На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области будет выделен 1 млн грн, - ОГА
На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области из резервного фонда областного бюджета выделят 1 млн грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации.
В связи с сильными осадками в виде дождя и града, которые прошли на большей территории области в течение выходных, произошло существенное повышение уровня воды в горных реках. Это привело к подтоплению частных домов, учреждений социальной сферы, сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков.
Так, стихией разрушен один и повреждены 104 жилых домов, подтоплено 167 хозяйственных построек, 469 приусадебных участков, 608 га сельскохозяйственных угодий, 4 учреждения образования и одно учреждение здравоохранения. Размыто 73,71 км берегов, разрушено 1,15 км и повреждены 6,865 км берегоукреплений. Кроме того, разрушено 10 км дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов, 24 дорожных и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.
Отмечается, что из-за селевых потоков и поднятия уровня воды в реках на некоторых дорогах Верховинского и Косовского районов усложнилось движение транспорта. На участке автодороги к селам Быстрец, Дземброня, Шибено и Зеленое - проезд отсутствует. Дорожное полотно повреждено также на участках пути между населенными пунктами Гринява - Грамотное, Красноилье - Перекрестное, Верхний Ясенов - Головы, Долгополе - Кохан, Розтоки - Барвинков.
"На сегодняшний день ситуация в области остается сложной. Наибольшее разрушения стихия нанесла жителям Верховинского, Косовского, Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского и Богородчанского районов, где в результате подтопления повреждены сотни домов, дороги, дамбы, берегоукрепления и мосты. Сейчас наша главная задача изыскать средства и резервы для ликвидации последствий непогоды, направить необходимую технику, чтобы помочь людям восстановить жилье и обеспечить проезд", - подчеркнул во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций председатель облгосадминистрации Виталий Федорив.
Учитывая ситуацию, комиссия приняла решение о выделении одного миллиона гривен из резервного фонда областного бюджета для оказания помощи пострадавшим районам. Кроме того в ОГА отметили, что также будет предоставлено 4 тонны дизтоплива и специальная техника будут направлены в пострадавшие районы.
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Деньги на местах были, в основном, разворованы.
Промытые овраги засыпаны щебнем и бутом.
Мосты подремонтировали, но не укрепили.
Леса вырубаются...
в результате люди которые выполнили огромный кусок работы , мосты берегоукрепления итд, остались с к*ем!!! У этой старой карги на первом месте популизм и лицемерие
А то смахивает на политическую агитацию.
Как им выжить теперь?
Согласен с вами.
підказую.. особливо тупим.
ключові слова."україна контрабанда ліс"
https://biz.censor.net/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_drov
https://biz.censor.net/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_drov
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24 вер. 2018 р. - Наразі важко оцінити ефект від таких протекціоністських заходів, але можна з точністю сказати, що контрабанда лісу з України виросла ...
http://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_za_nezakonnu_rubku_lisiv_96018.html
Контрабанда лісу в Україні каратиметься позбавленням волі
http://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_za_nezakonnu_rubku_lisiv_96018.html tvoemisto.tv › news › v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_...
https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&oq=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%81&aqs=chrome..69i57.8500j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BS8rlBgC2j4J:tvoemisto.tv/news/v_ukraini_zrosla_vidpovidalnist_za_nezakonnu_rubku_lisiv_96018.html+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
3 жовт. 2018 р. - Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження ...
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Компанію сина Луценка запідозрили в контрабанді лісу ...
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27 лют. 2020 р. - ... вирубку та контрабанду лісу. Юрій Луценко, олександр луценко, Нор Тун, контрабанда лісу, вирубка лісу, новини, новини України.
Но виновата власть, однозначно.
Её бездействие тоже преступление.
Но власть обязана этих лесорубов находить и наказывать.
Про янтарь, вообще, тишина.
Видимо, уже закончился.
И помогать не надо!!!! Сами вырубали - пусть сами и выкручиваются!