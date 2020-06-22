В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности, чтобы на уровне потребителя начать отличать фейки, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что в 2020 году будет начат разговор о медиаграмотности, что позволит на уровне потребителя начать мыслить критически.

"Меня настораживают много вещей, которые связаны с малокультурной информационной деятельностью некоторых средств массовой информации: злоупотребление, перекручивание фактов, фейки, манипулятивные вещи. В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности", - сказал Ткаченко в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что это очень важная история, которая позволит хотя бы на уровне потребителя начинать отличать фейки от фактов, и начать мыслить критически.

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