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ДТЭК обвиняет Лещенко в отказе от европейского выбора Украины и свободного энергорынка

ДТЭК обвиняет Лещенко в отказе от европейского выбора Украины и свободного энергорынка

Компания ДТЭК отрицает обвинения со стороны члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко в якобы попытках компании единолично изменить правила игры на рынке электроэнергии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании в ответ на публикацию С. Лещенко фотокопий текстов, приписываемых авторству ДТЭК.

"Фэйковая информация и опубликованные фотокопии текстов, а также безосновательные обвинения в адрес ДТЭК - это часть развернутой информационной кампании против ДТЭК по заказу сторонников административного вмешательства в работу рынка, которое началось в сентябре 2019 года и оказало негативное влияние на всю энергетическую отрасль Украины", - заявляет компания.

ДТЭК отмечает, что ряд искусственных ограничений и административных вмешательств в работу энергорынка, привели к искажению рыночной конкуренции и как следствие - самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины. При этом компания выступила инициатором открытого диалога между всеми участниками рынка.

"ДТЭК выступает за открытый публичный диалог всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли. Все обвинения в адрес ДТЭК безосновательны и инициированы противниками европейского курса Украины, противниками свободного конкурентного рынка", - подчеркивает компания.

Также сообщается, что ДТЭК всегда отстаивал и будет отстаивать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех.

"ДТЭК требует извинений и оставляет за собой право обратиться в суд для защиты репутации, чести и достоинства компании", - резюмировали в компании.

Автор: 

Лещенко Сергей (697) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+16
Кароче, як прийшла зелень до керма, так і почалось.
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23.06.2020 00:12
+10
Олигархи - главный враг Украины в Украине.
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23.06.2020 00:27
+7
ДТЕК звинувачує Лещенка у відмові від європейського вибору України і вільного енергоринку - Цензор.НЕТ 711
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23.06.2020 05:23
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Чем дальше и глубже в тему, тем очевидней становится - европейская=евгейская.. будь-то евгейская солидарность имени паРашенка, будь-тО гейроПейский союз, будь-то изГаиль играющий в чемпионате Европы... Зачем так глупо и тупо..
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23.06.2020 00:05 Ответить
Кароче, як прийшла зелень до керма, так і почалось.
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23.06.2020 00:12 Ответить
хто з них жаба, а хто гадюка?
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23.06.2020 00:17 Ответить
Пан Лещенко і риба, і жаба, і гадюка і раком стане щоб мати корм при будь-якій владі, а про другого нічого не знаю.
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23.06.2020 01:46 Ответить
Олигархи - главный враг Украины в Украине.
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23.06.2020 00:27 Ответить
Время стирает грани, исторические события, тектонические сдвиги в земной коре меняются, только Лещенко и Наем вечны. Лещенко вообще 39 лет только...Я вижу новый закон природы в действии.
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23.06.2020 00:47 Ответить
ДТЭК - зло. Но это беда не приходит одна. Ахметов теперь - лучший друг Зе-бабуина.
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23.06.2020 01:59 Ответить
Чет я запутался. Лучший друг щимит Ахметова? А при враге Порохе у Ахметова все было норм... Я все правильно понял?
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23.06.2020 02:21 Ответить
Распутайся. Тебя в глаза зеленой мочи налили? Премьер Шмыгаль - человек Ахметова. и.о. министра энергетика - человек Ахметова. Атомные электростанции остановили блоки, чтобы Ахметов мог вырабатывать э/э на сепарском угольке. Долги в энергетики - десятки миллиардов...
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23.06.2020 11:18 Ответить
Вы слишком наивно смотрите на жизнь. За зеленую энергетику, которую с такой помпой открывал дядя Петя (при Порошенко зеленая энергетика Ахметова было хорошо? ), придется платить, тк прописано в законе. Не захотим платить добровольно, придется платить через суд.
Останавливать атомные - это без вариантов. Это чисто технический, а не идеологический или коррупционный вопрос. Маневренную тепловую просто невозможно вывести.
А за долги в энергетике тоже спросите с Порошенко/Гройсмана Их модель энергорынка их создала. Модель Тимошенко работала годами, когда самой Тимошенко на должности уже давно небыло, и работала как часы Если у самих руки из жопы и нужно было внести изменения, то надо было позвать бабу Юлю, она бы подсказала что делать
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23.06.2020 21:56 Ответить
Зе-Слуги проснулись, поняли, что пилить бюджет безнаказанно для рейтинга не получается.
А Ахметке на рейтинги пох!
Он будет "жрать в три горла" до последнего.
Депутатов же перекупить можно не смотря на партийную принадлежность:
Сегодня это "Слуги", а завтра будет кто-то другой...
Да и дешёвых мажоритарщиков всегда хватает " 30 серебрянников - пучок".
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23.06.2020 02:44 Ответить
ДТЕК звинувачує Лещенка у відмові від європейського вибору України і вільного енергоринку - Цензор.НЕТ 711
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23.06.2020 05:23 Ответить
Ну если гудок за рынок, то почему его не устраивает електроэнергия из Белоруси?
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23.06.2020 06:59 Ответить
Основою ринкової економіки є адміністративний контроль, та втручання держав, та наддержавних органів. Антимонопольний комітет називається. В західній країні, де немає корупції, а держава виконує належні їй функції, ДТЕК існувати не може. І не могли утворитися олігархи, як у нас. Жоден з наших олігархів не міг піднятися в Англії, Німеччині, Китаї, США, Кореї. Ба, більше - вони б навіть не поставали гривневими міліардерами. Навіть міліонерами. Навіть заможними громадянами. За те, як вони "заробили" свої активи, в будь-якій країні Заходу, чи цивілізованої Азії, вони б засіли в тюрягу. Надовго. Дуже надовго. Вони були б звичайнісінькими зеками.
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23.06.2020 07:52 Ответить
Та не, смотрите причинно следственные связи.
Когда пришли слуги, они хотели отсрочить введение энергорынка, потом дыра в бюджете, потом импорт энергии из раши, потом дтек объявил тех дефолт, потом кризис энергорынка.
Причина очевидна, Ахметов не причем, зачем ему эти мутки? У него даже футболисты платят официально налоги со своих больших зарплат, в отличии от футболистов Динамо, которых содержат беня, суркисы и прочий деструктивный элемент.
Беня дорвался до энергорынка и доит лохов, которые 6олосовали за клоуна.
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23.06.2020 08:05 Ответить
Відмазка не канає , але спробу зараховано .
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23.06.2020 08:45 Ответить
ДТЭК это бандитское гнездо,воры монополизировали отрасль и устроили вечнйю дойку с Украины,а наш президент похоже в одной связке с ними
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23.06.2020 09:14 Ответить
Ну прям как в футболе,все против фк "Шахтер".Бедный,бедный Ахметов,так хочет,что бы его пожалели.Но...,не получается пока.Может по позже,потом,когда он сдохнет.
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23.06.2020 11:57 Ответить
просто бородатой девочке сыроже нужно провести сеанс терапии
ДТЕК звинувачує Лещенка у відмові від європейського вибору України і вільного енергоринку - Цензор.НЕТ 8292
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23.06.2020 14:31 Ответить
 
 