Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно, - и.о. главы правления Юрик
Наблюдательный совет и правление АО "Укрзализныця" обсудили с главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили вопрос преобразования УЗ в конкурентоспособную, рыночную компанию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ, встреча состоялась 22 июня.
По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, АО разработано и внедряет стратегию, которая соответствует международным соглашениям и правительственным заданиям.
Сейчас перед предприятием стоит задача стабилизировать финансовое состояние, на которое негативно повлияла пандемия коронавируса.
Компания уже внедрила ряд мер, что позволило сэкономить 6,5 млрд грн. Но для продолжения реформ необходима поддержка государства, отметил Юрик.
"Большую надежду мы возлагаем на государство и его поддержку, которая, по нашим подсчетам, необходима в объеме до 50 млрд грн ежегодно, ведь государственное финансирование железных дорог является общемировой практикой и увеличивается в условиях кризиса", - констатировал он.
Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили поддержал необходимость решения ключевых проблем, стоящих перед УЗ: оптимизация неэффективных активов и привлечения инвестиций в развитие, в том числе с привлечением государственного бюджета и других видов государственной поддержки.
Он также предложил совместными усилиями разработать предложения по целевой модели "Укрзализныци" и железнодорожной отрасли в целом, которая позволит не только обеспечить развитие общества и реализовать его цели, а и активизировать промышленный потенциал Украины.
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50млр дотаций в год? а когда прибыль будет уже?
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Если бы в "Укрзализници" не воровали на всем, то тогда 50 млрд. им оставалось бы для развития и 100 млрд. отдавали бы в бюджет государству. Что мешает посадить с полной конфискацией хотя бы пару человек из высшего руководства Зализници?
Но наверное это кому-то выгодно, хотя бы как на таможне, и в налоговой.
https://twitter.com/Rage4oK
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K0५EGAR
@Rage4oK
Саакашвили ворвался в Укрзалізницю.. На нее сверху Верховный суд повесил долги по ОРДЛО, и она без 5 минут банкрот, как и наши атомные станции.. Вы тоже это чувствуете? Как нас засасывает огромная черная дыра сруЦкого мира, а вместо защитника - обоссанный клоун.
В Европе по жд ездят частные компании и всем есть место
В УКРАИНЕ ЖЕ ЦУКИ ДОЯТ БЮДЖЕТ
Частный чешский железнодорожный оператор показал первый китайский электропоезд, который получил название «Sirius». Возможно он будет курсировать из Праги в Украину
http://blog.trufanov.com/2012/08/19/nemnogo-o-poezdax-v-slovakii/
https://cfts.org.ua/articles/strategiya_regiojet_kak_chastnyy_operator_tesnit_gosudarstvennogo_na_zheleznykh_dorogakh_slovakii_992
Я всьо сказал а вы услышали.
В общем, страна Украина ведет себя не как страна, а как её олигархи. Заработок не на производстве чего-то, каких то товаров или услуг, а за счет кредитов, и как бы украсть побольше. Это в том же плане - есть деньги - тогда и бизнесс просто вести, а нет денег - олигарх экономит на дедушках-бабушках, деток обокрасть - самое любимое дело. Этот же мынистр финансов говорит - надо свести бюджет к концу года. Как его свести, если украсть негде, а кредит не дают? Строить не умеет, создавать не умеет. Значит - чтобы свести бюджет - он урежет выплаты. Уменьшит выплаты - уменьшит покупательную способность. Маленькая покупательная способность уменьшит потребление. Производство упадет, и без того упадочная экономика упадет ещё больше. И так по кругу бесконечно, потому что процесс падения бесконечен. И тут ещё и безыдейный Вовка с какой то компаннией дуралеев-нудистов во главе с "экономистом" Коломойским. Может пора уже честно в отставку подать, а не загорать на нудистских пляжах?
"Дайте нам 50 миллиардов, что бы мы прекратили на коррупционных схемах воровать 25 миллиардов."
Вот теперь улучшения на лицо, 50 лярдов в УЗ.
господдержка до 50 млрд грн ежегодно, оторвать яйца и.о. главы правления Юрику.