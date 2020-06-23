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Россия под флагом СССР стремится стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз, - замглавы МИД Боднар

Россия под флагом СССР стремится стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз, - замглавы МИД Боднар

Кремлевское руководство, присваивая России лавры победителя над нацизмом, стремится под флагом СССР стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз во время Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Россия постоянно теряет свою роль и место в глобальной политике, а с 2014 года, после начала агрессии против Украины, вообще попала в международную изоляцию. Однако геополитические амбиции остались как в СССР. Поэтому и происходит поиск различных способов усилить свои позиции, в том числе с использованием тематики истории", - сказал дипломат.

Он добавил, что парад 24 июня, по замыслу Кремля, должен был стать наглядной демонстрацией, что Россия продолжает оставаться среди "великих держав", которые решают судьбу мира.

"Приглашая на него мировых лидеров, кремлевское руководство намеревалось продемонстрировать, что Россия занимает такое же глобальное место, как когда-то СССР. Об этом свидетельствует и выбор новой даты парада - ровно через 75 лет после сталинского "парада победителей", то есть прямая параллель с бывшим советским диктатором, который принимал участие в разделении мира на сферы влияния", - отметил Боднар.

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Заместитель министра подчеркнул, что Победа во Второй мировой войне была общим достоянием для всех участников антигитлеровской коалиции. По его словам, определенным отражением этого была совместная декларация Путина-Трампа относительно исторической встречи на Эльбе.

В то же время дипломат констатировал, что в России "почему-то забыли" о других народах, которые страдали и боролись против нацизма. В Кремле также умалчивают большой вклад Украины в Победу и страшные жертвы, которые она понесла во Второй мировой войне, а "все лавры победителя и освободителя присваивают себе".

"Российское руководство под флагом СССР стремится стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз во время Второй мировой войны. Это и есть основной манипулятивный нарратив. Но он так же далек от действительности, как и идеология путинского парада, которая прикрывается Победой для достижения меркантильных целей", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, в РФ парад к 75-летию Победы во Второй мировой войне сначала был традиционно запланирован на 9 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за несколько дней до запланированного парада в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне предупредила Россию, что массовые мероприятия могут представлять угрозу распространения коронавируса.

Боднар Василий (162) история (2017) МИД (6950) парад (634) россия (95546) СССР (812)


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Топ комментарии
+12
ВМВ2, пиши правильно.
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23.06.2020 08:08
+10
не було ніякої вов.
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23.06.2020 08:09
+9
как это не было? А ворлд оф варкрафт?
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23.06.2020 08:12
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если бы не ВОВ... это стадо с чем бы себя ассоциировало... просто путинские бараны стойлового содержания
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23.06.2020 08:00 Ответить
ВМВ2, пиши правильно.
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23.06.2020 08:08 Ответить
не було ніякої вов.
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23.06.2020 08:09 Ответить
как это не было? А ворлд оф варкрафт?
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23.06.2020 08:12 Ответить
То WoW.
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23.06.2020 08:12 Ответить
Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 6299
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23.06.2020 08:25 Ответить
ти як негр намагаєшься периписати історію.
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23.06.2020 08:32 Ответить
Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 6733
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23.06.2020 08:26 Ответить
Только "стремилка" у свинособак не виросла
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23.06.2020 11:12 Ответить
Совок не был мировым игроком-он был всемирным скотом и дебилом,как и путинская Рашка.
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23.06.2020 08:13 Ответить
Dlia vostocnoj Evropi nekakoj pobedi nebylo,bylo prodolzenyja genocida narodov.Eto nado skazat poskolku eto samoje vaznoje
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23.06.2020 08:13 Ответить
Чудні. Глобальні гравці претензії свої доводять справами. Не пропагандою, не страхом, а справами. Причому, не якими попав справами, а добрими справами. Корисними для всього людства. Не залякуванням всієї планети, а добрими справами. Он, Північну Корею всі бояться. Як і арабських терористів. І що, вони поставали глобальними гравцями?
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23.06.2020 08:18 Ответить
Росія під прапором СРСР прагне стати таким же глобальним гравцем, яким був Радянський Союз, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 6710
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23.06.2020 08:25 Ответить
А игрокам надо играть по правилам
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23.06.2020 08:27 Ответить
Путін неадекватний. Глобальними гравцями ресурсні економіки не стають. Країни, звідки тікає інтелект, глобальними гравцями не стають. І найголовніше - країни, яких бояться, глобальними гравцями не стають. Проти них постає весь світ. Що може доброго обіцяти світові путін?
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23.06.2020 08:28 Ответить
Так розумію,в країні немає не тільки Зєлєнского з Єрмаком,але й Кулєби.(А потім дізнаємось,що вони шарились з москалями в якихось ліхтенштейнах,чи білорусях....)
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23.06.2020 08:28 Ответить
а советский союз был глобальным игроком? или он просто подрачивал на атомную бомбу спрятавшись за железной занавеской пока ему углеводородный кран в узел не завязали?
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23.06.2020 08:35 Ответить
Совєцькому союзу поталанило захопити заключну частину епохи ресурсної економіки. Коли у 80-х роках більшу економіка технологій перевищила економіку ресурсів, СССР перестав бути глобальним гравцем, і незабаром розвалився.
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23.06.2020 08:44 Ответить
доречі що до мантри: "ми багата країна в нас є тра-та-та-та-та". оце тра-та-та було актуальне в 80-х і рейки міняти треба вже вчора.
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23.06.2020 08:52 Ответить
Ви можете сказати, що прийде за інформаційною епохою?
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23.06.2020 09:30 Ответить
я не знаю як це описати одним словом...
найбілшою цінністю будуть люди які матимуть здатність щось робити без гугла. люди з багажем практичних знань та навичок. люди які ще вмітимуть читати друковані книги багато і швидко. це моє бачення.
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23.06.2020 09:34 Ответить
Мене цікавлять варіанти мабутніх трендів. На мою думку, в найближчому майбутньому основними трендами стануть: 1. Розвиток інтелекту. Людського, і штучного. 2.Раціональне використання ресурсів, особливо природних. Епоха надспоживання добігає кінця. Час також є одним з найцінніших ресурсів. 3. Екологія. Нагальність вже перезріла.
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23.06.2020 10:43 Ответить
Дауж, народ богоносец он такой, https://twitter.com/DonQuickeater/status/1274916396456173572 камеры наблюдения видят все
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23.06.2020 08:38 Ответить
І що ж фараон запропонує богоносцю? Війну? Пабєду? А не трапиться так, як у Чечні. Перемогли, а тепер данину платять?
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23.06.2020 08:46 Ответить
https://24tv.ua/patriarh-rpts-kirilo-serdechno-privitav-rosiyan-novini-rosiya_n1365620 Патріарх РПЦ Кирило привітав росіян зі "святом" - початком війни ...оно и понятно, что может быть для кочевого народа московсой Орды праздником,который не любит работать на своей земле,правильно для них праздник это война и захват чужого у соседей.
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23.06.2020 08:50 Ответить
Я реготав десь з годину. А потім задумався. Це не обмовка. Це сказано свідомо. Патріарх переконує своїх православних, що війна є благом. Великим святом. Щоб народ радів, коли вожді починають десь війну. Щрб не проклинали владу за злидні, за загибель своїх дітей, за втрату майбутнього. Нарисувалася ще одна скрєпа для православних - "Війна - це благо. Війна - це радість."
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23.06.2020 09:24 Ответить
"Торжественний день"--так сказав кегебешнік -кирило про початок війни. Чи росіяни подуріли,чи від бояришника показились?
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23.06.2020 11:10 Ответить
Хутин- **** !!!
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23.06.2020 09:07 Ответить
Всем желающим "в СССР" необходимо съездить на экскурсию Крым (там воды нет) и в ЛДНР (там жизни нет), прежде чем голосовать за людей Бойко.
Потому как в Крыму и ЛДНР имеют место быть именно такие "СССР"-ы, которые им построят ставленники РФ.
Вот скоро, на местных выборах в Украине, муы и сможем увидеть воотчию число лохов наследственных, в n-нном поколении, тех лохов, которые в очередной раз проголосуют за "в СССР', то есть за ж*ппоблок. Это будут лохи, которые не учатся ни на каких ошибках, голосовали, голосуют и будут голосовать за "в СССР" и никакие ЛДНР-ы им не пример (а когда их будут бить, то они будут плакать).
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23.06.2020 09:11 Ответить
В крыму воды не было миллионы лет. Люди как то жили. Не уверен что в николаеве круче чем в севастополе.
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23.06.2020 14:28 Ответить
в кацапів коротка історична память на тих які допомагали.

У післявоєнний період висловлювалися різні оцінки ролі ленд-лізу. У СРСР частіше, в основному, з ідеологічних міркувань применшувалась значущість постачання, у той час, як за кордоном стверджувалося, що перемога над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третім Рейхом була визначена західною зброєю і, що без ленд-лізу Радянський Союз не встояв би.
У радянській історіографії звичайно стверджувалося, що розмір допомоги за ленд-лізом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР був доволі малий - усього близько 4 % засобів, витрачених країною на війну, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA танки й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F авіація поставлялися в основному застарілих моделей. У пострадянській історіографії ставлення до допомоги союзників трохи змінилося, і увага стала звертатися також й на те, що за рядом позицій постачання мало важливе значення, як у плані значущості кількісних і якісних характеристик, так і в плані доступу до нових зразків озброєння та промислового устаткування.Переважна більшість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-13%D0%9D БМ-13H («Катюша») встановлювалась на платформі вантажівки https://uk.wikipedia.org/wiki/Studebaker_US6 Studebaker US6

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7
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23.06.2020 09:25 Ответить
Автомобілі - більша частина американці. Засоби зв'язку - американські, та британські. Кольорові, та рідкісні метали, хімічні елементи для каталізаторів і присадок - майже всі американські. Без яких не зробиш ні якісної сталі, і ніякого обладнання. Медикаменти - майже 100% американські. Харчі - переважно американські. Вся високотехнологічна хімія - американська. Справа в тім, що радянське виробництво було примітивним, і трималося винятково на безкоштовні рабській праці. Високі технології з такими трудовими ресурсами неможливі. Все високотехнологічне спорядження в радянської армії було винятково по ленд лізу.
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23.06.2020 09:37 Ответить
В підтверджені Ваших слів---США поставили шасі СТУДОБЕКЕР для "Катюш" 20000 шт, а СРСР всього тільки 600 шт.
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23.06.2020 11:04 Ответить
Глобальные амбиции - воровать унитазы.
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23.06.2020 09:26 Ответить
І головний ресурс тушонка складала 400% від потреби
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23.06.2020 09:47 Ответить
рАша одна представляет собой большую кучу гамна на дороге. И каждый проходящий мимо был в состоянии её размазать. И размазал бы, да вмешались штаты и другие страны со своей военной помощью. Вот теперь у нас всех есть головная боль от этого придурка Ху-ла. Без Республик союз не мог даже состояться.
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23.06.2020 09:53 Ответить
Нащадки татаро-монгол не можуть жити в демократичній країні. Це деспотичні і варварські племена,які можуть тільки завойовувати своїх сусідів. Гітлер,сталін, путін--це від природи фашистиі стоять в одному ряду. Всі їхні дії ідентичні.Шкода,що природні ресурси росії достались цьому дикому племені,які не можуть їх використати для процвітання СВОГО народу.
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23.06.2020 10:59 Ответить
Кремлевское руководство, присваивая России лавры победителя над нацизмом, стремится под флагом СССР стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз во время Второй мировой войны. Источник: https://censor.net/n3203684

МОСКОВІЯ - ПІШЛА НА Х*Р
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23.06.2020 12:13 Ответить
 
 