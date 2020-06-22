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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Суд заочно взял под стражу экс-командира киевского полка "Беркута" по делу о расстреле Майдана, - ГБР

Суд заочно взял под стражу экс-командира киевского полка

Печерский райсуд 22 июня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему командиру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, об этом ходатайствовал следователь Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

"Мера пресечения избрана в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева. В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства превышения власти и служебных полномочий бывшим президентом Украины и работниками правоохранительных органов, превышения власти ряда бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в частности умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части города Киева и террористического акта. Досудебное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-беркутовцу сообщено о подозрении по делу расстрела Майдана, - ГБР

Автор: 

арест (10455) Беркут (8689) суд (25096) преступления против Майдана (293) ГБР (2989)


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Топ комментарии
+6
Олигофрены все в РФ по обмену пленными уехали.
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22.06.2020 20:42
+3
-- ой, абраме! коли тебе нема дома сусіди про тебе таке кажуть...
-- мойші, коли мене нема дома то хай вони мене ше й б'ють
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22.06.2020 20:49
+2
Прізвище у цього командира є ? Чому невказали його прізвище ?
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22.06.2020 20:42
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Олигофрены все в РФ по обмену пленными уехали.
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22.06.2020 20:42 Ответить
Да я про настоящего - с характерным овалом лица и справкой об умственной неполноценности )))
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22.06.2020 20:56 Ответить
За ЧЛЕНА ОПЗЖ (облизывателей путинской задней жопы) Киву?
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22.06.2020 21:02 Ответить
А не уехали бы, так ещё лет десять мурыжили в кутузке. Следствие зашло в тупик когда стали искать доказательства которых нет, а их можно искать бесконечно. Ты ещё не понял, что преступления Майдана никогда не будут раскрыты?
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22.06.2020 21:16 Ответить
Я на это особо и не надеялся, особенно после того как стало известно, что мусора практически всё стрелявшее оружие спрятали, а среди следователей есть те, кто ненавидел Майдан.
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22.06.2020 21:33 Ответить
По обмену в россию уехал зам.ком.полка Янишевский,а командир полка уже давно в москве в омоне работает.
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22.06.2020 22:08 Ответить
Прізвище у цього командира є ? Чому невказали його прізвище ?
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22.06.2020 20:42 Ответить
-- ой, абраме! коли тебе нема дома сусіди про тебе таке кажуть...
-- мойші, коли мене нема дома то хай вони мене ше й б'ють
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22.06.2020 20:49 Ответить
Наши суды открыли замечательное ноу-хау: "заочное торжество справедливости над теми, кто не может занести деньги судьям". Подкиньте идею Зеленскому: почему заочно нельзя вступить в ЕС, покончить с войной на Донбассе, вернуть себе Крым? Это ведь так легко делается - выпустил постановление, и все готово!
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22.06.2020 21:22 Ответить
ДА ВРОДЕ ЭТО КУСЮК
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22.06.2020 22:11 Ответить
Будь-якого бєркутаста волочи в суд - не помилишся.
У цій банді усі злочинці.
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23.06.2020 10:48 Ответить
 
 