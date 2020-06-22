Суд заочно взял под стражу экс-командира киевского полка "Беркута" по делу о расстреле Майдана, - ГБР

Печерский райсуд 22 июня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему командиру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, об этом ходатайствовал следователь Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

"Мера пресечения избрана в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева. В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства превышения власти и служебных полномочий бывшим президентом Украины и работниками правоохранительных органов, превышения власти ряда бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в частности умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части города Киева и террористического акта. Досудебное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.

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