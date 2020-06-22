Для продолжения реформ "Укрзализныце" необходима господдержка до 50 млрд грн ежегодно, - и.о. главы правления Юрик

Наблюдательный совет и правление АО "Укрзализныця" обсудили с главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили вопрос преобразования УЗ в конкурентоспособную, рыночную компанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ, встреча состоялась 22 июня.

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, АО разработано и внедряет стратегию, которая соответствует международным соглашениям и правительственным заданиям.

Сейчас перед предприятием стоит задача стабилизировать финансовое состояние, на которое негативно повлияла пандемия коронавируса.

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Компания уже внедрила ряд мер, что позволило сэкономить 6,5 млрд грн. Но для продолжения реформ необходима поддержка государства, отметил Юрик.

"Большую надежду мы возлагаем на государство и его поддержку, которая, по нашим подсчетам, необходима в объеме до 50 млрд грн ежегодно, ведь государственное финансирование железных дорог является общемировой практикой и увеличивается в условиях кризиса", - констатировал он.

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили поддержал необходимость решения ключевых проблем, стоящих перед УЗ: оптимизация неэффективных активов и привлечения инвестиций в развитие, в том числе с привлечением государственного бюджета и других видов государственной поддержки.

Он также предложил совместными усилиями разработать предложения по целевой модели "Укрзализныци" и железнодорожной отрасли в целом, которая позволит не только обеспечить развитие общества и реализовать его цели, а и активизировать промышленный потенциал Украины.

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