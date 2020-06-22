Ослабление карантина в Закарпатье отменено, - решение комиссии по ТЭБ и ЧС. ДОКУМЕНТ
Закарпатская областная комиссия ТЭБ и ЧС отменила ослабление карантина: в области установят контрольно-пропускные пункты, больницы перестают принимать плановых больных, общественный транспорт не будет работать по выходным, работодателям рекомендовано пересмотреть график работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатского областного центра общественного здоровья.
"Ослабление карантина на Закарпатье отменено. Такое решение приняла сегодня региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА", - говорится в сообщении.
Так, с 25 июня 2020 года по всей области запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации в медучреждениях.
Также запретили в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном направлениях.
Кроме того, с полуночи 23 июня до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения в области установят контрольно-пропускные пункты на перевальных участках следующих автомобильных дорог: Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранський перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп).
Местным органам исполнительной власти в случае необходимости советуют изменить режимы работы с целью установления начала работы в 8 часов в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления; в 10 часов в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины.
Субъектам хозяйствования рекомендовано на период действия карантина внести (в случае необходимости) изменение режимов работы с целью установления начала работы в 10 или более поздний час.
Фармацевтическим субъектам хозяйствования рекомендовано установить с 11:00 до 13:00 часы приема посетителей (потребителей) пожилого возраста, разграничив прием с другими посетителями, и не допускать в определенные выше часы прием других категорий граждан (потребителей).
Напомним, на прошлой неделе в Закарпатской области зафиксировали резкое увеличение количества больных коронавирусом. За неделю область установила два антирекорда по заболеваемости. В частности, за сутки 19 июня прибавились 109 инфицированных человек. Всего в регионе по состоянию на 21 июня подтверждено 2 188 случаев коронавируса.
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 июня приняла решение об усилении карантинных ограничений в Закарпатской области.
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Закарпатье не является территориальной единицей Украины, хватит нам "Донбасса".
Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.
Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).
Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно. Не скажете чому ковід, який такий прям смертельний і ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. секта свідків святого ковіда, вам шах і мат ніякої додаткової смертності немає і не може бути.