Ослабление карантина в Закарпатье отменено, - решение комиссии по ТЭБ и ЧС. ДОКУМЕНТ

Закарпатская областная комиссия ТЭБ и ЧС отменила ослабление карантина: в области установят контрольно-пропускные пункты, больницы перестают принимать плановых больных, общественный транспорт не будет работать по выходным, работодателям рекомендовано пересмотреть график работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатского областного центра общественного здоровья.

"Ослабление карантина на Закарпатье отменено. Такое решение приняла сегодня региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА", - говорится в сообщении.

Так, с 25 июня 2020 года по всей области запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации в медучреждениях.

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Также запретили в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном направлениях.

Кроме того, с полуночи 23 июня до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения в области установят контрольно-пропускные пункты на перевальных участках следующих автомобильных дорог: Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранський перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп).

Местным органам исполнительной власти в случае необходимости советуют изменить режимы работы с целью установления начала работы в 8 часов в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления; в 10 часов в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины.

Субъектам хозяйствования рекомендовано на период действия карантина внести (в случае необходимости) изменение режимов работы с целью установления начала работы в 10 или более поздний час.

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Фармацевтическим субъектам хозяйствования рекомендовано установить с 11:00 до 13:00 часы приема посетителей (потребителей) пожилого возраста, разграничив прием с другими посетителями, и не допускать в определенные выше часы прием других категорий граждан (потребителей).











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Напомним, на прошлой неделе в Закарпатской области зафиксировали резкое увеличение количества больных коронавирусом. За неделю область установила два антирекорда по заболеваемости. В частности, за сутки 19 июня прибавились 109 инфицированных человек. Всего в регионе по состоянию на 21 июня подтверждено 2 188 случаев коронавируса.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 июня приняла решение об усилении карантинных ограничений в Закарпатской области.