Офис Генпрокурора обжаловал возвращение прокурору обвинительного акта против соратника Януковича Бакулина

Офис Генпрокурора обжаловал в Киевском апелляционном суде решение Голосеевского районного суда Киева о возвращении обвинительного акта в отношении бывшего главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина прокурору.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что постановление вынесено судом "с существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона и подлежит отмене".

Также прокуроры предлагают назначить рассмотрение в суде первой инстанции со стадии предварительного судебного заседания.

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В Офисе Генпрокурора напоминают, что Евгений Бакулин обвиняется в участии в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также в преступлениях, совершенных ею; незаконном завладении денежными средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404,4 млн долларов, а также "Нафтогаза" в сумме 450 млн грн и в законченном покушении на незаконное завладение денежными средствами, которые принадлежат "Нафтогазу" в сумме 5,1 млрд грн; легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Напомним, 15 марта 2918 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина и разрешила его задержание и арест.

Его подозревают в завладении средствами НАК "Нафтогаз Украины" путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие нарушения, что предшествовало отмыванию доходов.

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