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Новости
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Карантинные меры усиливаются на Волыни: запрещена работа детсадов, общепита, фитнес-центров и ТРЦ, - ОГА

Карантинные меры усиливаются на Волыни: запрещена работа детсадов, общепита, фитнес-центров и ТРЦ, - ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение в Волынской области усилить противоэпидемические мероприятия, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

Как передает Цензор.НЕТ, согласно сообщению Волынской ОГА в Фейсбуке, с 22 июня 2020 года на территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:

- работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

- осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

- проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

- работы дошкольных учебных заведений.

В то же время разрешена деятельность учреждений общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет).

Также разрешается деятельность по предоставлению услуг по осуществлению адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.

Кроме того, в отдельных районах, где обнаружены вспышки коронавируса, будут принимать дополнительные меры для недопущения распространения инфекции. Среди таких районов - Ратновский и Камень-Каширский.

Автор: 

карантин (16729) коронавирус (17042) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+3
это геноцид украинцев
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22.06.2020 19:14
+3
Карантин, карантин,
в Порошенка шлях один
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22.06.2020 19:15
+1
Карантин, карантин,
Путь у Вовки один...)))
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22.06.2020 19:06
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нафитнесили уже
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22.06.2020 19:01 Ответить
Карантин, карантин,
Путь у Вовки один...)))
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22.06.2020 19:06 Ответить
если поменять на "Вовика", ляжет на ритм.....
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22.06.2020 19:09 Ответить
Карантин, карантин,
в Порошенка шлях один
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22.06.2020 19:15 Ответить
на ритм не ложится
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22.06.2020 19:17 Ответить
Ничево Вы не понимаете в искусстве самоудовлетворения...)))
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22.06.2020 19:23 Ответить
https://elise.com.ua/health/ekstrenno-sozdali-vakczinu-ot-koronavirusa-etogo-zhdal-ves-mir/ Экстренно: Создали вакцину от коронавируса. Этого ждал весь мир

Карантинные меры усиливаются на Волыни: запрещена работа детсадов, общепита, фитнес-центров и ТРЦ, - ОГА - Цензор.НЕТ 7075
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22.06.2020 19:09 Ответить
Понти №88
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22.06.2020 19:15 Ответить
Ти що непотріб проти створіння вакцини від коронавірусу.
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22.06.2020 19:19 Ответить
Блин, еще вируса бешенства сюда приплели
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22.06.2020 21:34 Ответить
это геноцид украинцев
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22.06.2020 19:14 Ответить
Ума много не нужно чтоб всё закрыть и запретить, создайте защиту и дисциплину.
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22.06.2020 20:29 Ответить
Эх безхребетный народ можна вечно карантинить. Это первый случай в европе посла ослабления и опять идет ужесточения
Они почувствовали, что народ можно нагибать
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22.06.2020 20:42 Ответить
 
 