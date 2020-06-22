Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести очередную встречу лидеров государств Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе в ближайшие месяцы.
Об этом он сказал в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем", - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что украинская сторона выступила на Минской площадке с призывом прекращения огня.
"Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией - в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно", - отметил он.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву
Зеленский напомнил, что Украина изменила подход к Минскому процессу и к своей делегации в Трехсторонней контактной группе. Он подчеркнул, что в эту делегацию вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения - госслужащие уровня вице-премьер-министра и заместителей министров правительства Украины.
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Тобто зараз Зе зробив зовсім інший Мінський процес.
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Olga
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Скільки президентів західних країн приїжджали сюди до президента Нелоха??? Отож бо...
в начале месяца правительство подписало меморандум с "зелеными энергетиками"
с 1 июля поднятие стоимости э/э с 155 грн Мвт до 500 грн Мвт
оно истерит и ищет любой повод выехать в гости -даже забыл враньё о больной ленке
Жінка вперше прокоментувала свій арешт і утримання в тюрмі бойовиків на https://www.facebook.com/profile.php?id=100007933668421 сторінці свого чоловіка в Facebook.
"Я, Євгенія вже на волі! Ще вранці я снідала в тюрмі. Мені дали попередній арешт на 30 днів" для розслідування ".... пообіцявши ..... набагато більше! Першу ніч я провела в" Ізоляції "... потім мене допитали, вимагаючи зізнатися в "неприязні" до Росії та "ліберальних поглядах" ... Я запитала - "чи дійсно ліберальні погляди є підставою, щоб сісти в тюрму?", - написала вона.
Потім жінку відправили в ізолятор тимчасового утримання, який "в порівнянні з" ізоляцією "... курортом здався !!!"
"Сьогодні вранці мене забрали та "судили" вже тільки за "дрібне ***********" з чого я зрозуміла, що моя справа набула розголосу і "ДНРівці" відступили. Потім мене "депортували" ....... чому я неймовірно рада !!!!!!!! Правда, не вдалося забрати сімейні дуже старі фотографії та 4 нові картини. Зараз я вже в безпеці. Я рада, що моя історія яскраво показала сутність "республіки" і культ терору прийнятий там!", - уточнила Євгенія ***** (Лукієнко).https://gazeta.ua/articles/donbas/_druzhina-ispanskogo-piddanogo-vpershe-prokomentuvala-svij-aresht-v-dnr/971233
И это оно заявляет канадскому изданию... Президент страны, которая седьмой год хоронит своих детей. Президент страны, которая первая дала реальный отпор этим oxy..вшим запоребрикам. Президент страны, которой до сих пор грозит полномасштабная война. Слушай сюда, утырок. У меня был в Донецке друг, потерявший в войне с РФ бизнес, квартиру, семью. Он возил воду и еду в ДАП. Там тогда умирали украинцы, которые точно знали о доверии к России всё. А потом мой друг исчез в одной из поездок... У него даже нет могилы. Но ты ж в это время **** по роялю колотил где-то, не помнишь, наверное. А потом я волонтёрила в Черновцах, куда сбежали семьи татар из Крыма. Сбежали в летних шлёпанцах и с кучей детей... Сбежали потому, что еще живы их бабушки и дедушки, знающие о доверии к России всё. Но ты в это время на корпоративчиках про "национальный бренд" шутил, не знал, наверное. А потом я приехала в Днепр, и в госпитале, где лечился мой муж, смотрела на обожженных искалеченных людей. Людей без глаз, без ног, поломанных, изувеченных, но с пронзительным пониманием того, стоит ли доверять Путину. Только ты ж в это время киношки в России пилил, не до того тебе было, да? А теперь моя страна, пропитанная кровью лучших, превращается в посмешище и позор. Потому что герои умирают, и ссыкливые твари, откосившие от мобилизации, становятся заметнее...».
(Таня Адамс)
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
Борьба с эпидемией COVID-19 в https://inforesist.org/tag/ukraina/ Украине напоминает о гимнастических упражнениях в цирке. Об этом в https://inforesist.org/goto/https://www.president.gov.ua/news/skype-intervyu-volodimira-zelenskogo-kanadskomu-vidannyu-glo-61769?fbclid=IwAR3hM-r69677sHgfG6WaelujgDAYtAsdusl4r6vRxO_M4Hv8yaeXEEmyqa4 интервью The Globe and Mail заявил президент Украины https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимир Зеленский .
Отвечая на вопрос о решении открыть границу с другими государствами, украинский лидер отметил, что никому неизвестно, чем закончится противостояние с коронавирусом.
По словам Зеленского все, что может делать власть, это «удерживать баланс».
«Мы - как гимнаст-канатоходец под куполом цирка, который идет и держит равновесие, чтобы не упасть. Мы держим равновесие, чтобы не было большого количества заболеваний, а значит - и большого количества летальных случаев», - сказал он.
Причем президент считает, что в настоящее время жизнь в стране восстанавливается и напомнил, что правительство уже пошло на ослабление карантинных мер.
Напомним, за последние сутки коронавирус выявили почти у 700 людей.
Це сором для України, щоб президент випрашував СВІДАЛКУ у *****.
Срочно надо с ****** встретиться и еще кого-нить быстренько освободить.
Шеф, усьо пропало!!! Гипс снимают!!! Клиент уходит!!!