За минувший год в стране зафиксировано 243 случая нарушения свободы слова, - Денисова
В Украине за 2019 год было зафиксировано 243 случая нарушений свободы слова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 22 июня в Telegram заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, в 172 случаях имела место физическая агрессия против журналистов.
За пять месяцев 2020 года в Украине зафиксирован 91 случай нарушений свободы слова. 66 из них касались физической агрессии против сотрудников СМИ.
Также Денисова отметила, что на ситуацию со свободой слова в Украине существенно влияют вооруженная агрессия РФ на Донбассе и аннексия Крыма. При этом на оккупированном Россией полуострове полностью заблокированы 18 украинских информационных сайтов и две социальные сети.
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Вон про бубочку Поярков , Федина и Зверобой высказали свое мнение.... А теперь оно на них дело шьет!!!!
Ограничивает свободу слова!!!