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Стихия разрушила дороги в четыре села на Ивано-Франковщине, продукты им доставляют на вертолете, - ГСЧС

Стихия разрушила дороги в четыре села на Ивано-Франковщине, продукты им доставляют на вертолете, - ГСЧС

Спасатели Прикарпатья вертолетом доставляют продукты жителям Верховинского района Ивано-Франковской области, с которыми из-за непогоды отсутствует транспортное сообщение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Стихия разрушила дороги в четыре села на Ивано-Франковщине, продукты им доставляют на вертолете, - ГСЧС 01

В пресс-службе облгосадминистрации уточняют, что разрушения произошли вследствие селевых потоков и поднятия уровня воды в реках. Полностью отрезаны от цивилизации четыре села Верховинского района - Быстрец, Дземброня, Шибеное и Зеленое. Усложнен проезд также между населенными пунктами Гринява - Грамотное, Красноилье - Перекрестное, Верхний Ясенов - Головы, Долгополое - Кохан, Розтоки - Барвинков.

Стихия разрушила один и повредила 104 жилых дома, подтопила 167 хозяйственных построек, 469 приусадебных участков, 608 га полей, 4 учреждения образования и одно учреждение здравоохранения. Также непогода разрушила 10 км дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов. Еще 24 дорожных и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой

Автор: 

ОГА (2392) стихия (822) ГСЧС (4967) Ивано-Франковская область (921)


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а ровно месяц назад по черемошах и пруту при низкой воде сплавлялись.
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22.06.2020 19:28 Ответить
по малой воде! а сейчас просто пипец на черном черемоше!
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22.06.2020 19:30 Ответить
так и я об том же.
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22.06.2020 19:32 Ответить
"Полностью отрезаны от цивилизации четыре села Верховинского района - Быстрец, Дземброня, Шибеное и Зеленое. Источник: https://censor.net/n3203626" там есть несколько мест, что и без паводка после дождя хорошего можно встрять капитально, там на дорогу всегда ложили болт как и на реки!
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22.06.2020 19:52 Ответить
Пусть деревья грызут которые спилили
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22.06.2020 20:42 Ответить
 
 