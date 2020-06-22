Под завалами частично обрушенного дома на Позняках в Киев обнаружено тело еще одного погибшего, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал информацию о том, что под завалами обвалившейся части дома на Позняках обнаружено тело еще одного погибшего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко написал в телеграме.

Мэр отметил: "Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола.

Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома".

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели сначала обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 - эвакуировали.

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Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

На месте взрыва продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться еще как минимум два человека.

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22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.