Когда началась Вторая Мировая. Как Зеленский и Шмыгаль подыграли Медведчуку. ВИДЕО

Когда началась Вторая мировая для Украины и почему премьер и президент подыгрывают Виктору Медведчуку? Об этом и не только - в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Почему Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль идут за советской историографией и не хотят замечать, что до 1941-го года СССР был агрессором и отхватывал кусочки Украины?

Как получилось, что телеканалы Виктора Медведчука не считаются с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания (где большинство составляют делегаты "Слуги народа") и показывают концерты с Олегом Газмановым? И почему похоже на то, что им за это ничего не будет?

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