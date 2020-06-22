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Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин

Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести очередную встречу лидеров государств Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе в ближайшие месяцы.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что украинская сторона выступила на Минской площадке с призывом прекращения огня.

"Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией - в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву

Зеленский напомнил, что Украина изменила подход к Минскому процессу и к своей делегации в Трехсторонней контактной группе. Он подчеркнул, что в эту делегацию вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения - госслужащие уровня вице-премьер-министра и заместителей министров правительства Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+44
Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин - Цензор.НЕТ 3435
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22.06.2020 20:54
+24
Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин - Цензор.НЕТ 3187
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22.06.2020 20:56
+20
Пыхнул косячёк и пошел вразнос)))
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22.06.2020 20:52
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Пыхнул косячёк и пошел вразнос)))
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22.06.2020 20:52 Ответить
Це вже зрада чи ще ні?Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин - Цензор.НЕТ 291
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22.06.2020 20:55 Ответить
Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин - Цензор.НЕТ 3187
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22.06.2020 20:56 Ответить
Это пиар или да
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22.06.2020 23:37 Ответить
Наївний Ви, косячок..... гєрича до зелених соплєй нанюхається і починає царювати!
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22.06.2020 20:56 Ответить
Мало лі шо воно хоче...
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22.06.2020 20:53 Ответить
Красные нитки следят за Владимиром Александровичем.
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22.06.2020 21:02 Ответить
Не кличуть за кордон з візитами. А воно вже Україну об'їздило. Тому і такі заяви. Само проситься "Покличте у соліднуюу компанію, бо без запрошення прийду".
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22.06.2020 21:02 Ответить
Зелю даже ***** пошлет и Зеля будет сам на нормандской встрече
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22.06.2020 20:54 Ответить
На наркомандской встрече. В крывом рогу!) За гаражами.)
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22.06.2020 22:20 Ответить
***** скажет, что Зеля домашнее задание не выполнил.
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22.06.2020 20:54 Ответить
Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин - Цензор.НЕТ 3435
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22.06.2020 20:54 Ответить
спешит опять че-то подмахнуть.. типа с перемирием уже все норм, можно сдавать все дальше
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22.06.2020 20:56 Ответить
спешит продать Украину
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22.06.2020 20:56 Ответить
Зеленский напомнил, что Украина изменила подход к Минскому процессу и к своей делегации в Трехсторонней контактной группе. Он подчеркнул, что в эту делегацию вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения - госслужащие уровня вице-премьер-министра и заместителей министров правительства Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3203646
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Тобто зараз Зе зробив зовсім інший Мінський процес.
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22.06.2020 20:57 Ответить
ага, расширил и углУбил. он такой затейник...
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22.06.2020 23:07 Ответить
https://twitter.com/Olga_Kushpit
https://twitter.com/Olga_Kushpit
https://twitter.com/Olga_Kushpit


https://twitter.com/Olga_Kushpit
https://twitter.com/Olga_Kushpit

Olga

@Olga_Kushpit

·https://twitter.com/Olga_Kushpit/status/1275082006024634368 2 ч

Скільки президентів західних країн приїжджали сюди до президента Нелоха??? Отож бо...
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22.06.2020 21:03 Ответить
Ні одного. Бо цураюця щоб не обгадитись.
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22.06.2020 21:15 Ответить
Меркель из-за вируса отказалась ехать в Америку (G7).......даже Трамп перенес эту встречу из-за вируса......, а преЗедент хочет встречи «не дожидаясь окончания пандемии».........☹️
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22.06.2020 21:07 Ответить
У мене в селі був хлопчик, ну прям шило в сраці. Настільки воно йому там муляло, що він поліз у трансформатор, навіть при наявності таблички "Не влізай, уб 'є". Після цього рік ходив із рукою пришитою до дупи.
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22.06.2020 21:12 Ответить
Не нервничайте, Пуйло все равно не приедет, обосрался от страха заболeть COVID
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22.06.2020 21:19 Ответить
пока рашистский хозяин Нормандского формату не даст согласие своим немецко-французским подельникам на "стрелку" "зе" может "кварталить"
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22.06.2020 21:19 Ответить
Дожимает Зеленский Путю , с помощью Макрона и Меркель , на вторую вьіволочку в Нормандском формате. Так и нужно , респект президенту за продуманную и настойчивую линию!
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22.06.2020 21:20 Ответить
какая и откуда у дурака может быть линия, у него нет ни поставленных целей ни стратегии, как не было программы, когда он шел на выборы
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22.06.2020 21:27 Ответить
Понятно,зесрань хочет опять получить выволочку от пуйла...так это гундосое ещё и мозахист )))
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22.06.2020 21:33 Ответить
"Зеленый Человечек" не успокоится сам пока не уничтожит Украину и украинцев в угоду руководству из Кремля. В 1918-1933 у них не получилось.
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22.06.2020 21:22 Ответить
только что по ящику в новостях
в начале месяца правительство подписало меморандум с "зелеными энергетиками"
с 1 июля поднятие стоимости э/э с 155 грн Мвт до 500 грн Мвт
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22.06.2020 21:22 Ответить
Тормошить нужно европейских червяков, и почаще
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22.06.2020 21:26 Ответить
Зеленський хоче провести зустріч у Нормандському форматі, попри карантин - Цензор.НЕТ 9360
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22.06.2020 21:31 Ответить
Та ясно,зесрань теперь не рукопожатный ,никто его не зовёт..
оно истерит и ищет любой повод выехать в гости -даже забыл враньё о больной ленке
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22.06.2020 21:38 Ответить
Крысы Путлера хотят втянуть Египет в Ливию против Турции.....
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22.06.2020 21:41 Ответить
Султан Эрдоган выгнал из Анкары и Лаврова и Шойху.Эрдоганыч намекнул визитерам вон из Ливии... Настоящий Султан...
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22.06.2020 21:49 Ответить
Сенатор , закусьівать надо !
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22.06.2020 22:02 Ответить
Надо было сначала у Прокурора и Наполеона проконсультироваться.
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22.06.2020 22:11 Ответить
что же ты ,гнусавый наркоман,никак не угомонишься
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22.06.2020 22:13 Ответить
21 червня бойовики так званої ДНР передали українській стороні дружину громадянина Іспанії Євгенію *****, затриману в Донецьку 3 червня.
Жінка вперше прокоментувала свій арешт і утримання в тюрмі бойовиків на https://www.facebook.com/profile.php?id=100007933668421 сторінці свого чоловіка в Facebook.
"Я, Євгенія вже на волі! Ще вранці я снідала в тюрмі. Мені дали попередній арешт на 30 днів" для розслідування ".... пообіцявши ..... набагато більше! Першу ніч я провела в" Ізоляції "... потім мене допитали, вимагаючи зізнатися в "неприязні" до Росії та "ліберальних поглядах" ... Я запитала - "чи дійсно ліберальні погляди є підставою, щоб сісти в тюрму?", - написала вона.
Потім жінку відправили в ізолятор тимчасового утримання, який "в порівнянні з" ізоляцією "... курортом здався !!!"

"Сьогодні вранці мене забрали та "судили" вже тільки за "дрібне ***********" з чого я зрозуміла, що моя справа набула розголосу і "ДНРівці" відступили. Потім мене "депортували" ....... чому я неймовірно рада !!!!!!!! Правда, не вдалося забрати сімейні дуже старі фотографії та 4 нові картини. Зараз я вже в безпеці. Я рада, що моя історія яскраво показала сутність "республіки" і культ терору прийнятий там!", - уточнила Євгенія ***** (Лукієнко).https://gazeta.ua/articles/donbas/_druzhina-ispanskogo-piddanogo-vpershe-prokomentuvala-svij-aresht-v-dnr/971233
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22.06.2020 22:18 Ответить
Снова хочет Пуйлу в οξκο заглянуть.
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22.06.2020 22:23 Ответить
Если долго всматриваться в темное и бездонное очко путлера, очко путлера начнет всматриваться в тебя. Клоун, об этом не забывай.те
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22.06.2020 22:23 Ответить
"...наш сцарственный у..бан Володенька не мав часу вирішити, чи варто довіряти Путіну.
И это оно заявляет канадскому изданию... Президент страны, которая седьмой год хоронит своих детей. Президент страны, которая первая дала реальный отпор этим oxy..вшим запоребрикам. Президент страны, которой до сих пор грозит полномасштабная война. Слушай сюда, утырок. У меня был в Донецке друг, потерявший в войне с РФ бизнес, квартиру, семью. Он возил воду и еду в ДАП. Там тогда умирали украинцы, которые точно знали о доверии к России всё. А потом мой друг исчез в одной из поездок... У него даже нет могилы. Но ты ж в это время **** по роялю колотил где-то, не помнишь, наверное. А потом я волонтёрила в Черновцах, куда сбежали семьи татар из Крыма. Сбежали в летних шлёпанцах и с кучей детей... Сбежали потому, что еще живы их бабушки и дедушки, знающие о доверии к России всё. Но ты в это время на корпоративчиках про "национальный бренд" шутил, не знал, наверное. А потом я приехала в Днепр, и в госпитале, где лечился мой муж, смотрела на обожженных искалеченных людей. Людей без глаз, без ног, поломанных, изувеченных, но с пронзительным пониманием того, стоит ли доверять Путину. Только ты ж в это время киношки в России пилил, не до того тебе было, да? А теперь моя страна, пропитанная кровью лучших, превращается в посмешище и позор. Потому что герои умирают, и ссыкливые твари, откосившие от мобилизации, становятся заметнее...».

(Таня Адамс)
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22.06.2020 22:41 Ответить
Зеленский сравнил Украину с цирком из-за коронавируса

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Борьба с эпидемией COVID-19 в https://inforesist.org/tag/ukraina/ Украине напоминает о гимнастических упражнениях в цирке. Об этом в https://inforesist.org/goto/https://www.president.gov.ua/news/skype-intervyu-volodimira-zelenskogo-kanadskomu-vidannyu-glo-61769?fbclid=IwAR3hM-r69677sHgfG6WaelujgDAYtAsdusl4r6vRxO_M4Hv8yaeXEEmyqa4 интервью The Globe and Mail заявил президент Украины https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимир Зеленский .
Отвечая на вопрос о решении открыть границу с другими государствами, украинский лидер отметил, что никому неизвестно, чем закончится противостояние с коронавирусом.
По словам Зеленского все, что может делать власть, это «удерживать баланс».
«Мы - как гимнаст-канатоходец под куполом цирка, который идет и держит равновесие, чтобы не упасть. Мы держим равновесие, чтобы не было большого количества заболеваний, а значит - и большого количества летальных случаев», - сказал он.
Причем президент считает, что в настоящее время жизнь в стране восстанавливается и напомнил, что правительство уже пошло на ослабление карантинных мер.
Напомним, за последние сутки коронавирус выявили почти у 700 людей.
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22.06.2020 22:54 Ответить
Так хочеться пуйлу швидше Україну здати? Хочеться бубочці ще раз зазирнути пуйлу в очі і особисто доповісти про виконання забаганок рашки. Як армію гробить, як економіку ухайдокав ще до епідемії, як дебільні закони пропихуєш та ватників на всі посади понатикував. Маладєц Вава - пуйло будєт доволєн.
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22.06.2020 22:59 Ответить
Квітка , пиши исчо ! Смешно , как у Петросяна...
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22.06.2020 23:05 Ответить
Очко мабть чешеться, більше ні на що "піаніст" не здатний.
Це сором для України, щоб президент випрашував СВІДАЛКУ у *****.
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23.06.2020 00:06 Ответить
Хочет снова...Зависимость.
Зеленський хоче провести зустріч у Нормандському форматі, попри карантин - Цензор.НЕТ 6067
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23.06.2020 00:28 Ответить
из всех его метаний по шароварах, складывается впечатление, шо у него в бошке, красной нитью гнездится "идея фикс" - он такой себе чемберлен в 42, однажды прилетит с нормандского сговора и размахивая листиком с трапа самолёта произнесёт своё знаменитое "я привёз вам мир". и вляпается в историю как "миротворец". и это желание, вот так вляпаться по чемберленски в третью мировую, преследует его "з ранку до ночі".
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23.06.2020 00:32 Ответить
Закончились его нормандские встречи.
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23.06.2020 00:41 Ответить
На поминках х#ла встретитесь, не раньше. Одноклеточный миротворец.
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23.06.2020 00:44 Ответить
Рейтинг ЗЕ сливается, Порох не сажается, крокодил не ловится, не растет кокос...
Срочно надо с ****** встретиться и еще кого-нить быстренько освободить.

Шеф, усьо пропало!!! Гипс снимают!!! Клиент уходит!!!
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23.06.2020 03:29 Ответить
Зеленський хоче провести зустріч у Нормандському форматі, попри карантин - Цензор.НЕТ 5488
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23.06.2020 03:40 Ответить
 
 