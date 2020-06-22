Стихия разрушила дороги в четыре села на Ивано-Франковщине, продукты им доставляют на вертолете, - ГСЧС

Спасатели Прикарпатья вертолетом доставляют продукты жителям Верховинского района Ивано-Франковской области, с которыми из-за непогоды отсутствует транспортное сообщение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В пресс-службе облгосадминистрации уточняют, что разрушения произошли вследствие селевых потоков и поднятия уровня воды в реках. Полностью отрезаны от цивилизации четыре села Верховинского района - Быстрец, Дземброня, Шибеное и Зеленое. Усложнен проезд также между населенными пунктами Гринява - Грамотное, Красноилье - Перекрестное, Верхний Ясенов - Головы, Долгополое - Кохан, Розтоки - Барвинков.

Стихия разрушила один и повредила 104 жилых дома, подтопила 167 хозяйственных построек, 469 приусадебных участков, 608 га полей, 4 учреждения образования и одно учреждение здравоохранения. Также непогода разрушила 10 км дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов. Еще 24 дорожных и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.

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