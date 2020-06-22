Карантинные меры усиливаются на Волыни: запрещена работа детсадов, общепита, фитнес-центров и ТРЦ, - ОГА

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение в Волынской области усилить противоэпидемические мероприятия, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

Как передает Цензор.НЕТ, согласно сообщению Волынской ОГА в Фейсбуке, с 22 июня 2020 года на территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:

- работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

- осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

- проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

- работы дошкольных учебных заведений.

В то же время разрешена деятельность учреждений общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет).

Также разрешается деятельность по предоставлению услуг по осуществлению адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.

Кроме того, в отдельных районах, где обнаружены вспышки коронавируса, будут принимать дополнительные меры для недопущения распространения инфекции. Среди таких районов - Ратновский и Камень-Каширский.