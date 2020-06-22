ГБР сообщило о подозрении чиновнику лесхоза на Харьковщине, который "не заметил" вырубку дубов на 4 млн грн

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, 22 июня сообщили о подозрении мастеру леса ГП "Красноградское лесное хозяйство".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, мастер леса во время выполнения своих служебных обязанностей "не заметил", как посторонние лица вырубили на территории лесничества более 250 дубов. Вследствие чего государству нанесен ущерб почти 4 миллиона гривен.

"Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Управление СБУ в Харьковской области. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - отмечается в сообщении.

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