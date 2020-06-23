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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы двое и ранены трое наемников РФ, - штаб

Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы двое и ранены трое наемников РФ, - штаб

22 июня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 16 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, враг активно применял при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный огневой ответ. Агрессивные действия наемников и в дальнейшем будут жестоко и оперативно прекращаться нашими защитниками", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, из артиллерийских систем калибра 122 мм противник обстрелял украинских защитников неподалеку от Орехово, а впоследствии - из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитника населенного пункта Попасная враг применил станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вот по защитникам Новозвановки выпустил 36 мин из 120-мм минометов. По опорным пунктам вблизи хутора Вильный агрессор трижды открывал огонь из минометов 120- и 82-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Новотошковског и Катериновки оккупанты применили 120-мм минометы. Кроме этого, последний населенный пункт обстреляли еще и из гранатометов, а по позициям неподалеку от Новгородского захватчики задействовали минометы 82-мм калибра.

"Такая огневая активность врага не могла остаться без ответа. По позициям противника, с которых велся огонь, украинские армейцы адекватно ответили из штатного вооружения, по результатам которых вся вражеская активность была прекращена", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Широкино оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование.

В вечернее время противник активизировался вблизи Павлополя, где вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Новомихайловки агрессор применил минометы калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы в пригороде Марьинки и Старогнатовки.

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность.

По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков", - сообщили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы двое и ранены трое наемников РФ, - штаб 01
Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы двое и ранены трое наемников РФ, - штаб 02

ликвидация (3542) обстрел (27165) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы двое и ранены трое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 127

Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы двое и ранены трое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 9119
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23.06.2020 07:20 Ответить
https://www.facebook.com/dmitroyaroshukraine/photos/a.231181267365390/420334251783423/?type=3&eid=ARBA23M5BgZbi2Xi4jCJJKjfl3umOagp5dNP8zc5sZU0nak3RzZzI_2_S2PMB-rvlPaetsb2e9rrJWr0&__xts__%5B0%5D=68.ARAK9j2urwm5VBJ7nhpoa-xE2szUpPboQq_JBx3icITzREPxKMaRaSZG5v66xGocnCQgZmQm40Qts7qmliTvi8ljO1t2r3fC61BjLmXS9lGKx4-****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=EEHH-R Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы двое и ранены трое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 7807
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23.06.2020 07:25 Ответить
Одужання нашому вояку
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23.06.2020 07:31 Ответить
треба ліквідовувати більше не 2, а 23 або 230. Земля потребує натуральних добрив
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23.06.2020 07:53 Ответить
Из трех бригад находящихся на фронте, подтверждают, что начали уменьшать выдачу 120 мм минометных мин. Самым активным бригадам, замеченным в ведении активных действий по принуждению к противника к соблюдению режима тишины, срезают заявки в несколько раз. Видимо так Хомчак борется с ответкой российским наемникам. Судя по всему, его руководству начало казаться, что мало убитых и раненых на фронте. Решили сделать так, чтобы российские наемники могли обстреливать наши позиции совершенно безнаказанно.
Для понимания тех, кто не совсем в курсе - сейчас, благодаря БПЛА и опыту артиллеристов, расход боеприпасов для поражения цели уменьшился в разы, если не в десятки раз. Корректура, практически всегда, проводится в режиме онлайн. Поэтому вопрос 100% не в экономии. Да и минометные мины - самый дешевый боеприпас.
А слышали, чтобы по этому поводу поднимали шум волонтеры, журналисты и активисты? И не услышите. Они ж свою миссию выполнили и сейчас сидят под ковриками тихо, как мышки. Главное ж не Порошенко и не Муженко.https://site.ua/skitalec/29195-iz-treh-brigad-nahodyaschihsya-na-fronte-podtverjdayut-chto-nachali-umenshat-vydachu-120-mm-min/?fbclid=IwAR0wOnLnkYW09cToACfcOEhbR49l2Xea-Uzyp1cMWM1z6waNjhafUfCVwLY Роман Доник топ-автор Из трех бригад находящихся на фронте, подтверждают, что начали уменьшать выдачу 120 мм мин
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23.06.2020 08:06 Ответить
Быстрого выздоровления нашему воину-защитнику, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Надо просто больше убивать русских оккупантов!
Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ліквідовано двох і поранено трьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 3676

Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ліквідовано двох і поранено трьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1246
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23.06.2020 09:05 Ответить
 
 