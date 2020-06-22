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Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно, - и.о. главы правления Юрик

Для продолжения реформ

Наблюдательный совет и правление АО "Укрзализныця" обсудили с главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили вопрос преобразования УЗ в конкурентоспособную, рыночную компанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ, встреча состоялась 22 июня.

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, АО разработано и внедряет стратегию, которая соответствует международным соглашениям и правительственным заданиям.

Сейчас перед предприятием стоит задача стабилизировать финансовое состояние, на которое негативно повлияла пандемия коронавируса.

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Компания уже внедрила ряд мер, что позволило сэкономить 6,5 млрд грн. Но для продолжения реформ необходима поддержка государства, отметил Юрик.

"Большую надежду мы возлагаем на государство и его поддержку, которая, по нашим подсчетам, необходима в объеме до 50 млрд грн ежегодно, ведь государственное финансирование железных дорог является общемировой практикой и увеличивается в условиях кризиса", - констатировал он.

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили поддержал необходимость решения ключевых проблем, стоящих перед УЗ: оптимизация неэффективных активов и привлечения инвестиций в развитие, в том числе с привлечением государственного бюджета и других видов государственной поддержки.

Он также предложил совместными усилиями разработать предложения по целевой модели "Укрзализныци" и железнодорожной отрасли в целом, которая позволит не только обеспечить развитие общества и реализовать его цели, а и активизировать промышленный потенциал Украины.

Также читайте: "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 50 пригородных поездов

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Укрзализныця (2748) поддержка (679) Иван Юрик (38)


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Топ комментарии
+11
"Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно - и добавить правда забыли сцуки - что это нужно не для реформ а для полного счастья его руководства ..
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22.06.2020 23:51
+9
Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно, - и.о. главы правления Юрик - Цензор.НЕТ 128
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22.06.2020 23:37
+8
А вот откуда ноги растут - Сегодня Верховный суд принял катастрофическое решение, признав Укрзализныцю наследником всех долгов, оставшихся у неё на оккупированных территориях. Верховный суд принял прямое решение, которое, во-первых, устраивает оккупантов и сепаратистов, а во-вторых, просто ограбит бюджет страны и железной дороги !!!! пздцблдь
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23.06.2020 00:12
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Проще каждому по машине купить..
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22.06.2020 23:36 Ответить
Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно, - и.о. главы правления Юрик - Цензор.НЕТ 128
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22.06.2020 23:37 Ответить
Он точно на 17?
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22.06.2020 23:52 Ответить
Пилим пилим -пилим пилим ну блин а лехусы и мэры все новые выходят ! да шоу такое
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22.06.2020 23:38 Ответить
А Полюбиться вам не завернуть, ворюги?
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22.06.2020 23:44 Ответить
"Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно - и добавить правда забыли сцуки - что это нужно не для реформ а для полного счастья его руководства ..
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22.06.2020 23:51 Ответить
За хищение в особо крупных надо пристрелить предыдущие руководства и два текущих и сразу станут прибыльными
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23.06.2020 09:48 Ответить
А сколько уже умяли, пусть доложат для начала. За такие деньги в переплав всю дорогу сдать и автобаны построить в четыре полосы движения в одну сторону.
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22.06.2020 23:51 Ответить
А Кравцова не хотите тряхнуть? Из него столько долларов на развитие посыпется. Те, которые наворовал.
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22.06.2020 23:53 Ответить
Накуй вы нужны стране, если вам еще баблом нужно скидываться?!!
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22.06.2020 23:55 Ответить
Отдать охметову как энергетику, будет из дураков последние соки выжимать.
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23.06.2020 00:16 Ответить
Вы,суки, зарабатывайте, а не разворовуйте!Хапуги хреновы!
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23.06.2020 09:23 Ответить
І зарплату начальствующєму составу, мінімум, по 10 мільйонів гриваків.
Інакше нічого не вийде.
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23.06.2020 00:05 Ответить
а вы уху ели???
50млр дотаций в год? а когда прибыль будет уже?
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23.06.2020 00:06 Ответить
За такие "реформы" нужно просто бить в бубен!
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23.06.2020 00:09 Ответить
А вот откуда ноги растут - Сегодня Верховный суд принял катастрофическое решение, признав Укрзализныцю наследником всех долгов, оставшихся у неё на оккупированных территориях. Верховный суд принял прямое решение, которое, во-первых, устраивает оккупантов и сепаратистов, а во-вторых, просто ограбит бюджет страны и железной дороги !!!! пздцблдь
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23.06.2020 00:12 Ответить
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23.06.2020 00:17 Ответить
я тоже буду делать реформы с такой поддержкой.
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23.06.2020 00:16 Ответить
Виявляється, "Укрзалізниця" може на самих реформах непогано заробляти!

Для продовження реформ "Укрзалізниці" необхідна державна підтримка до 50 млрд грн щорічно, - в.о. голови правління Юрик - Цензор.НЕТ 6840
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23.06.2020 00:17 Ответить
Повесьте наблюдательных советчиков , тогда хватит на всё и ещё останется .
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23.06.2020 00:18 Ответить
так вот зачем карлсон приперся, к 50 лярдам в год присосаться
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23.06.2020 00:19 Ответить
вот это реформа, пилить 50 лярдов в год. реформы нужны чтобы деньги появлялись, а не исчезали...
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23.06.2020 00:25 Ответить
за толику малую карлсон будет втирать как реформы идут стремительным домкратом, лещ делать ремонт, а основная часть денег раствориться...
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23.06.2020 00:26 Ответить
Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно

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Если бы в "Укрзализници" не воровали на всем, то тогда 50 млрд. им оставалось бы для развития и 100 млрд. отдавали бы в бюджет государству. Что мешает посадить с полной конфискацией хотя бы пару человек из высшего руководства Зализници?
Но наверное это кому-то выгодно, хотя бы как на таможне, и в налоговой.
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23.06.2020 00:35 Ответить
Ну да, Сирожу альфонса содержать шлюхи отказались, а привык жить весело. А сколько там пригрелось Сирож ХЗ.
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23.06.2020 00:40 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK
Саакашвили ворвался в Укрзалізницю.. На нее сверху Верховный суд повесил долги по ОРДЛО, и она без 5 минут банкрот, как и наши атомные станции.. Вы тоже это чувствуете? Как нас засасывает огромная черная дыра сруЦкого мира, а вместо защитника - обоссанный клоун.
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23.06.2020 00:40 Ответить
Блин достали
В Европе по жд ездят частные компании и всем есть место
В УКРАИНЕ ЖЕ ЦУКИ ДОЯТ БЮДЖЕТ
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23.06.2020 00:41 Ответить
Чешский частный оператор
Для продовження реформ "Укрзалізниці" необхідна державна підтримка до 50 млрд грн щорічно, - в.о. голови правління Юрик - Цензор.НЕТ 7704
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23.06.2020 00:43 Ответить
Чешский частный железнодорожный перевозчик «RegioJet» купил у немецкой «Deutsche Bahn» купейные вагоны
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23.06.2020 00:45 Ответить
https://traffic.od.ua/news/worldtrans/1217576
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23.06.2020 00:45 Ответить
Чешская железнодорожная компания «Leo Express» получила первый современный электропоезд производства «CRRC»

Частный чешский железнодорожный оператор показал первый китайский электропоезд, который получил название «Sirius». Возможно он будет курсировать из Праги в УкраинуДля продовження реформ "Укрзалізниці" необхідна державна підтримка до 50 млрд грн щорічно, - в.о. голови правління Юрик - Цензор.НЕТ 9697
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23.06.2020 00:51 Ответить
Немного о поездах в Словакии
http://blog.trufanov.com/2012/08/19/nemnogo-o-poezdax-v-slovakii/
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23.06.2020 00:47 Ответить
Стратегия RegioJet: как частный оператор теснит государственного на железных дорогах Словакии

https://cfts.org.ua/articles/strategiya_regiojet_kak_chastnyy_operator_tesnit_gosudarstvennogo_na_zheleznykh_dorogakh_slovakii_992
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23.06.2020 00:56 Ответить
Для продолжения реформ на "Укрзализныце" необходима господдержка по 50 млн.гр. каждому чиновнику "Укрзализныци" на рыло ежемесячно.
Я всьо сказал а вы услышали.
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23.06.2020 01:10 Ответить
Напечатать денег.

В общем, страна Украина ведет себя не как страна, а как её олигархи. Заработок не на производстве чего-то, каких то товаров или услуг, а за счет кредитов, и как бы украсть побольше. Это в том же плане - есть деньги - тогда и бизнесс просто вести, а нет денег - олигарх экономит на дедушках-бабушках, деток обокрасть - самое любимое дело. Этот же мынистр финансов говорит - надо свести бюджет к концу года. Как его свести, если украсть негде, а кредит не дают? Строить не умеет, создавать не умеет. Значит - чтобы свести бюджет - он урежет выплаты. Уменьшит выплаты - уменьшит покупательную способность. Маленькая покупательная способность уменьшит потребление. Производство упадет, и без того упадочная экономика упадет ещё больше. И так по кругу бесконечно, потому что процесс падения бесконечен. И тут ещё и безыдейный Вовка с какой то компаннией дуралеев-нудистов во главе с "экономистом" Коломойским. Может пора уже честно в отставку подать, а не загорать на нудистских пляжах?
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23.06.2020 02:01 Ответить
УкрЗализниця:
"Дайте нам 50 миллиардов, что бы мы прекратили на коррупционных схемах воровать 25 миллиардов."
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23.06.2020 02:08 Ответить
Чем больше денег вкладывают,тем убыточней. Хлебало не треснет?
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23.06.2020 02:10 Ответить
О! И мне для продолжения реформ нужно 50 ярдов ежегодно!
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23.06.2020 02:17 Ответить
А почему не ежедневно?
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23.06.2020 02:50 Ответить
Для ежедневно печатный станок не будет успевать.
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23.06.2020 05:52 Ответить
Какие же чмошники эти ******** реформированые ВС-железку под нож,обьявив наследником всех долгов, оставшихся у неё на оккупированных территориях.И это при том,что железка уплатила в государственный бюджет и бюджеты других уровней более 68 млрд грн.?Да кто вам даст,ублюдки-Михо костьми ляжет-инвестиции найдёт и даже тех,кто наведёт там порядок.
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23.06.2020 03:08 Ответить
Харэ бухать, иди спать
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23.06.2020 05:55 Ответить
Мені ще рано 9.14 вечора.А ти прийми персонально те,що 2-і години тому лайкнув us Den Tag 23.06.2020 01:00
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23.06.2020 06:15 Ответить
При Януковиче дотации в угольную промышленность составляли 11 миллиардов.
Вот теперь улучшения на лицо, 50 лярдов в УЗ.
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23.06.2020 05:58 Ответить
Покійний Кирпа в домовині перевертається,хіба так можна було при ньому?.
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23.06.2020 06:10 Ответить
Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно - А МОЖЕТ БЫТЬ ВЫ ЛУЧШЕ ВОРОВАТЬ ПРЕКРАТИТЕ?
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23.06.2020 06:46 Ответить
А можно БЕЗ РЕФОРМ,что бы Укрзализныцю ПРОСТО выполняла свои функции и ЗАРАБАТЫВАЛА прибыль( как ВСЕ эффективно управляемые бизнесы?). Или это невозможно?( С такими УРОДАМИ как все эти "управляющие") Только ОДНА электрификация( КОПЕЕЧНАЯ в масштабах закупки тепловозов и дизтоплива) минимум В ТРИ раза снизит себестоимость перевозок. Может займитесь? Или все же тендеры.....э...э ...НИЗЗЯ( ну самое дорогое дизтоплива,масла,повышенные расходные нормы( воровство) ,обусловленные 90% износа "паровозов"( представляете это ПИШУТ,а как же ВЫ СУКИ допускаете по технике безопасности МАССОВУЮ перевозку ЛЮДЕЙ? Вы же преступники и сами это подтверждаете!),стрелочные переводы на десять лет вперёд и ОТСУТСТВИЕ подвижного состава на котором деньги зарабатывают( кто принимал решение о "таких" закупках),зачем фирмы "подрядчики",которые за десятки миллионов делают ТУ ЖЕ работу,которые делали ТЕ ЖЕ сотрудники за сотни тысяч? Может этим займетесь? Или э...э "то не тее",к делу не относится. Один гиперлупил,другой "опять реформирует" Вы порядок наведите. Хватит КРАСТЬ.
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23.06.2020 07:25 Ответить
Ну и аппетиты у железнодорожников, ну и жрут же они. Можно подумать что они бесплатно всех и всё возят. Какие нафик "реформы"???? Распилить, продать, сократить, поднять тарифы????? Может для экономии начнут со своих зарплат? Не могут работать- накуй с пляжа! С миллиардами любой даун справится. Воровать и жрать меньше надо!
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23.06.2020 08:18 Ответить
Може хтось пояснить цьому і.о. шо на залізниці просто треба перестати *******-і гроші зразу з*являться!
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23.06.2020 08:20 Ответить
С точки зрения пассажира, никаких улучшений в сервисе, доступности поездок, удобства, не наблюдается. Единственное, покупка билетов онлайн, и то с частыми глюками серверов.
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23.06.2020 08:26 Ответить
Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходимо господдержка до 50 млрд грн ежегодно, оторвать яйца и.о. главы правления Юрику.
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23.06.2020 08:39 Ответить
А пуп у вас не розвяжется от таких огромных денег!!?? возите людей в скотских условиях! зарплаты заоблачные, а деньги на реформы из бюджета!! А сами заработать не пробовали ?? И меньше надо красть!!!
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23.06.2020 13:19 Ответить
А пуп у вас не розвяжется от таких огромных денег!!?? возите людей в скотских условиях! зарплаты заоблачные, а деньги на реформы из бюджета!! А сами заработать не пробовали ?? И меньше надо красть!!!
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23.06.2020 13:22 Ответить
 
 