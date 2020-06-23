Адвокаты российских террористов в деле катастрофы МН17 поставили под сомнение весь процесс из-за отстранения украинского прокурора Пересады, - Сарган

Экс-пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган обнародовала информацию о том, что из-за кадровых перестановок в Генеральной прокуратуре Украины адвокаты террористов хотят поставить под сомнение весь судебный процесс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "Сегодня в Нидерландах защита подозреваемого по делу о катастрофе пассажирского рейса MH17 над Донбассом в 2014 году Олега Пулатова поставила под сомнение весь процесс из-за отстранения от дела украинского прокурора, ранее руководителя группы прокуроров от ГПУ Олега Пересады.

Прокуратура Нидерландов вступилась за украинского прокурора. "Обвинение хотело бы сделать один комментарий. Сегодня утром защита выдвинул обвинения против участника расследования JIT, г Пересады. Он сам не может прокомментировать обвинения в суде. Поэтому мы считаем, что я должен это сделать. Защита утверждает, что он был уволен по подозрению в коррупции и других вещах. И это неправильно", - заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер".

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Как отмечает Сарган "после статьи в нидерландской газете (на нее ссылалась сторона защиты россиянина, и явно она не просто так появилась в ходе судебного процесса, знаем цену таким статьям, - подчеркнула Сарган) говорилось, что в рамках борьбы с коррупцией была проведена большая реформа украинской прокуратуры, и более половины прокуроров уволились с работы в рамках этой реформы.

"И в рамках этой реформы все прокуроры должны были пройти определенную аттестацию. И господин Пересада решил не проходить ее, как и многие другие украинские прокуроры. Он больше не прокурор, и это его выбор, но он все еще работает в украинской прокуратуре, связанный с JIT ... Нет никаких подозрений в отношении него в коррупции", - добавил прокурор".

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Сарган продолжила: "И здесь пламенный привет летит уже бывшим реформаторам-чистильщикам во главе с Рябошапкой.

Олег Пересада принял принципиальное решение не проходить унизительную процедуру "переаттестации", больше похожую на вычищение рядов прокуратуры от неугодных. Он отстранен от прямого участия в судебном процессе в качестве прокурора, отдав этому делу 5 лет непрерывной работы".

"Напомню также, что Печерский районный суд обязал Офис генпрокурора начать досудебное расследование в отношении бывших глав кадровых комиссий Генпрокуратуры Чумака, Касько, Трепака и других (где-то потерялся же идеолог чисток Рябошапка) по факту превышения ими служебных полномочий при принятии решения об уничтожении материалов аттестации прокуроров ГПУ", - резюмировала Сарган.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.