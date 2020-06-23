РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14805 посетителей онлайн
Новости
2 337 22

Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прогнозирует введение в действие государственного проекта мемориального комплекса "Бабий Яр" в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ткаченко заявил  в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"Вы знаете про существование государственного проекта "Бабий Яр", который сейчас завершается, и в следующем году во время годовщины Бабьего Яра будет введен в действие", - сказал Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Музей Бабьего Яра откроют в следующем году, "если все будет хорошо", - Дробович

Автор: 

Бабий Яр (188) Ткаченко Александр (429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Шо, Уже сторговался с мацковскими евреями ? 😀😀😀
показать весь комментарий
23.06.2020 00:27
+8
"Со-президент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс заявил, что он три года ставил вопрос о том, зачем российские бизнесмены, связанные с Кремлем, инициируют сооружение мемориала Холокоста в Бабьем Яру."

Источник: https://censor.net/n3161515
показать весь комментарий
23.06.2020 00:31
+4
На он нужен за бюджетные деньги. Пусть пархатые платят. А на памятник украинским партотам скинемся!
показать весь комментарий
23.06.2020 00:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На он нужен за бюджетные деньги. Пусть пархатые платят. А на памятник украинским партотам скинемся!
показать весь комментарий
23.06.2020 00:22 Ответить
Не хай ЗЕ і башляє.
показать весь комментарий
23.06.2020 00:27 Ответить
Одно мудило пчеловодное памятников наставил вместо делом заняться !!! Теперь єти зеленые недоумки к бюджету лезут в котором и так мышь повесилась (((
показать весь комментарий
23.06.2020 06:36 Ответить
Государственный проект Музея памяти жертв Бабьего Яра стартовал в сентябре 2016 года, в дни 75-летия трагедии,когда ждали Меркель.Почему Порошенко включил в него российских бизнесменов,если это агрессоры и оккупанты-вопрос к Порошенко.
показать весь комментарий
23.06.2020 07:01 Ответить
Типо, Пинчук - российский агрессор, а Бродский, шуфрич, суркис - украинские патриоты.
Жителям глухих сел настоятельно рекомендую не попугайничать ерунду, если вы не имеете зелёного понятия.
показать весь комментарий
23.06.2020 08:06 Ответить
Йди нахер, провокуша кацапська!
Загинули кияни, мешканці України...
А "партотам" нехай пам'ятник ставлять на Луб'янці.
показать весь комментарий
23.06.2020 09:17 Ответить
Видишь как ты вафлистка голимая прокололась! У нас -украинцы! А "мешканці" пусть идут НАХ. Пархатую мразь сами киевляне гнали подсрачниками в яр, точно как и харьковчане тоже в яр! Думаю если так и дальше пойдет, снова погонят.
показать весь комментарий
23.06.2020 13:08 Ответить
А пиратам сомали мы что забабахкаем??
показать весь комментарий
23.06.2020 00:24 Ответить
Банан !
показать весь комментарий
23.06.2020 01:19 Ответить
Шо, Уже сторговался с мацковскими евреями ? 😀😀😀
показать весь комментарий
23.06.2020 00:27 Ответить
Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4501
показать весь комментарий
23.06.2020 00:29 Ответить
"Со-президент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс заявил, что он три года ставил вопрос о том, зачем российские бизнесмены, связанные с Кремлем, инициируют сооружение мемориала Холокоста в Бабьем Яру."

Источник: https://censor.net/n3161515
показать весь комментарий
23.06.2020 00:31 Ответить
ПУСТЬ ТКАЧЕНКО ПУБЛИЧНО ОТЧИТАЕТСЯ ОБ ЖТИХ ПЛАНАХ
показать весь комментарий
23.06.2020 00:36 Ответить
Допомогаємо евреям створювати їхню міфологію...
показать весь комментарий
23.06.2020 09:30 Ответить
"Передайте всем тем, кто там погиб, привет" (с)

Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8973
показать весь комментарий
23.06.2020 14:28 Ответить
 
 