За минувший год в стране зафиксировано 243 случая нарушения свободы слова, - Денисова

В Украине за 2019 год было зафиксировано 243 случая нарушений свободы слова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 22 июня в Telegram заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



По ее словам, в 172 случаях имела место физическая агрессия против журналистов.



За пять месяцев 2020 года в Украине зафиксирован 91 случай нарушений свободы слова. 66 из них касались физической агрессии против сотрудников СМИ.



Также Денисова отметила, что на ситуацию со свободой слова в Украине существенно влияют вооруженная агрессия РФ на Донбассе и аннексия Крыма. При этом на оккупированном Россией полуострове полностью заблокированы 18 украинских информационных сайтов и две социальные сети.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет проверит "Эспрессо" из-за программ "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина", канал заявляет о политических репрессиях