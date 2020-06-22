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За минувший год в стране зафиксировано 243 случая нарушения свободы слова, - Денисова

За минувший год в стране зафиксировано 243 случая нарушения свободы слова, - Денисова

В Украине за 2019 год было зафиксировано 243 случая нарушений свободы слова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 22 июня в Telegram заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в 172 случаях имела место физическая агрессия против журналистов.

За пять месяцев 2020 года в Украине зафиксирован 91 случай нарушений свободы слова. 66 из них касались физической агрессии против сотрудников СМИ.

Также Денисова отметила, что на ситуацию со свободой слова в Украине существенно влияют вооруженная агрессия РФ на Донбассе и аннексия Крыма. При этом на оккупированном Россией полуострове полностью заблокированы 18 украинских информационных сайтов и две социальные сети.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) свобода слова (1170)


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За минувший год в стране зафиксировано 243 случая нарушения свободы слова, - Денисова - Цензор.НЕТ 8880
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22.06.2020 23:15 Ответить
А то что Явашвырок запретил переходить на личности, то есть запретил себя критиковать, посчитали?
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22.06.2020 23:20 Ответить
За минулий рік у країні зафіксовано 243 випадки порушення свободи слова, - Денісова - Цензор.НЕТ 1141
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22.06.2020 23:23 Ответить
Матюки і розпалювання ворожнечі не є свободою слова взагалі-то...
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23.06.2020 00:20 Ответить
Из 243-х млн.
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23.06.2020 00:37 Ответить
Ну да.....
Вон про бубочку Поярков , Федина и Зверобой высказали свое мнение.... А теперь оно на них дело шьет!!!!
Ограничивает свободу слова!!!
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23.06.2020 11:09 Ответить
 
 