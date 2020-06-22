Эффективность дексаметазона для лечения коронавируса пока проверяется, но его производство нужно наращивать, - глава ВОЗ Гебрейесус

Данные об эффективности лекарственного препарата дексаметазон в лечении коронавируса пока считаются предварительными, однако его производство нужно увеличить.

Об этом заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, препарат недорогой, и в мире хватает его производителей. Однако, указал глава ВОЗ, вместе с тем нужно бороться против подделок, которые могут попасть на рынок.

Также Гебрейесус напомнил, что дексаметазон можно использовать лишь для лечения тяжело больных коронавирусом или пациентов, находящихся в критическом состоянии.

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"Нет свидетельств того, чтобы это лекарство действовало на пациентов с легким течением болезни, или в качестве меры предосторожности, но оно может причинить вред", - отметил он.

Издание отмечает, что ранее американские врачи ставили под сомнение эффективность дексаметазона в лечении коронавируса COVID-19.

"Мы обжигались и раньше, не только во время пандемии коронавируса, но и перед ней, (видя. - Ред.) впечатляющие результаты (испытаний препаратов. - Ред.), которые становились не столь убедительными, как только мы получали к ним доступ", - заявляла директор отделения интенсивной терапии в больнице штата Массачусетс Кэтрин Хибберт.

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Напомним, клиническое исследование, проведенное учеными Оксфордского университета, дает основания полагать, что дексаметазон препятствует разрушительным процессам в организме больного коронавирусом.