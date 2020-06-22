Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет"
Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет в Москву на парад Победы, который пройдет 24 июня.
Об этом сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", - сказали в дипмиссии.
В конце прошлой недели телеканал N1 со ссылкой на источник в администрации президента Хорватии сообщил, что Зоран Миланович приедет на парад в Москву. Ранее посол России в Загребе Анвар Азимов рассказал в интервью РИА Новости о вероятности визита в Москву главы хорватского государства на празднование Победы во Второй мировой войне.
Напомним, от приезда в Москву 24 июня также отказались президенты Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении. В двух случаях из трех это объяснили коронавирусом, в третьем - карантинными мерами из-за него.
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поскольку у него на этот день куплены билеты на концерт Кобзона с хором Александрова.
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нет, ну то, что Президент дружественной нам Хорватии из Брюсселя и Вашингтона, а также в середине своей страны получит люлей за намерение лететь на пиар путина в россию, можно было не сомневаться. Я даже удивлялся, почему так долго (практически "до последнего") страна - член ЕС настаивала, что едет (типа когда уже ему взрослые дяди из Вашингтонского обкома объяснят правила хорошего дипломатического тона. Тем более это Хорватия, для которой россия (друг Сербии) - естественный, можно сказать генетический, враг.
А вообще, самая зачётная отмазка - у Туркменбаши. Мне 63 года будет на днях, это возраст пророка Мухаммеда, для мусульман важный личный праздник, а мне придётся по возвращению из-за границы на 2 недели на обсервацию закрыться, вместо того, чтобы праздновать со своей семьёй Воистину восточное коварство Хорват в этом плане как-то топорно сработал, я аж расстроился. Хоть бы сказал, что боится эпидемии коронавируса, которая полыхает в российской столице.
15% ввп хорватии, плюс туристы русские в туристической хорватии - потому и так вот
)))))
))))))))
А то и эскадрилью.
"Полковнику никто не пишет" и
"Сто лет одиночества" (в бункере)
-Не поеду на парад, у меня жена кашляет.
- Он сломался.