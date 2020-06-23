Россия под флагом СССР стремится стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз, - замглавы МИД Боднар

Кремлевское руководство, присваивая России лавры победителя над нацизмом, стремится под флагом СССР стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз во время Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Россия постоянно теряет свою роль и место в глобальной политике, а с 2014 года, после начала агрессии против Украины, вообще попала в международную изоляцию. Однако геополитические амбиции остались как в СССР. Поэтому и происходит поиск различных способов усилить свои позиции, в том числе с использованием тематики истории", - сказал дипломат.

Он добавил, что парад 24 июня, по замыслу Кремля, должен был стать наглядной демонстрацией, что Россия продолжает оставаться среди "великих держав", которые решают судьбу мира.

"Приглашая на него мировых лидеров, кремлевское руководство намеревалось продемонстрировать, что Россия занимает такое же глобальное место, как когда-то СССР. Об этом свидетельствует и выбор новой даты парада - ровно через 75 лет после сталинского "парада победителей", то есть прямая параллель с бывшим советским диктатором, который принимал участие в разделении мира на сферы влияния", - отметил Боднар.

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Заместитель министра подчеркнул, что Победа во Второй мировой войне была общим достоянием для всех участников антигитлеровской коалиции. По его словам, определенным отражением этого была совместная декларация Путина-Трампа относительно исторической встречи на Эльбе.

В то же время дипломат констатировал, что в России "почему-то забыли" о других народах, которые страдали и боролись против нацизма. В Кремле также умалчивают большой вклад Украины в Победу и страшные жертвы, которые она понесла во Второй мировой войне, а "все лавры победителя и освободителя присваивают себе".

"Российское руководство под флагом СССР стремится стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз во время Второй мировой войны. Это и есть основной манипулятивный нарратив. Но он так же далек от действительности, как и идеология путинского парада, которая прикрывается Победой для достижения меркантильных целей", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, в РФ парад к 75-летию Победы во Второй мировой войне сначала был традиционно запланирован на 9 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за несколько дней до запланированного парада в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне предупредила Россию, что массовые мероприятия могут представлять угрозу распространения коронавируса.