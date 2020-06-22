Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет"

Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет в Москву на парад Победы, который пройдет 24 июня.

Об этом сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", - сказали в дипмиссии.

В конце прошлой недели телеканал N1 со ссылкой на источник в администрации президента Хорватии сообщил, что Зоран Миланович приедет на парад в Москву. Ранее посол России в Загребе Анвар Азимов рассказал в интервью РИА Новости о вероятности визита в Москву главы хорватского государства на празднование Победы во Второй мировой войне.

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Напомним, от приезда в Москву 24 июня также отказались президенты Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении. В двух случаях из трех это объяснили коронавирусом, в третьем - карантинными мерами из-за него.​