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Новости Коронавирус и карантин
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Эффективность дексаметазона для лечения коронавируса пока проверяется, но его производство нужно наращивать, - глава ВОЗ Гебрейесус

Эффективность дексаметазона для лечения коронавируса пока проверяется, но его производство нужно наращивать, - глава ВОЗ Гебрейесус

Данные об эффективности лекарственного препарата дексаметазон в лечении коронавируса пока считаются предварительными, однако его производство нужно увеличить.

Об этом заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, препарат недорогой, и в мире хватает его производителей. Однако, указал глава ВОЗ, вместе с тем нужно бороться против подделок, которые могут попасть на рынок.

Также Гебрейесус напомнил, что дексаметазон можно использовать лишь для лечения тяжело больных коронавирусом или пациентов, находящихся в критическом состоянии.

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"Нет свидетельств того, чтобы это лекарство действовало на пациентов с легким течением болезни, или в качестве меры предосторожности, но оно может причинить вред", - отметил он.

Издание отмечает, что ранее американские врачи ставили под сомнение эффективность дексаметазона в лечении коронавируса COVID-19.

"Мы обжигались и раньше, не только во время пандемии коронавируса, но и перед ней, (видя. - Ред.) впечатляющие результаты (испытаний препаратов. - Ред.), которые становились не столь убедительными, как только мы получали к ним доступ", - заявляла директор отделения интенсивной терапии в больнице штата Массачусетс Кэтрин Хибберт.

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Напомним, клиническое исследование, проведенное учеными Оксфордского университета, дает основания полагать, что дексаметазон препятствует разрушительным процессам в организме больного коронавирусом.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) лечение (922) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
И почему я уверен, что "Слуги Урода" уже кинулись распродавать весь дексаметазон за границу?
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22.06.2020 21:13
+7
та завалялась там якась лєдя хвора коронавірусом, хай хоч якусь користь принесе, не все ж їй у аднаглазніках та кантактє здавати позиції ЗСУ.
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22.06.2020 21:19
+5
А я знаю на кому можна випробувати....
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22.06.2020 21:12
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А я знаю на кому можна випробувати....
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22.06.2020 21:12 Ответить
Зачем ты так про пороха, он может обидется.
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22.06.2020 21:13 Ответить
та завалялась там якась лєдя хвора коронавірусом, хай хоч якусь користь принесе, не все ж їй у аднаглазніках та кантактє здавати позиції ЗСУ.
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22.06.2020 21:19 Ответить
В конечном итоге найдется лекарство, которое, почти у каждого, под ногами валяется.
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22.06.2020 21:12 Ответить
Ничего не найдеться. Если ставят ковид людям которые умирают от инфарктов и онкологий то какое лекарство? Ох и наивные свидетели святого ковида) от пневмоний умерло 6000 в одной украине в 2018 и что нашли лекарство? Почему свидетели святого ковида такие наивные?)) Для вас уже вакцыну делают а вы клюйоте на какие-то лекарства)) сколько мильярдов вбахали в вакцыны а ковидопсихозники надеются на лекарство🤣😆 от пневмоний инфарктов и онкологий) вам же говорят что ковид еще й диабет уже вызывает 😆🤣
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22.06.2020 21:58 Ответить
есть неплохая вакцина от пневмонии 21 валентная . уже давно во всём мире применяется успешно . другое дело что у нас с её стоимостью не каждый будет прививаться
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22.06.2020 23:06 Ответить
скорочення населення у перші чотири місяці 2020 року становило 102 950 осіб, а в той самий період 2019 року - 108 038 осіб.

Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.

Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).

Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно. Не скажете чому ковід, який такий прям смертельний і ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. секта свідків святого ковіда, вам шах і мат ніякої додаткової смертності немає і не може бути
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23.06.2020 00:53 Ответить
И почему я уверен, что "Слуги Урода" уже кинулись распродавать весь дексаметазон за границу?
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22.06.2020 21:13 Ответить
https://elise.com.ua/health/ekstrenno-sozdali-vakczinu-ot-koronavirusa-etogo-zhdal-ves-mir/ Экстренно: Создали вакцину от коронавируса. Этого ждал весь мир
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22.06.2020 21:14 Ответить
новини з цієї інфо помийки йди своїм зємалоросам впарюй.
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22.06.2020 21:26 Ответить
Зе-бил, вакцин создано уже куча, и несколько сотен в разработке. Только они должны еще пройти длительные испытания, в том числе, на людях!
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22.06.2020 21:27 Ответить
Цілих аж 5% різниці. Вони весь час якоюсь фігнею займаються, ця воз.
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22.06.2020 21:17 Ответить
Мовчи, гад, бо зараз дексаметазон зникне в будь-якій формі, як парацетамол та хлоргексидин навесні.
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22.06.2020 21:21 Ответить
его уже пакуют вагонами мыши......
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22.06.2020 21:30 Ответить
Кроме короны, существует еще масса заболеваний. С которыми тоже необходимо бороться.
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22.06.2020 21:24 Ответить
 
 