Эффективность дексаметазона для лечения коронавируса пока проверяется, но его производство нужно наращивать, - глава ВОЗ Гебрейесус
Данные об эффективности лекарственного препарата дексаметазон в лечении коронавируса пока считаются предварительными, однако его производство нужно увеличить.
Об этом заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, препарат недорогой, и в мире хватает его производителей. Однако, указал глава ВОЗ, вместе с тем нужно бороться против подделок, которые могут попасть на рынок.
Также Гебрейесус напомнил, что дексаметазон можно использовать лишь для лечения тяжело больных коронавирусом или пациентов, находящихся в критическом состоянии.
"Нет свидетельств того, чтобы это лекарство действовало на пациентов с легким течением болезни, или в качестве меры предосторожности, но оно может причинить вред", - отметил он.
Издание отмечает, что ранее американские врачи ставили под сомнение эффективность дексаметазона в лечении коронавируса COVID-19.
"Мы обжигались и раньше, не только во время пандемии коронавируса, но и перед ней, (видя. - Ред.) впечатляющие результаты (испытаний препаратов. - Ред.), которые становились не столь убедительными, как только мы получали к ним доступ", - заявляла директор отделения интенсивной терапии в больнице штата Массачусетс Кэтрин Хибберт.
Напомним, клиническое исследование, проведенное учеными Оксфордского университета, дает основания полагать, что дексаметазон препятствует разрушительным процессам в организме больного коронавирусом.
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Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.
Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).
Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно. Не скажете чому ковід, який такий прям смертельний і ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. секта свідків святого ковіда, вам шах і мат ніякої додаткової смертності немає і не може бути