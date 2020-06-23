Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы двое и ранены трое наемников РФ, - штаб

22 июня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 16 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, враг активно применял при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный огневой ответ. Агрессивные действия наемников и в дальнейшем будут жестоко и оперативно прекращаться нашими защитниками", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, из артиллерийских систем калибра 122 мм противник обстрелял украинских защитников неподалеку от Орехово, а впоследствии - из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитника населенного пункта Попасная враг применил станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вот по защитникам Новозвановки выпустил 36 мин из 120-мм минометов. По опорным пунктам вблизи хутора Вильный агрессор трижды открывал огонь из минометов 120- и 82-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Новотошковског и Катериновки оккупанты применили 120-мм минометы. Кроме этого, последний населенный пункт обстреляли еще и из гранатометов, а по позициям неподалеку от Новгородского захватчики задействовали минометы 82-мм калибра.

"Такая огневая активность врага не могла остаться без ответа. По позициям противника, с которых велся огонь, украинские армейцы адекватно ответили из штатного вооружения, по результатам которых вся вражеская активность была прекращена", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Широкино оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.

В вечернее время противник активизировался вблизи Павлополя, где вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Новомихайловки агрессор применил минометы калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы в пригороде Марьинки и Старогнатовки.

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность.

По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков", - сообщили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



