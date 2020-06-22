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Главой избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине стал депутат, обвинявшийся в избиении жены. ВИДЕО

Во время пресс-конференции сопредседателей фракции "СН" Давида Арахамии, Юрия Киселя и Александра Корниенко возник вопрос о том, что нардеп Максим Бужанский, которого планируют назначить главой избирательного штаба Днепропетровской области, ранее обвинялся в избиении своей жены.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Дніпро ТВ об этом было заявлено во время пресс-конференции сопредседателей фракции "СН" при участии самого Бужанского.

Журналисты задали вопрос лидерам парламентской фракции о том, является ли такое назначение проявлением лояльности к нему и обсуждалась при его назначении общеизвестная информация о том, что Бужанский привелкался к уголовной ответствености за избиение жены

В ход пресс-конференции вмешался сам Бужанский, который заявил: "Это фейк, который запустили против меня на парламентских выборах прошлого года".

Он отметил, что "с того времени можно было придумать что-то свежое и интересное".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не-не-не", - Бужанский отказался "поговорить" с ветеранами "Азова". ВИДЕО

Автор: 

Днепр (4418) Бужанский Максим (103)


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Топ комментарии
+22
Одно у слуг получается отменно, соберать у себя самую дрянную дрянь.
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22.06.2020 22:00
+12
Главой избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине стал депутат, обвинявшийся в избиении жены - Цензор.НЕТ 6569
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22.06.2020 22:02
+12
Бужанский - ватник и отбитый украинофоб, еоторый переплюнет в ненависти к Украине любого опэзежешника. Плюс еще и жену избил. Но, судя по всему, народу близки такие "новые лица".
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22.06.2020 22:08
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Одно у слуг получается отменно, соберать у себя самую дрянную дрянь.
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22.06.2020 22:00 Ответить
да и зебилы местные попрятались... ни одного нет в этой ветке.
Небось побежали брать справки в полиции о судимостях, чтобы стать если не главами избирштата "слуг урода", то хоть их секретарями (уж писюкать их научили в ботофермах)
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22.06.2020 22:08 Ответить
Я не даром пишу, что власть нужно проверять на психическую нормальность, наркоманию и умственную полноценность. Как это так - призывников в армию проверяют, многие профессии проходят такой контроль, а тут власть, которая отвечает за жизни миллионов и не проверяется. Во власти 90% слабоумных и психопатов. Это ужас что творится. Кто нами управляет? Идиоты и психопаты. Вот результат их работы - в стране нищета и война.
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22.06.2020 22:47 Ответить
Вот бы ещё и народ с дури не выбирал таких для себя "слуг".
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23.06.2020 05:33 Ответить
Эти слуги деградируют народ уже 29 лет для чего? Для того, чтобы избирал этих слуг.Все взаимосвязано.
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23.06.2020 10:24 Ответить
Одно мразье и ворье от зеленых рвется к власти!чем скорей погоним зеЛю и его банду чмырей на ростов!тем лучше для Украины!Отправить
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22.06.2020 22:01 Ответить
ёпэрэсэтэ... счастье то какое!
там - дубинский, тут - бужанский... просто слов нет...
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22.06.2020 22:02 Ответить
Главой избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине стал депутат, обвинявшийся в избиении жены - Цензор.НЕТ 6569
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22.06.2020 22:02 Ответить
Избивал жену ? Ну поменял чувак ориентацию , ну так разведись и все дела ,зачем бить ? А Дубинский ещё и агитирует принять закон против гомосексуалистов , так партия и без кадров остаться может .)
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22.06.2020 22:02 Ответить
А у зезешников нормальных нет.
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22.06.2020 22:02 Ответить
За то у него глаза добрые. Как у Янелоха... Этого нариду хватит.
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22.06.2020 22:04 Ответить
У говённого народа нет достойных, поэтому так живём.
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22.06.2020 22:08 Ответить
Бужанский - ватник и отбитый украинофоб, еоторый переплюнет в ненависти к Украине любого опэзежешника. Плюс еще и жену избил. Но, судя по всему, народу близки такие "новые лица".
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22.06.2020 22:08 Ответить
Сраное днище
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22.06.2020 22:12 Ответить
Так бужанский же русский, у них жен бить - высшее проявление любви.
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22.06.2020 22:12 Ответить
Есть в составе слуг "омерзительная восьмерка" жидов-украинофобов. Я искренне хотел бы видеть их аккуратно повешенными "без пролития крови". Таких выпускать за пределы страны нельзя так как гадить Украине они будут пожизненно, а кормить в тюрьмах просто в падлу. А так после кремации горстка пепла в канализацию и забыли ушлепков.
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22.06.2020 22:18 Ответить
Этого тоже не было?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/19/7241024/
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22.06.2020 22:30 Ответить
Потрапити до зеленої влади можна, виключно, пройшовши ретельний відбір.
Ніяких патріотів, розумних, порядних. Лише покидьки та сепари з кацапами.
"Романа Абрамовского, связанного с боевиками "ДНР" и депутатом, близким к Юре Енакиевскому, "Слуги народа" назначили министром экологии. Дело Злочевского получило достойных преемников благодаря Владимиру Зеленскому." Источник: https://censor.net/r3203635

Навіть міністерство для сепара створили.
27.05.2020
"Кабинет Министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. "
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22.06.2020 22:34 Ответить
может жена ему с другой партией изменяла ? )
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22.06.2020 22:38 Ответить
Худшее притягивает худших у Зе обратная селекция принимать и выбирать в руководство донный ил страны к сожалению у них дна нет и скоро они дойдут до полной дупы страны как государства
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22.06.2020 23:33 Ответить
тю.. а хіба серед слуг урода є інші? Відмутузити дружину це найменше на що "гідні" слуги. Просто "лицарі".. )))
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22.06.2020 23:40 Ответить
Обвинялся или был признан виновным в суде? Если не признан виновным, тогда зачем говорить. Мало кто врет в семейных разборках? Посмотрите историю Депа и Харт
Вот если сепар и украинофоб, то другое дело...
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23.06.2020 02:31 Ответить
Вполне типично для СН - не извращенец так насильник, не насильник так садист, не садист так клинический идиот, не идиот так мошенник.
Других в СН просто нет.

Кадровый голод, как говорит ЗЕ.
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23.06.2020 03:26 Ответить
Дааааа, с голодухи что только не сожрешь.
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23.06.2020 05:28 Ответить
На каких кастингах слуги непонятно какого народа отбирают таких подонков? НИ ОДНОГО вменяемого, хотя бы нейтрального, деятеля не нашли! По дурости и по концепции все работают на экономическое и политическое разрушение Украины. Медведчук с ОПЗЖными гнидами очень напрягается ТАКОЙ зеленой конкуренцией...
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23.06.2020 09:08 Ответить
 
 