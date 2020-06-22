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Новости Коронавирус и карантин
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Ослабление карантина в Закарпатье отменено, - решение комиссии по ТЭБ и ЧС. ДОКУМЕНТ

Закарпатская областная комиссия ТЭБ и ЧС отменила ослабление карантина: в области установят контрольно-пропускные пункты, больницы перестают принимать плановых больных, общественный транспорт не будет работать по выходным, работодателям рекомендовано пересмотреть график работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатского областного центра общественного здоровья.

"Ослабление карантина на Закарпатье отменено. Такое решение приняла сегодня региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА", - говорится в сообщении.

Так, с 25 июня 2020 года по всей области запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации в медучреждениях.

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Также запретили в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном направлениях.

Кроме того, с полуночи 23 июня до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения в области установят контрольно-пропускные пункты на перевальных участках следующих автомобильных дорог: Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранський перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп).

Местным органам исполнительной власти в случае необходимости советуют изменить режимы работы с целью установления начала работы в 8 часов в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления; в 10 часов в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины.

Субъектам хозяйствования рекомендовано на период действия карантина внести (в случае необходимости) изменение режимов работы с целью установления начала работы в 10 или более поздний час.

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Фармацевтическим субъектам хозяйствования рекомендовано установить с 11:00 до 13:00 часы приема посетителей (потребителей) пожилого возраста, разграничив прием с другими посетителями, и не допускать в определенные выше часы прием других категорий граждан (потребителей).

Ослабление карантина в Закарпатье отменено, - решение комиссии по ТЭБ и ЧС 01
Ослабление карантина в Закарпатье отменено, - решение комиссии по ТЭБ и ЧС 02
Ослабление карантина в Закарпатье отменено, - решение комиссии по ТЭБ и ЧС 03
Ослабление карантина в Закарпатье отменено, - решение комиссии по ТЭБ и ЧС 04
Ослабление карантина в Закарпатье отменено, - решение комиссии по ТЭБ и ЧС 05

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Напомним, на прошлой неделе в Закарпатской области зафиксировали резкое увеличение количества больных коронавирусом. За неделю область установила два антирекорда по заболеваемости. В частности, за сутки 19 июня прибавились 109 инфицированных человек. Всего в регионе по состоянию на 21 июня подтверждено 2 188 случаев коронавируса.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 июня приняла решение об усилении карантинных ограничений в Закарпатской области.

Автор: 

карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+8
Природне скорочення населення у перші чотири місяці 2020 року становило 102 950 осіб, а в той самий період 2019 року - 108 038 осіб.

Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.

Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).

Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно. Не скажете чому ковід, який такий прям смертельний і ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. секта свідків святого ковіда, вам шах і мат ніякої додаткової смертності немає і не може бути.
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23.06.2020 00:49
+3
Не в Закарпатье, а на Закарпатье.
Закарпатье не является территориальной единицей Украины, хватит нам "Донбасса".
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23.06.2020 00:21
+2
Закарпаття-Пудкарпатська Русь(до 1938 р.) як була,так і є. Кить свальба-гулявуть вшиткі-коли 100 ,коли 200-який газда. Коли похорон,поминки-так само. Хрестини, а кить кось-ся вернув з роботи з Мадярув,а вать Чехув дому-гостина ,вшитке село гоститься. Може кось пудведе це пуд Корону? Палинка сливова заб"є іі. Слухайте отого бовдура Степанова. Бог би його любив.
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23.06.2020 01:03
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З пакращенням.
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22.06.2020 23:58 Ответить
Та понятно.. зеленских плодить начали..
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23.06.2020 00:10 Ответить
Послаблення карантину на Закарпатті скасовано, - рішення комісії з ТЕБ та НС - Цензор.НЕТ 8866
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23.06.2020 00:13 Ответить
Не в Закарпатье, а на Закарпатье.
Закарпатье не является территориальной единицей Украины, хватит нам "Донбасса".
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23.06.2020 00:21 Ответить
саме так.
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23.06.2020 09:43 Ответить
Природне скорочення населення у перші чотири місяці 2020 року становило 102 950 осіб, а в той самий період 2019 року - 108 038 осіб.

Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.

Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).

Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно. Не скажете чому ковід, який такий прям смертельний і ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. секта свідків святого ковіда, вам шах і мат ніякої додаткової смертності немає і не може бути.
показать весь комментарий
23.06.2020 00:49 Ответить
Закарпаття-Пудкарпатська Русь(до 1938 р.) як була,так і є. Кить свальба-гулявуть вшиткі-коли 100 ,коли 200-який газда. Коли похорон,поминки-так само. Хрестини, а кить кось-ся вернув з роботи з Мадярув,а вать Чехув дому-гостина ,вшитке село гоститься. Може кось пудведе це пуд Корону? Палинка сливова заб"є іі. Слухайте отого бовдура Степанова. Бог би його любив.
показать весь комментарий
23.06.2020 01:03 Ответить
И за это ответите подписались ждите исков,власть поменяется.
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23.06.2020 06:06 Ответить
мне одному кажется странным что менее густонаселенный запад страдает от карантина меньше чем застроенный восток? или ********** решил устроить там бизнемомор?
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23.06.2020 07:11 Ответить
Захід більш мобільний, тут у десять разів більше людей, що виїжджає до країн ЄС. До того ж, масові заходи відмінені, а служби у церквах - ні. Ось вам і наслідки.
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23.06.2020 09:44 Ответить
може й так
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23.06.2020 09:50 Ответить
Бажано щоб встановили такий самий жорсткий контроль за вирубкою лісу, та контробандою. Чи до цього руки не доходять?
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23.06.2020 09:29 Ответить
Внедрение ковида напоминает внедрение сухого закона при Гарбачеве.Собака лает а караван идет.
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23.06.2020 10:50 Ответить
 
 