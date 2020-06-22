ДТЭК обвиняет Лещенко в отказе от европейского выбора Украины и свободного энергорынка
Компания ДТЭК отрицает обвинения со стороны члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко в якобы попытках компании единолично изменить правила игры на рынке электроэнергии Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании в ответ на публикацию С. Лещенко фотокопий текстов, приписываемых авторству ДТЭК.
"Фэйковая информация и опубликованные фотокопии текстов, а также безосновательные обвинения в адрес ДТЭК - это часть развернутой информационной кампании против ДТЭК по заказу сторонников административного вмешательства в работу рынка, которое началось в сентябре 2019 года и оказало негативное влияние на всю энергетическую отрасль Украины", - заявляет компания.
ДТЭК отмечает, что ряд искусственных ограничений и административных вмешательств в работу энергорынка, привели к искажению рыночной конкуренции и как следствие - самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины. При этом компания выступила инициатором открытого диалога между всеми участниками рынка.
"ДТЭК выступает за открытый публичный диалог всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли. Все обвинения в адрес ДТЭК безосновательны и инициированы противниками европейского курса Украины, противниками свободного конкурентного рынка", - подчеркивает компания.
Также сообщается, что ДТЭК всегда отстаивал и будет отстаивать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех.
"ДТЭК требует извинений и оставляет за собой право обратиться в суд для защиты репутации, чести и достоинства компании", - резюмировали в компании.
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Останавливать атомные - это без вариантов. Это чисто технический, а не идеологический или коррупционный вопрос. Маневренную тепловую просто невозможно вывести.
А за долги в энергетике тоже спросите с Порошенко/Гройсмана Их модель энергорынка их создала. Модель Тимошенко работала годами, когда самой Тимошенко на должности уже давно небыло, и работала как часы Если у самих руки из жопы и нужно было внести изменения, то надо было позвать бабу Юлю, она бы подсказала что делать
А Ахметке на рейтинги пох!
Он будет "жрать в три горла" до последнего.
Депутатов же перекупить можно не смотря на партийную принадлежность:
Сегодня это "Слуги", а завтра будет кто-то другой...
Да и дешёвых мажоритарщиков всегда хватает " 30 серебрянников - пучок".
Когда пришли слуги, они хотели отсрочить введение энергорынка, потом дыра в бюджете, потом импорт энергии из раши, потом дтек объявил тех дефолт, потом кризис энергорынка.
Причина очевидна, Ахметов не причем, зачем ему эти мутки? У него даже футболисты платят официально налоги со своих больших зарплат, в отличии от футболистов Динамо, которых содержат беня, суркисы и прочий деструктивный элемент.
Беня дорвался до энергорынка и доит лохов, которые 6олосовали за клоуна.