную академию их возьмите. с вас станется, придурки зелёные...
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22.06.2020 18:55
+36
Їх 6 років вчили ненавидіти Україну.
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22.06.2020 18:57
+31
Українська молодь їх на першій же парі "розшифрує"
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22.06.2020 18:56
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Правила форума Совет форумчан
в военную академию их возьмите. с вас станется, придурки зелёные...
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22.06.2020 18:55 Ответить
В Академию СБУ их без экзамена всех....
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22.06.2020 22:32 Ответить
И вообще их в целом зашифровать, как разведчиков.
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22.06.2020 18:55 Ответить
И легенду пусть придумают. И как обойти томограф.
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22.06.2020 18:59 Ответить
А чё тут думать?!
Есть четкий пример, гидрант...
Прямая аналогия:
- сдаём анализы!
- проходим томограф!
- я в своей больнице!
- я у своего проктолога!
Или же:
- я вам ничего не должен?
- вы что, гидранта не слышали?! Мы все теперь гидранты!!!
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22.06.2020 19:04 Ответить
Українська молодь їх на першій же парі "розшифрує"
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22.06.2020 18:56 Ответить
У них чєлюсть рускаязичная. Як вони будуть навчатись на бєндєравскай мовє?
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22.06.2020 18:59 Ответить
для них введуть втарой гасударствєний
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22.06.2020 19:00 Ответить
Так, як і ви, дядьку, навчалися ка цапською і вважаєте себе суперукраїнцем. Не все так просто.
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22.06.2020 19:02 Ответить
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22.06.2020 19:07 Ответить
Вони почнуть "качати права", а поточна влада їх з радістю підтримає в захисті "прав російсько-щелепних" - вони ж вже почали педалювати цю тему...
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22.06.2020 19:03 Ответить
Мушу вас розчарувати - наразі серед студентів не так вже й багато активних викривачів антиукраїнських співгромадян їхнього ж віку...
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22.06.2020 19:00 Ответить
а не треба "багато".
Та й далеко не всі там ватні.
Якраз молодь там хоч щось українське сприймає. А от ваші ровесники, майстри не сплачувати податки, давати й брати хабарі, пиячити, любити отримувати велику зарплатню, а не багато й якісно працювати - от ті в розпачі, бо таки мало що змінилося в Україні.
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22.06.2020 19:05 Ответить
ХУ..ВЕ !!! Моє відношення - ДУЖЕ ху..ве !
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22.06.2020 19:29 Ответить
Їх 6 років вчили ненавидіти Україну.
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22.06.2020 18:57 Ответить
А как они в рейтинге будут без ЗНО ?

Кто поступит на бюджетное место,

умный пацанчик из Мелитополя

или неизвестно с какими знаниями девчушка из Горловки ?
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22.06.2020 18:57 Ответить
лугандонам льгота за вбивство українців - вступ без іспитів та навчання на халяву
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22.06.2020 19:01 Ответить
Я впевнений що більшість з них потрапить до універу Шевченка - на топові факультети та спеціальності...
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22.06.2020 18:57 Ответить
Ага, а ще даунецькі ригіанали, які тут живуть з часів Яника, своїх діток мабуть видадуть за жителів ОРДЛО і без екзаменів влаштують на топові факультети типу міжнародних відносин...
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22.06.2020 18:59 Ответить
Эх, не дожили до этого славного времени Гиви с Моторылой....Счас бы поступаили на в Киево-Могилянскую академию, на факультет гуманитариев, панимаешь...
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22.06.2020 18:58 Ответить
ВИ іДіЙОТИ!!! Це така льгота "впопучлєнцам" за звірячі вбивства наших українців???
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22.06.2020 18:59 Ответить
Почекай, вони ще марші рівності будуть проводити, по аналогії з лгбт...
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22.06.2020 19:04 Ответить
Любий шрифт люмається на "Слава Україні" та "Смерть ворогам".
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22.06.2020 19:00 Ответить
вероятно зе уже задумывается о будущих избирателях через 4 года ему любые сойдут
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22.06.2020 19:00 Ответить
правильно, нам не нужно знать, чьи родители шестерят на бурятов и чеченов и раком перед ними становятся ...
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22.06.2020 19:00 Ответить
Да никаких проблем! Достаточно будет зайти в одноквасники или к законтаченым и там все об этих персонажах станет известно.
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22.06.2020 19:01 Ответить
Для українських дітей, які здали ЗНО, нічого й потикатись до вишів. Їх місця займуть "знедолені" з домбасу ти криму
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22.06.2020 19:01 Ответить
Тобто, дiтей з Донбасу та Криму Ви українськими не вважаєте?
У такому разi вже менi кортить спитати: чий Крим? чий Донбас?
Невже для Вас за цим питанням криються лише територiї? А як бути з тими, хто там мешкає?
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22.06.2020 19:28 Ответить
На общих основаниях. Захотят-поступят. А нет,так и суда нет
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22.06.2020 19:40 Ответить
Ви не пробували здавать ЗНО ? Як здасте, тоді питань не буде .
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22.06.2020 20:12 Ответить
А як бути з тими, хто радів поверненню в родную говень, чи закликав "путінаввести"? З дідусем, який "пригостив" наших хлопців медком? З доМбаським хлопчиком, який радів збитому кацапами літаку, з українськими десантниками? Йому, в 2014 було, років 11-13.
Зручно бути добреньким, за чужий рахунок, сидячи в Германії?
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22.06.2020 20:13 Ответить
читай медленно, Для українських дітей, які здали ЗНО. вот для них появилась несправедливая конкуренция, их место может занять кто-то, и за какие заслуги?
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22.06.2020 20:20 Ответить
Это явная и 1000% дискриминация по признаку проживания !!! Почему, те кто проживает на свободной территории Украины - не имею такого права - поступать в ВУЗы без ВНО !?
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22.06.2020 19:02 Ответить
А Захарченка поступил бы на факультет торговли курями...не дожил...
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22.06.2020 19:02 Ответить
В академию Сагайдачного их тоже без экзаменов зачислять будут?
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22.06.2020 19:02 Ответить
В первую очередь тех, чьи папы стреляли по ВСУ
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22.06.2020 19:04 Ответить
А наші діти хай поступаються їм місцем.
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22.06.2020 19:02 Ответить
Ось двоє таких на Хрещатику шиплять слава ДЬІНЬІРЬІ.
Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в любой вуз Украины, их данные в рейтинговых списках зашифруют, - глава МОН Мандзий - Цензор.НЕТ 9861
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22.06.2020 19:04 Ответить
дюрки лугандонські
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22.06.2020 19:08 Ответить
офуеть.
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22.06.2020 21:36 Ответить
таких надо убивать
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22.06.2020 22:22 Ответить
отак інфікують здоровий організм гноєм із гангрєни
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22.06.2020 19:04 Ответить
скоти зелені
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22.06.2020 19:09 Ответить
хорошо сказано....
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22.06.2020 19:28 Ответить
Страна зеленых долбодятлов. Зато по приколу.
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22.06.2020 19:11 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1273557367062441984?s=20 "Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет. Вот и разгадка обаяния Шкарлета на Вову Это ж сколько бабла может отстегнуть молодой и красивый с взяток на поступление !
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22.06.2020 19:13 Ответить
Нда,зебильо,выбравшие клована,судя по вашим умственным способностям ,зедетям ВУЗЫ не светят вообще-детки отброченцев учиться будут
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22.06.2020 19:14 Ответить
я таки думаю на людей с оккупированных территорий им насрать, но вот получить диплом "заочно" для "закодированных" мажоров за мзду малую - в самый раз - это же на весь курс обучения рассчитано, неправда ли? (да и то, что у кацапов нет актуальной инфы по "абитуриентам" из ордло и крыма это большой вопрос). в общем, никакой конкуренции, один распил. хотели бы сделать нормально - могли бы дать к примеру халявное проживание\питание\работу скажем на год, а дальше - по уровню успеваемости.
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22.06.2020 19:21 Ответить
Абсолютно точна характеристика.
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22.06.2020 19:24 Ответить
Що за херня! Їх батьки воюють проти України, а Українські платники податків будуть навчати їх дітей. Зашібісь придумано! Вітаю Вас зелебобіки. Готовте бабло на оплату навчання діток сєпарів.
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22.06.2020 19:23 Ответить
....пока их папаши сидят в окопах с ленточками колорадскими и стреляют в наших пацанов,..... то дураки по другую сторону их учат, дают образование..ониженашидети....маразм
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22.06.2020 19:28 Ответить
Дійсно, наші ж діти тупі - ніколи не здогадаються, хто й чому сидить з ними в одній аудиторії. Їм буде байдуже, що хтось вкалував та не спав, щоб здати ЗНО та отримати бюджетне місце, а хтось просто - дитина "апачленца". Так, міністре?
Та шоб ви знали, наші діти більш патріоти, ніж ви всі у Верховній раді, бо все відбувалося на їх очах і їх вже не обдуриш.
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22.06.2020 19:28 Ответить
Моника Зелински сосет у Трампа во всех отношениях! В Штатах негры с !Q 70-75 едва научившись читать за госчет по квотах учатся в Гарварде, а ,дети белых с IQ 120-165 поступить могут только за деньги которые радостно дают им в долг банки. Вернуть 600-700 000 будет ой как не просто... Сепарские дети это негры Украины... Хоть бы тест на IQ сдали вместо ЗНО... Хотя о чем я? IQ "руссоязычних" это ж государственная тайна...
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22.06.2020 19:29 Ответить
Эти Гандоны мало того ,что займут места наших детей ,ещё и учиться будут за наш счёт,как они Украину "любят",мы уже знаем
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22.06.2020 19:29 Ответить
Они вас ещё из квартиры выселят. Пакуй чемоданы, параноик.
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22.06.2020 19:33 Ответить
Согласны оплатить учебу детки апачленса? Или только языком потрепать?
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22.06.2020 19:49 Ответить
Зебіли! Ви хдє? Без вас на Цензорі стало якось сумно. Сподіваюсь, що ви задоволені своїм зеленим бохом. Все що він робить - це руйнування України.
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22.06.2020 19:34 Ответить
Тобто , в.о Міністра освіти хоче сказати, що Держава Україна на своїй території при Зеленському визнає диплом про середню освіту терористичної організації днр????? Я все правильно зрозумів ????????? Тоді Манзій є колаборантка і зрадниця. Бо на підставі яких документів днрівських дітей мають зарахувати до вишів України???????
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22.06.2020 19:35 Ответить
Виходить визнає. В принципі можна заяву в сбу писати, як на мене, то склад злочину є.
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22.06.2020 21:10 Ответить
ГРУ нам наготовит абитуриентов - будут вынюхивать домашние адреса прогессивных преподавателей, которыми потом займутся "кто надо".
И студентов просветлённых будут вычистлять и устраивать "бытовые конфликты",
в ходе которых их будут "случайно" убивать и калечить.
Задача кремля - уничтожение украинской элиты.
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22.06.2020 19:36 Ответить
Наші не можуть вступити до вузів тому, що ця бидлота скрізь порлазить.
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22.06.2020 19:36 Ответить
А завтра Зеленський, якщо його не спинити визнає днр цілком. 73 % дебілів, які докази державної зради вам ще потрібні??????
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22.06.2020 19:38 Ответить
До кожного "слуги-ідіота" , а інших там не має , поселити в оселю "абітурієнта з ордло ! Щоб реально допомогти УКРАЇНЦЯМ , які тікали від війни та руцкага міра , в них клепок не вистачає , а понавозити сюди молодих впопучлєнцев - тут "розуму" вистачило . Його папаша чи братєльнік вбивали моїх Братів , а воно буде безкоштовно зашифровано навчатися ! А давайте ще абітурієнтів з пєнзи чи волгограда запросимо ?
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22.06.2020 19:40 Ответить
Раз им отменили экзамены,то хотя бы пару тестов оставить для раз познавания :свой-чужой.Например -"Слава Украине". Или Гимн харьковских ультрас.Под видеозапись.
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22.06.2020 19:41 Ответить
Я как раз не против обучения студентов с оккупированных территорий. Но только после сдачи ЗНО на общих основаниях согласно набранным баллам на украинском. Учиться они должны исключительно на украинском и стипендию получать только в случае прохождения на бюджет. Кроме того в таких универах должны капитально промывать им мозги и превращать в боеспособных агентов и законченых кацапоненавистников. Иначе на фиг вся эта байда в пользу врага?
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22.06.2020 19:46 Ответить
Почему ребенок убитого сепарами Защитника Украины должен поступать на общих основаниях,а дети убийц без экзаменов? Это справедливость по зе?
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22.06.2020 19:53 Ответить
Першу чергу при вступі повинен визначати рівень знань ,а які знання? вони не володіют державною мовою, не знають історії України,їм прещеплювалась ненавість до всього українського,це преведе до чергового конфлікту ,до того це дискримінація українців які проживали в Україні.
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22.06.2020 20:00 Ответить
Вже в медвиші Харкова були такі конфлікти, коли їм подавай їзик на лекціях, бо вони тіпа нєпанімают!
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22.06.2020 22:00 Ответить
Нафуй! Пусть ползут к москалям! У нас поступление только через ЗНО!
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22.06.2020 20:14 Ответить
как правильно заметил пан https://censor.net/user/207722, а откуда у них документы про среднее образование, если они идут на высшее, аттестат из дыры?
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22.06.2020 20:24 Ответить
Личинкам сепаров всё, украинцам уехавшим на подконтрольную территорию бросив дома - ничего. Блеск
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22.06.2020 20:40 Ответить
И правильно ли я понял, что по сути, это признание Украиной дырявых документов об образовании? Что следующим признаем? Нотариальные документы? Пспорта?
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22.06.2020 20:41 Ответить
Лохи рагули, будете прислуживать панам с востока, народу молодых и могучих республик!
И не только вы, но и ваши дети, будут работать под началом образованных и воспитанных на настоящих героях (Моторолах, Гиви и т.д.) настоящих людях.....
Не то что вы, необразованные рагули!

Как обещал великий Захарченко, так и получилось - НЕ ОБМАНУЛ!
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22.06.2020 20:53 Ответить
Ті, хто закінчили шкільни заклади у "дірці" або у Криму, зможуть без обмежень, у будь-якій кількості, пільгово вступати до будь-якого вузу України і голвне - без проходження ЗНО? А, що робити розумним дітям з високим балом ЗНО, їхати вчитися до університетів Донецька, Луганська та Севастополя? Там на Банковій що, взагалі подуріли / з глузду з'їхали ?
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22.06.2020 21:05 Ответить
ордловских агентов будут "слуги" в Украине шифровать - это ужо не Украина,как государство а часть зашифрованной рашистской губернии
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22.06.2020 21:13 Ответить
По мордасам обдристаной тряпкой, родителям - избирателям Зе!

Или постойте, у ТАКИХ родителей (с такими умственными способностями) и детишки явно на поступления в ВУЗы претендовать не будут..........
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22.06.2020 21:20 Ответить
Правильно, готуйте кадри для фейкових республік, вони спасибі скажуть у вигляді"подарунків" з гранатометів і танків.
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22.06.2020 21:23 Ответить
Вони будуть мати набагато вищі з нашими дітьми шанси вступити без здачі ЗНО, а за які заслуги?! Був випадок в одному з медвишів Харкова, де хлопчина вимагав лекції українською, а ці з окупованих територій ''возущалісь'' і казали, що вони тіпа ''нє понімают українскій''. КоротшеЮ ми їм ще будемо винні щось...
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22.06.2020 21:58 Ответить
А діти тих, хто виїхав раніше повинні здавати ЗНО на загальних підставах?!
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22.06.2020 22:01 Ответить
Буде так, як з мостом!

Абітурієнти з ОРДЛО можуть вступати до будь-якого вишу України, їхні дані в рейтингових списках зашифрують, - глава МОН Мандзій - Цензор.НЕТ 4953
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22.06.2020 22:09 Ответить
Ми тіпа "украінскоє бидло" повинні їм міст робити, батьки яких понаїхали в Україну чорт знає звідки в виморені голодоморами і репресіями українські міста і села!!!...
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22.06.2020 22:11 Ответить
А как эти ординцы и ордловки собираются учиться на ненавистном им украинском языке ?
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23.06.2020 00:29 Ответить
 
 