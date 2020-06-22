Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести очередную встречу лидеров государств Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе в ближайшие месяцы.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что украинская сторона выступила на Минской площадке с призывом прекращения огня.

"Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией - в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно", - отметил он.

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Зеленский напомнил, что Украина изменила подход к Минскому процессу и к своей делегации в Трехсторонней контактной группе. Он подчеркнул, что в эту делегацию вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения - госслужащие уровня вице-премьер-министра и заместителей министров правительства Украины.