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Зеленский уволил посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Сенника, - указ

Зеленский уволил посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Сенника, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Республике Сингапур, посла Украины в Брунее Даруссаламе и посла Украины в Новой Зеландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Освободить Сеника Дмитрия Юрьевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Брунее Даруссаламе и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранительный комитет передал проект постановления об отставке Авакова в Раду

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Зеленский Владимир (20362) посол (1800) увольнение (2679) указ (528)


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Топ комментарии
+3
Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Сеніка, - указ - Цензор.НЕТ 495
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22.06.2020 23:11
+1
На путена посмели рот открыть?
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22.06.2020 22:43
+1
до сих пор не могу привыкнуть к тому, что тупой блазень послов назначает и снимает...
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22.06.2020 22:53
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На путена посмели рот открыть?
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22.06.2020 22:43 Ответить
И чем они ему мешали ?

Сейчас начнёт ЛЫСОГО пристраивать 😀😀😀
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22.06.2020 22:44 Ответить
до сих пор не могу привыкнуть к тому, что тупой блазень послов назначает и снимает...
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22.06.2020 22:53 Ответить
фигасе, фзял и уволил. заматерел зелепузик...
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22.06.2020 22:53 Ответить
Этот посол Сенник видимо очень плохо обзывался о путленде и об Запоребрике в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии. что призидет-нисриляйка его уволил с работы.
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22.06.2020 23:04 Ответить
Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Сеніка, - указ - Цензор.НЕТ 495
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22.06.2020 23:11 Ответить
"Нові обличчя" повинні прийти. А з головним "новим обличчям" проблема
Зеленський звільнив посла України в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії Сеніка, - указ - Цензор.НЕТ 7882
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23.06.2020 07:43 Ответить
уволили??!! с такого жирноо места))
Там есть еще один ничегонеделающий на Бали,люди оказавшиеся в балийской ловушке во время карантина жаловались,что консул ничем не помогал и телефоны отключил.
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23.06.2020 11:07 Ответить
 
 