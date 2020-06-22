Главой избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине стал депутат, обвинявшийся в избиении жены. ВИДЕО

Во время пресс-конференции сопредседателей фракции "СН" Давида Арахамии, Юрия Киселя и Александра Корниенко возник вопрос о том, что нардеп Максим Бужанский, которого планируют назначить главой избирательного штаба Днепропетровской области, ранее обвинялся в избиении своей жены.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Дніпро ТВ об этом было заявлено во время пресс-конференции сопредседателей фракции "СН" при участии самого Бужанского.

Журналисты задали вопрос лидерам парламентской фракции о том, является ли такое назначение проявлением лояльности к нему и обсуждалась при его назначении общеизвестная информация о том, что Бужанский привелкался к уголовной ответствености за избиение жены

В ход пресс-конференции вмешался сам Бужанский, который заявил: "Это фейк, который запустили против меня на парламентских выборах прошлого года".

Он отметил, что "с того времени можно было придумать что-то свежое и интересное".

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