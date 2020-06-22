Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений
Совет адвокатов Украины призвала председателя Верховного суда Валентину Данишевскую подать в отставку, или опровергнуть свои высказывания о "невозможности обеспечения обвинительных приговоров" Верховным судом, пока "адвокатура будет сильнее прокуратуры", а также "традиций адвокатам не платить и экономить на их услугах".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Совет адвокатов во время онлайн-заседание 18 июня обсудила публичную позицию Данишевской и обратила внимание на то, что председатель Верховного Суда всегда воспринимается как лицо, возглавляющее высшую судебную инстанцию страны. Поэтому ее официальная позиция воспринимается и гражданским обществом, и судьями, и юристами как ориентир в деятельности всей судебной системы.
Поскольку согласно конституционных принципов и функций суды не "обеспечивают обвинительных приговоров", позиция Данишевской нарушает конституционные стандарты защиты прав человека и принципы судопроизводства. "Провозглашенная выше позиция Валентины Данишевской, несмотря на статус его должности в судебной системе, фактически дает сигнал о картбланш на вынесение судами обвинительных приговоров", - отмечают в НААУ.
По мнению адвокатского сообщества, это может привести к обесцениванию всего объема конституционных прав и свобод человека, презумпции невиновности, законности судебных решений, независимости судебной власти, конституционной роли адвокатуры как защитника прав граждан.
Также недопустимым для адвокатуры позиция Валентины Данишевской по расходам на правовую помощь. "На фоне того, что адвокаты, как судьи и прокуроры, являются участниками одних и тех же судебных процессов, имеют одинаковые профессиональные знания и тратят тот же объем времени и даже больше, позиция Валентины Данишевской об экономии на услугах адвокатов при 5 млн. Грн. ее собственного дохода по 2019 вызывает возмущение адвокатов ", - отмечает РАУ.
Учитывая все это, Совет обратилась к председателю ВС Валентины Данишевской с требованием опровергнуть озвученную им позицию как недопустимую в демократическом правовом государстве или подать в отставку. РАУ также решила направить соответствующие обращения к Пленуму ВС, Совета судей Украины, Высший совет правосудия, Ассоциации европейских судей о уклоны до репрессивного правосудия в официальной риторике главы реформированного Верховного суда.
Как известно, Данишевская считает адвокатов препятствием для получения обвинительных приговоров.
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Провели
спільне засідання з наглядовою радою Укрзалізниці, і я йду звідси з
важким враженням. Якщо ситуація, яка повністю пущена на самоплив,
триватиме максимум до кінця літа, Україна залишиться без Залізниці.
Практично в Укрзалізниці немає чинного керівника, і фактично через
багато інших проблем, попри старання борду, вона кинута напризволяще.
Необхідно терміново прийняти цілий ряд найрішучіших заходів, які я
сьогодні виклав, а незабаром представлю в письмовому вигляді. Крім
цього сьогодні Верховний суд прийняв катастрофічне рішення, визнавши
Укрзалізницю спадкоємцем усіх боргів, які залишилися у неї на окупованих
територіях. Тобто Верховний суд прийняв пряме рішення, яке, по-перше,
влаштовує окупантів і сепаратистів, а по-друге, просто пограбує бюджет
країни і залізниці. Мене
дійсно цікавить, це Верховний суд України чи Верховний суд ДНР!? Чим ці
судді там думають і скільки ми повинні терпіти цей суддівське свавілля.
Але фраза про те що суди не "забезпечують обвинувальних вироків" - треш сталінських часів .
Кому суди повинні забезпечувати обвинувальні вироки? Зеленському? Я так думав, що суди повинні забезпечувати правове рішення, а не вироки, чи, навпаки, виправдання.
Лише про свої шкурні інтереси дбають, а те, що зарплати і пенсії всіх ціх паразитів внаслідок т.з. суддівської реформи Порошенко (див. закон про Судоустрій і статус суддів) протирічать Конституції не бачать:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
Порошенко підписав його рівно 4 роки тому (2 червня 2016р), і зарплата суттів стала в 40 (сорок!!!) разів перевищувати зарплату середнього українця (10700 грн), а пенсії в десятки і сотні разів перевищує пенсію пересічного громадянина.
Це все до того, що ніякої кваліфікації ця мерзота не має. Бо в притул не бачить, що закон цей антиконституційний і порушує статті Конституції про рівноправ'я і верховенства права.
Згідно розділу ХІІ закону про Судоустрій мінімальна оклад самого затрапезного судді встановлена в 30 прожиткових мінімумів, тобто 2100*30=63тис.грн, судді апеляційного суду - 50 прож. мінімумів 2100*50=105тис.грн., а судді Верховного Суду - 75 прож.мінімумів, тобто 160тис.грн. що разом з доплатами і складає 350...370тис.грн. Причому нерідко разом з пенсією теж біля 350тис.грн. (див. Розділ Х). Пенсія ж регулюється Розділом ХІІ цього закону, але чомусь залишається "солідарною" і сплачується з єдиного фонду (ПФУ).
Во всіх правових демократичних державах все з точністю навпаки і зарплата бюджетників регулюється законом в вигляді вилки, наприклад, в США 1:7, де 1 - середня зарплата по країні. Невже ніхто з ціх "правознавців" не читав навіть ст.1 Конституції України? Докатились... Народ таки не тільки має право, а і ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ цю вакханалію зупинити.