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Новости Силовики
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ГБР сообщило о подозрении чиновнику лесхоза на Харьковщине, который "не заметил" вырубку дубов на 4 млн грн

ГБР сообщило о подозрении чиновнику лесхоза на Харьковщине, который

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, 22 июня сообщили о подозрении мастеру леса ГП "Красноградское лесное хозяйство".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, мастер леса во время выполнения своих служебных обязанностей "не заметил", как посторонние лица вырубили на территории лесничества более 250 дубов. Вследствие чего государству нанесен ущерб почти 4 миллиона гривен.

"Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Управление СБУ в Харьковской области. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны, – WWF

Автор: 

вырубка (160) лес (630) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьковщина (5577) ГБР (2989)


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Тільки на Харківщині? Да таких "сліпих" чинуш по Україні-хоч греблю гатити можна! Вже стільки лісів поспилювали!
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22.06.2020 23:22 Ответить
Ех, жытухаваравская, судьбинушка нельогкая... Атхавал зонушки 3годка и 4ляма в карман...
Залатыекупаланагрудинаколаты...
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22.06.2020 23:23 Ответить
Хіба тільки 250 там 250 000 вирубали, якщо не більше залишили одні липки та вовче лико.
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22.06.2020 23:32 Ответить
А хто рубав?
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22.06.2020 23:47 Ответить
Люди рубали, під керівництвом відомої всем особи.
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22.06.2020 23:54 Ответить
Ну тепер нехай не скиглять.
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22.06.2020 23:56 Ответить
Подобные ущербы измеряются не миллионами , а десятками лет восстановления .
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23.06.2020 00:25 Ответить
Сокира сидить в Києві, а вирубує і випалює ліси по всій Україні. Враховуючі те, що лісів в Україні вже менше 15 відсотків її території, а кругом будуть жовті пенькі на фоні синього неба як символ тотально корумпованої влади і тако ж дебільгного населення, та велика пустеля Єшилькум, немає за що зачепитись правоохоронцям.
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23.06.2020 06:54 Ответить
Не понял....
А где КОНФИСКАЦИЯ этих 4 лямов?
Лично я ворам прощать ничего не собираюсь!!!!
Пусть сдает поддельников и делит расходы,или тянет сам всю сумму!
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23.06.2020 11:07 Ответить
 
 