Зеленский уволил посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Сенника, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Республике Сингапур, посла Украины в Брунее Даруссаламе и посла Украины в Новой Зеландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Освободить Сеника Дмитрия Юрьевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Брунее Даруссаламе и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в указе.

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