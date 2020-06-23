Государственный проект мемориального комплекса "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прогнозирует введение в действие государственного проекта мемориального комплекса "Бабий Яр" в 2021 году.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ткаченко заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.
"Вы знаете про существование государственного проекта "Бабий Яр", который сейчас завершается, и в следующем году во время годовщины Бабьего Яра будет введен в действие", - сказал Ткаченко.
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Жителям глухих сел настоятельно рекомендую не попугайничать ерунду, если вы не имеете зелёного понятия.
Загинули кияни, мешканці України...
А "партотам" нехай пам'ятник ставлять на Луб'янці.
Источник: https://censor.net/n3161515