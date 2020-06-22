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Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет"

Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад:

Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет в Москву на парад Победы, который пройдет 24 июня.

Об этом сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", - сказали в дипмиссии.

В конце прошлой недели телеканал N1 со ссылкой на источник в администрации президента Хорватии сообщил, что Зоран Миланович приедет на парад в Москву. Ранее посол России в Загребе Анвар Азимов рассказал в интервью РИА Новости о вероятности визита в Москву главы хорватского государства на празднование Победы во Второй мировой войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский говорит, что не поехал бы на парад в Москву

Напомним, от приезда в Москву 24 июня также отказались президенты Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении. В двух случаях из трех это объяснили коронавирусом, в третьем - карантинными мерами из-за него.​

Автор: 

москва (3074) парад (634) самолет (3591) Хорватия (266)


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Топ комментарии
+62
Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет" - Цензор.НЕТ 5803
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22.06.2020 22:58
+39
Гран-при за самую оригинальную отмазку! ))))))
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22.06.2020 22:58
+36
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22.06.2020 22:57
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22.06.2020 22:57 Ответить
цікаво а ***** буде в масці чи в переносному бункері сидіти на мавзолєї?
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22.06.2020 23:12 Ответить
В мавзолее рядом с члениным
Президент Хорватії Міланович не приїде до Москви на парад: "У нього зламався літак" - Цензор.НЕТ 2831
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22.06.2020 23:29 Ответить
зато поцоны из АФРИКИ подтянутся
Президент Хорватії Міланович не приїде до Москви на парад: "У нього зламався літак" - Цензор.НЕТ 419
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22.06.2020 23:29 Ответить
этот помер уже вроде . . .
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22.06.2020 23:39 Ответить
Союзник по антигитлеровской коалиции Мугабе не приедет на победобесие,
поскольку у него на этот день куплены билеты на концерт Кобзона с хором Александрова.
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23.06.2020 06:59 Ответить
Ага... Одни "побеждатели в "Великой Отечественной"... (Не путать со Второй мировой...).
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23.06.2020 07:45 Ответить
как и полагается - в презервативе
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23.06.2020 07:58 Ответить
жестко он пыню... посадил на "сломанном самолете"
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22.06.2020 23:43 Ответить
А по-хорватски это звучит, ***** пнх
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23.06.2020 07:15 Ответить
и россия не может послать свой самолет, как за президентом владимиром...
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23.06.2020 08:19 Ответить
Россияне смогут провести собственный парад Победы в приложении от диджитал-студии Sorted. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
С помощью «Парад Победы AR» детально воссозданные 3D-модели современной отечественной техники пройдут у пользователей дома или на улице.
«В приложении вы найдете ту самую технику, которая каждый год появляется на Красной площади, включая новейшие образцы - танк "Армата", истребитель Су-35С, БМП "Курганец" и семейство бронеавтомобилей "Тайфун" с подробными характеристиками», - говорится в описании. По мнению разработчиков, управление виртуальными машинами доставит удовольствие и ребенку, и взрослому (дыбилу)
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22.06.2020 23:45 Ответить
Какая жалость ... )))))
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22.06.2020 22:57 Ответить
Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет" - Цензор.НЕТ 5803
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22.06.2020 22:58 Ответить
Респект. Очень удачно про троллил эту звиздоту.
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22.06.2020 23:01 Ответить
І тільки расєя воняє гівном.
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22.06.2020 23:37 Ответить
Там целый "букет". Впору менять герб на якутские скульптуры.
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23.06.2020 05:47 Ответить
Да-а-а... Владимир Петрович Мятлев "атдыхает" ... Почитай его "Чем гордятся народы"... Написано в 19-м веке...Я-бы, его сюда "впихнул", но уж больно объёмное...
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23.06.2020 03:48 Ответить
https://www.liveinternet.ru/users/3130719/post211202709/ НАРОДЫ МИРА В ВИДЕ ЧЛЕНОВ. РИСУНКИ.
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23.06.2020 09:57 Ответить
Шо токо не придумыважют.
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22.06.2020 22:58 Ответить
Кремлевская крыса обнуленая должна сидеть в Гааге,а не в бункере...
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22.06.2020 22:58 Ответить
Гран-при за самую оригинальную отмазку! ))))))
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22.06.2020 22:58 Ответить
путяра может прикольнуться и прислать за ним президентский самолёт вот тогда неудобняк получится второй раз спрыгивать . . .

нет, ну то, что Президент дружественной нам Хорватии из Брюсселя и Вашингтона, а также в середине своей страны получит люлей за намерение лететь на пиар путина в россию, можно было не сомневаться. Я даже удивлялся, почему так долго (практически "до последнего") страна - член ЕС настаивала, что едет (типа когда уже ему взрослые дяди из Вашингтонского обкома объяснят правила хорошего дипломатического тона. Тем более это Хорватия, для которой россия (друг Сербии) - естественный, можно сказать генетический, враг.

А вообще, самая зачётная отмазка - у Туркменбаши. Мне 63 года будет на днях, это возраст пророка Мухаммеда, для мусульман важный личный праздник, а мне придётся по возвращению из-за границы на 2 недели на обсервацию закрыться, вместо того, чтобы праздновать со своей семьёй Воистину восточное коварство Хорват в этом плане как-то топорно сработал, я аж расстроился. Хоть бы сказал, что боится эпидемии коронавируса, которая полыхает в российской столице.
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22.06.2020 23:47 Ответить
разве что эта серия отказов (Армения, Азербайджан, Хорватия, Турменистан) спецом была срежиссирована мировой закулисой, чтобы унизить путина - сначала пообещали, руссы расслабились, что вот как много у нас уважаемых гостей, а за 2 дня до события их прокинули, а теперь кого-то другого подписать на эту тему уже времени нет.
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22.06.2020 23:49 Ответить
КРЬІССЬІ.
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22.06.2020 23:54 Ответить
когда сборная хорватии обыграла в июле 18года сб россии на ее же территории(вида, вукоевич, гори москва), россия нашла формальные зацепки, чтобы не кредитовать и закупать с/х продукцию хорватского Агрокора(пршут вместо хамона, 15% ввп ховатии...президент хорватии (дамочка) летала в москву для решения вопроса, а формально - посидеть на трибуне
15% ввп хорватии, плюс туристы русские в туристической хорватии - потому и так вот
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23.06.2020 08:34 Ответить
а велосипед?пусть у зебуина возьмет-он им не пользуется
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22.06.2020 22:59 Ответить
...уйло свой пришлет. Придется думать, что еще можно сломать президенту Хорватии, чтобы тот пропустил свой рейс.
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22.06.2020 23:00 Ответить
шо там думать, если есть дружественные нам хорватские авиа механики
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23.06.2020 07:13 Ответить
Тонко))))
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22.06.2020 23:00 Ответить
Такая тупая отмазка, и все делают вид, шо верят )))
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22.06.2020 23:01 Ответить
Нурсултан тоже не прилетит - у него сломался Нурсултан !
)))))
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22.06.2020 23:02 Ответить
Гравицапу заклинило наверно...
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22.06.2020 23:02 Ответить
да нормально все, он на корабле в Черногорию приплыл

Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет" - Цензор.НЕТ 2626
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22.06.2020 23:03 Ответить
Йося Джугашвили сдох как собака захлебнувщись в собственной моче....как сдохнут путлеры никто не знает...Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет" - Цензор.НЕТ 5644Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет" - Цензор.НЕТ 489Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет" - Цензор.НЕТ 6855
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22.06.2020 23:03 Ответить
И кстати велосипед с Овощебазы тоже не приедет - очень занят в съёмках нового видосика.
))))))))
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22.06.2020 23:03 Ответить
Президент Хорватии не лишен чувства юмора
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22.06.2020 23:05 Ответить
Молодчинка . А ***** по своей природной стеснительности не предложил свой личный . Вот и разашлись , как в море карабли .
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22.06.2020 23:05 Ответить
Вот опять он пишет: "Надя, мы 4-го вылетаем назад домой". - А сегодня какое? - Одиннадцатое. Прилетели уж, наверное.
Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет" - Цензор.НЕТ 88
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22.06.2020 23:09 Ответить
Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет" - Цензор.НЕТ 9506
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22.06.2020 23:10 Ответить
Талантливого якута нужно наградить . А натурщиков оставить на своём месте для следующего шедевра !
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22.06.2020 23:37 Ответить
За такой зачетный троллинг кацапы могут за ним свой самолет отправить.
А то и эскадрилью.
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22.06.2020 23:11 Ответить
искадрылья сразу же почувствует крэвизну земли !
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23.06.2020 00:05 Ответить
В смОленске починют...
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22.06.2020 23:11 Ответить
лучше пусть сломался на земле, чем в воздухе - не правда ли?
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22.06.2020 23:13 Ответить
Президент Хорватії Міланович не приїде до Москви на парад: "У нього зламався літак" - Цензор.НЕТ 2766 братаныПрезидент Хорватії Міланович не приїде до Москви на парад: "У нього зламався літак" - Цензор.НЕТ 7592
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22.06.2020 23:14 Ответить
Президент Хорватії Міланович не приїде до Москви на парад: "У нього зламався літак" - Цензор.НЕТ 4608Президент Хорватії Міланович не приїде до Москви на парад: "У нього зламався літак" - Цензор.НЕТ 5779
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22.06.2020 23:15 Ответить
Харватія була на боці гітлеровської німетчини. Що їй робити у чергового фашиста, вони (хорвати) зрозуміли, що таке фашизм
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22.06.2020 23:16 Ответить
Да какая разница?!) Кто к куйлу едет, а кто дразницца)))
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22.06.2020 23:35 Ответить
новое поздравление https://www.youtube.com/watch?v=PY1ZWxbUetY ***** ))
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22.06.2020 23:16 Ответить
дык на маршрутке пусть едет
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22.06.2020 23:19 Ответить
" В такси не сОдют!" (с)
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22.06.2020 23:22 Ответить
СССР нет,а Германия есть.главный итог 20 века.....
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22.06.2020 23:20 Ответить
хорошая отмазка))) а мог бы сказать что мама все трусы постирала, а папа ключи забрал и уехал на дачу
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22.06.2020 23:24 Ответить
Що тяжко було відмазку більш серіьозну придумати , наприклад - зуб болить (!) 0
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22.06.2020 23:24 Ответить
На одном из сайтов вылезло шо ВВП предрек приезд своего младшего брата Зе в Маскву. То есть ВВП признал што он тоже Еврей как и ЗЕ. И зовут его Зеев Зеевич Эпштейн. А главным советником у него некто Берл Лазар родом из США
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22.06.2020 23:29 Ответить
Договоров СССр и Германии было три.11 ноября 1938 года,когда в Москву секретно прилетел шэф ГЕСТАПО Мюллер.Был заключен Договор о сотрудничестве НКВД и ГЕСТАПО.Второй Договор Молотов-Риббеннтроп был заключен 23 августа 1949 года, и третий тот что вы видите выше там стоит дата 28 сентября 1939 года...
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22.06.2020 23:29 Ответить
23 августа 1939 года...Sorry
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22.06.2020 23:31 Ответить
Бедная Хорватия ! Всего один самольот на всю страну!( И тот сломался!)))
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22.06.2020 23:31 Ответить
в переводе с хорватского языка хйла в очередной раз послали нх.
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22.06.2020 23:33 Ответить
Якби цей Міланович літав літаком, а не їздив, то й поломки були б не такі часті.
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22.06.2020 23:33 Ответить
Он чё, на джете летает?? Извините, прыгает..
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22.06.2020 23:38 Ответить
К Путлеру приедут начальники украденных и отжатых РАБссией территорий типа Дырляндии,Абхазии и Ю.Осетии...
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22.06.2020 23:39 Ответить
последний хит кремлинов - два романа Маркеса в одном:
"Полковнику никто не пишет" и
"Сто лет одиночества" (в бункере)
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22.06.2020 23:51 Ответить
)) ++
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23.06.2020 00:00 Ответить
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23.06.2020 00:03 Ответить
Вот это понимаю аргумент ! чисто по европейски !простой и лаконичный ответ ***** ))))
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23.06.2020 00:02 Ответить
"У меня трамвай сломался!"
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23.06.2020 02:46 Ответить
Интересно, "переплюнет" ли кто из других лидеров эту "отмазку"?
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23.06.2020 05:51 Ответить
***** уже выслал за ним свой президентский самолет.
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23.06.2020 06:51 Ответить
Хоть конкурс объявляй на самую прикольную отмазку
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23.06.2020 07:18 Ответить
Например:

-Не поеду на парад, у меня жена кашляет.
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23.06.2020 07:49 Ответить
"Т" - Токсичность
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23.06.2020 07:46 Ответить
Так Хорватия на стороне Германии воевала..и почему она должна приезжать на очередной парад победы над собой ?Они по крайней мене не идиоты )))
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23.06.2020 07:47 Ответить
Не могла Хорватия воевать на стороне Гитлера, поскольку тогда такой страны не было.
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23.06.2020 09:43 Ответить
Болгары ,Чехи и Словаки...тоже воевали на стороне Гитлера..и не важно как страна называлась..народ воевал
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23.06.2020 10:38 Ответить
Почти два года , с 1939 года, весь СССР воевал на стороне Гитлера, а 1941 год стал переломным, и количество росиянцев воюющих на стороне Гитлера уменьшился до миллиона
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23.06.2020 11:00 Ответить
- Что с самолетом ?
- Он сломался.
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23.06.2020 09:04 Ответить
Над Путиным и его парадом все уже в открытую смеются. Как можно ехать на парад в страну, которая является агрессором и оккупантом. Как можно стоять на трибуне и приветствовать бандитов, которые убивают сирийцев, грузин, молдаван, украинцев, которые топчут их землю. Такой страны как Россия не должно быть на политической карте мира, это лишняя страна
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23.06.2020 09:39 Ответить
 
 