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Новости Коронавирус и карантин
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На Буковине за сутки зафиксированы 62 новых случая COVID-19, всего - 4419, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Буковине за сутки зафиксированы 62 новых случая COVID-19, всего - 4419, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Черновицкой области зафиксированы 62 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, общее количество больных достигло 4419 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава региона Сергей Осачук.

"На Буковине 22 июня официально подтверждены еще 62 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 560 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4419 человек. 68 буковинцев сегодня преодолели COVID-19, они получили отрицательный результат тестов. 17 апреля в Черновицкой области были 837 случаев коронавируса, а 22 июня - уже 4357. То есть за два месяца число больных возросло более чем на три с половиной тысячи", - рассказал он.

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На Буковине за сутки зафиксированы 62 новых случая COVID-19, всего - 4419, - ОГА 01
На Буковине за сутки зафиксированы 62 новых случая COVID-19, всего - 4419, - ОГА 02

Автор: 

Буковина (895) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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