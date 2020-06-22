Зеленский уволил посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Сенника, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Республике Сингапур, посла Украины в Брунее Даруссаламе и посла Украины в Новой Зеландии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Освободить Сеника Дмитрия Юрьевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Брунее Даруссаламе и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в указе.
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+3 Перехватчик
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+1 Paulo Kit
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+1 cloud2009 #346452
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Сейчас начнёт ЛЫСОГО пристраивать 😀😀😀
Там есть еще один ничегонеделающий на Бали,люди оказавшиеся в балийской ловушке во время карантина жаловались,что консул ничем не помогал и телефоны отключил.