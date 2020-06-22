Главой избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине стал депутат, обвинявшийся в избиении жены. ВИДЕО
Во время пресс-конференции сопредседателей фракции "СН" Давида Арахамии, Юрия Киселя и Александра Корниенко возник вопрос о том, что нардеп Максим Бужанский, которого планируют назначить главой избирательного штаба Днепропетровской области, ранее обвинялся в избиении своей жены.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Дніпро ТВ об этом было заявлено во время пресс-конференции сопредседателей фракции "СН" при участии самого Бужанского.
Журналисты задали вопрос лидерам парламентской фракции о том, является ли такое назначение проявлением лояльности к нему и обсуждалась при его назначении общеизвестная информация о том, что Бужанский привелкался к уголовной ответствености за избиение жены
В ход пресс-конференции вмешался сам Бужанский, который заявил: "Это фейк, который запустили против меня на парламентских выборах прошлого года".
Он отметил, что "с того времени можно было придумать что-то свежое и интересное".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Небось побежали брать справки в полиции о судимостях, чтобы стать если не главами избирштата "слуг урода", то хоть их секретарями (уж писюкать их научили в ботофермах)
там - дубинский, тут - бужанский... просто слов нет...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/19/7241024/
Ніяких патріотів, розумних, порядних. Лише покидьки та сепари з кацапами.
"Романа Абрамовского, связанного с боевиками "ДНР" и депутатом, близким к Юре Енакиевскому, "Слуги народа" назначили министром экологии. Дело Злочевского получило достойных преемников благодаря Владимиру Зеленскому." Источник: https://censor.net/r3203635
Навіть міністерство для сепара створили.
27.05.2020
"Кабинет Министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. "
Вот если сепар и украинофоб, то другое дело...
Других в СН просто нет.
Кадровый голод, как говорит ЗЕ.