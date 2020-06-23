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На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области будет выделен 1 млн грн, - ОГА

На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области будет выделен 1 млн грн, - ОГА

На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области из резервного фонда областного бюджета выделят 1 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В связи с сильными осадками в виде дождя и града, которые прошли на большей территории области в течение выходных, произошло существенное повышение уровня воды в горных реках. Это привело к подтоплению частных домов, учреждений социальной сферы, сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков.

Так, стихией разрушен один и повреждены 104 жилых домов, подтоплено 167 хозяйственных построек, 469 приусадебных участков, 608 га сельскохозяйственных угодий, 4 учреждения образования и одно учреждение здравоохранения. Размыто 73,71 км берегов, разрушено 1,15 км и повреждены 6,865 км берегоукреплений. Кроме того, разрушено 10 км дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов, 24 дорожных и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.

Отмечается, что из-за селевых потоков и поднятия уровня воды в реках на некоторых дорогах Верховинского и Косовского районов усложнилось движение транспорта. На участке автодороги к селам Быстрец, Дземброня, Шибено и Зеленое - проезд отсутствует. Дорожное полотно повреждено также на участках пути между населенными пунктами Гринява - Грамотное, Красноилье - Перекрестное, Верхний Ясенов - Головы, Долгополе - Кохан, Розтоки - Барвинков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за паводков чрезвычайные меры безопасности введены на Прикарпатье и Буковине, - Аваков. ФОТОрепортаж

"На сегодняшний день ситуация в области остается сложной. Наибольшее разрушения стихия нанесла жителям Верховинского, Косовского, Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского и Богородчанского районов, где в результате подтопления повреждены сотни домов, дороги, дамбы, берегоукрепления и мосты. Сейчас наша главная задача изыскать средства и резервы для ликвидации последствий непогоды, направить необходимую технику, чтобы помочь людям восстановить жилье и обеспечить проезд", - подчеркнул во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций председатель облгосадминистрации Виталий Федорив.

Учитывая ситуацию, комиссия приняла решение о выделении одного миллиона гривен из резервного фонда областного бюджета для оказания помощи пострадавшим районам. Кроме того в ОГА отметили, что также будет предоставлено 4 тонны дизтоплива и специальная техника будут направлены в пострадавшие районы.

ОГА (2392) паводок (294) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+6
и дальше вырубывайте лес, придурки
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23.06.2020 08:17
+3
ну вот и ивано-франковцам ящик лимонов достанется.
На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области будет выделен 1 млн грн, - ОГА - Цензор.НЕТ 4829
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23.06.2020 08:16
+3
Шуфричі,Балоги,Медведчуки,заробили на знищенні лісів Карпат мілліарди а 1 міліон гривнів це сміх і гріх....Це ганьба всій українській(та і яка вона українська а скоріше жи?івська)з 1991 року.
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23.06.2020 08:25
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Все как всегда!
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23.06.2020 08:15 Ответить
ну вот и ивано-франковцам ящик лимонов достанется.
На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области будет выделен 1 млн грн, - ОГА - Цензор.НЕТ 4829
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23.06.2020 08:16 Ответить
.. із Прикарпаття - .. а де Уряд ? .. Уряд Ю.В.Тимошенко в таких випадках виділяв МЛРДи .. а Ви дивуєтесь .. коли Івано-Франківська обл ЄДИНА де ПЕРЕМАГАЄ на виборах ВО Батьківщина ...Люди ПАМ"ЯТАЮТЬ реальні ДІЛА .. а НЕсловоблудство ..таке
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23.06.2020 08:17 Ответить
Так вона ж вароффка. Крала з бюджету і виділяла постраждалим. Новиє ліца не крадуть, ось і виділяють копійки.
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23.06.2020 08:21 Ответить
. ХТО там за продаж СвЗемлі України ...На ліквідацію наслідків стихії в гірських районах Івано-Франківської області буде виділено 1 млн грн, - ОДА - Цензор.НЕТ 8586
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23.06.2020 08:28 Ответить
Я не о Тимошенко, сразу говорю.
Деньги на местах были, в основном, разворованы.
Промытые овраги засыпаны щебнем и бутом.
Мосты подремонтировали, но не укрепили.
Леса вырубаются...
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23.06.2020 08:24 Ответить
відкати до 60%, компанії одноденки з Дніпра та околиць, КРУ із завданням штрафувати все, що можливо, щоб повернути хоча б частину вкраденого... ТЮля-ТЮля!
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23.06.2020 08:45 Ответить
квадрильярди, а якщо не хватало то додавала свої... Люди скиглять за такими повенями та святою цнотливою ТЮлькою...
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23.06.2020 08:41 Ответить
На ліквідацію наслідків стихії в гірських районах Івано-Франківської області буде виділено 1 млн грн, - ОДА - Цензор.НЕТ 1536
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23.06.2020 08:55 Ответить
не пиши ку*ню или ты думаешь, что здесь всем по 20 лет и никто ничего не помнит как было в 2008году!!! Та прош*анда, в предыдущий паводок забрала из финансирования ликвидации последнего 600 000 000 гривень (пенсионерам нужно было выплатить пенсии)
в результате люди которые выполнили огромный кусок работы , мосты берегоукрепления итд, остались с к*ем!!! У этой старой карги на первом месте популизм и лицемерие
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23.06.2020 10:04 Ответить
Поцілуй Юлю в сраку!
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23.06.2020 11:35 Ответить
десь тихо замріявся СулімаІвано...
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23.06.2020 16:28 Ответить
и дальше вырубывайте лес, придурки
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23.06.2020 08:17 Ответить
И будут рассказывать что правительство плохое и это все олигархи!Будто олигархи самолично пилили лес!
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23.06.2020 08:21 Ответить
Шуфричі,Балоги,Медведчуки,заробили на знищенні лісів Карпат мілліарди а 1 міліон гривнів це сміх і гріх....Це ганьба всій українській(та і яка вона українська а скоріше жи?івська)з 1991 року.
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23.06.2020 08:25 Ответить
Приведи полный список тех, кто зарабатывает на уничтожении лесов.
А то смахивает на политическую агитацию.
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23.06.2020 08:29 Ответить
Бурбаки та інші великі та малі "князьки" а яка тут політика коли стихія вже змиває цілі села. Що їсти будемо коли все залито водою і гниє ?
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23.06.2020 08:42 Ответить
Люди рассчитывали хоть что-то вырастить для себя.
Как им выжить теперь?
Согласен с вами.
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23.06.2020 08:45 Ответить
У Чернівцях за часів Порошенко це був Бурбак.Голова фракції НФ ,котрий був у коаліції з БПП.
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23.06.2020 08:56 Ответить
Ти в Гуглі забанений ?

підказую.. особливо тупим.
ключові слова."україна контрабанда ліс"

https://biz.censor.net/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_drov
https://biz.censor.net/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_drov

https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&oq=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&aqs=chrome..69i57.8500j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ket28nrcXiMJ:https://biz.censor.net.ua/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_drov+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

24 вер. 2018 р. - Наразі важко оцінити ефект від таких протекціоністських заходів, але можна з точністю сказати, що контрабанда лісу з України виросла ...

http://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_za_nezakonnu_rubku_lisiv_96018.html
Контрабанда лісу в Україні каратиметься позбавленням волі
http://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_za_nezakonnu_rubku_lisiv_96018.html tvoemisto.tv › news › v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_...


https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&oq=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&aqs=chrome..69i57.8500j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BS8rlBgC2j4J:tvoemisto.tv/news/v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_za_nezakonnu_rubku_lisiv_96018.html+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

3 жовт. 2018 р. - Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження ...

https://ua-news.liga.net/economics/news/kompaniyu-sina-lutsenka-zapidozrili-v-kontrabandi-lisu
Компанію сина Луценка запідозрили в контрабанді лісу ...
https://ua-news.liga.net/economics/news/kompaniyu-sina-lutsenka-zapidozrili-v-kontrabandi-lisu ua-news.liga.net › economics › news › kompaniyu-sina...


https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&oq=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&aqs=chrome..69i57.8500j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ODfwX0puXsQJ:https://ua-news.liga.net/economics/news/kompaniyu-sina-lutsenka-zapidozrili-v-kontrabandi-lisu+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

27 лют. 2020 р. - ... вирубку та контрабанду лісу. Юрій Луценко, олександр луценко, Нор Тун, контрабанда лісу, вирубка лісу, новини, новини України.
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23.06.2020 09:00 Ответить
Медведчук наверное с пилой сам стоял?!!
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23.06.2020 08:42 Ответить
Якби була влада на своєму місці то ті "вуйки" яких наймає Медведчук ті інша "еліта" не нищили ліси . Я живу теж коло лісу то щоб спасти дуби купив десяток кіло цвяхів та набив до двох метрів висотою по колу дерев. Приїхали лісники,порвали пару ланцюгів і лишили мої дуби в спокої...
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23.06.2020 08:47 Ответить
проснувся під обід, почухав потилицю та пішов різати дерева.... порізав які захотів, вивіз куди захотів та "подарував" не бідним... не життя а казка... Написано з уявлень кожного Зе!біла, що гори бачив на глобусі...
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23.06.2020 08:56 Ответить
Я свій ліс бережу бо живу з нього(цілу зиму опалюю будинок сушняком-ні одного дерева не зрубав),гриби,в лісовому озері карасі та ковблі,раки,ягоди та груші-дички та яблоки на сушеню та трави на зілля від хворіб...Ціну лісу треба знати і не заливає мою хату та город як в інших місцях хоча і мокро .
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23.06.2020 09:04 Ответить
Так Іване, я тобі вірю... Це в тебе крик душі, а тому, ти вчора зареєструвався на форумі та пишеш з лісу завдяки 8G.
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23.06.2020 09:18 Ответить
По перше я живу в містечку де інтернет хороший"Галицькі інціативи" а до того був Укртелеком. По друге це околиця де і ліс і озеро лісове. По третьому в інтернеті я з 2009 року ще з Уніан а на Цензорі з 2013-го. Може Меркава -4 щось підкаже(старий мій нік). А на Уніані просто був Нік(Ізраїль). Хтось може памятає шмудяк с палітурою та олігофренів калірованих якими я годував кацапню та ватанів.
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23.06.2020 09:33 Ответить
інтернет хороший"Галицькі інціативи" А не "Галицькі телекомунікації" для початку???
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23.06.2020 09:44 Ответить
Це вартість 1-кімнатної квартири.
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23.06.2020 08:26 Ответить
Чому в сусідніх державах немає такого лиха як у нас. Бо вони свої ліси бережуть а у нас вся ота звиздота що сидить у владі (після нас хоч потоп)тільки і думає про грабунок.
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23.06.2020 08:28 Ответить
И не только во власти.
Но виновата власть, однозначно.
Её бездействие тоже преступление.
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23.06.2020 08:30 Ответить
больше леса нужно вырезать
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23.06.2020 08:28 Ответить
на шаурму вистачить
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23.06.2020 08:31 Ответить
Лям распиливать нет смысла копейки делить потом
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23.06.2020 08:32 Ответить
Це тільки початок,дорубаємо ліси та допалимо і буде у нас і посуха і будуть величезні потопи. Україна стає не пригодною до життя територією. Населення вже масово мігрує що залишуться самі пенсіонери яким за 70-ть та каліки. Молодь і так в більшості залишає країну вже. Руїна ....
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23.06.2020 08:39 Ответить
Может кабмин в полном составе с пилами стояли?!! Или все таки местные вырезают лес под корень?!
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23.06.2020 08:44 Ответить
Всё верно.
Но власть обязана этих лесорубов находить и наказывать.
Про янтарь, вообще, тишина.
Видимо, уже закончился.
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23.06.2020 08:48 Ответить
)) расстреливать нужно? Пока есть спрос всегда будет коррупция! Почему лесорубы не хотят сами налаживать производство и с таким успехом продавать изделия в Европу и ТД!?или всё-таки легче вырубать и продать а дальше в рот ногой!
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23.06.2020 08:51 Ответить
Закон був би та ті хто повинен його контролювати і все. А коли криша в Київі то гаплик всьому. Вуйка поліцаї ловлять з фірою сушняка то зразу пишуть протокол і в суд де штрафують на добрячу суму грошей а колони лісовозів та цілі ешолони з деревом не бачать і не чують. Біда іде з Київа. Чому в Польші дерево зрізати то велика проблема та куча дозволів потрібна ?
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23.06.2020 08:53 Ответить
Выделен 1 млн. гривен ? Серьёзно ? ЗЕмрази вообще охренели ! А на содержание Офиса президента и персонально ЗЕ , перерасход средств за 2.5 месяца составил 75 млн.гривен !!! И не подавятся ?
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23.06.2020 08:57 Ответить
Я в Польші буваю дуже часто(маю карту поляка) то там зовсім інша держава а ліси для поляків це святе. Там діє закон і порядок і сміття ніхто не кидає в ліси чи річки. Вибачте але там посцяти не підеш де не будь бо приховані відеокамери та і самі жителі викличуть поліцію а вона за кілька хвилин коло вас буде. Бо то є держава.
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23.06.2020 08:58 Ответить
А может не последствия стихии, а незаконных вырубок?
И помогать не надо!!!! Сами вырубали - пусть сами и выкручиваются!
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23.06.2020 11:05 Ответить
 
 