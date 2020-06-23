На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области будет выделен 1 млн грн, - ОГА

На ликвидацию последствий стихии в горных районах Ивано-Франковской области из резервного фонда областного бюджета выделят 1 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В связи с сильными осадками в виде дождя и града, которые прошли на большей территории области в течение выходных, произошло существенное повышение уровня воды в горных реках. Это привело к подтоплению частных домов, учреждений социальной сферы, сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков.

Так, стихией разрушен один и повреждены 104 жилых домов, подтоплено 167 хозяйственных построек, 469 приусадебных участков, 608 га сельскохозяйственных угодий, 4 учреждения образования и одно учреждение здравоохранения. Размыто 73,71 км берегов, разрушено 1,15 км и повреждены 6,865 км берегоукреплений. Кроме того, разрушено 10 км дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов, 24 дорожных и 7 пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.

Отмечается, что из-за селевых потоков и поднятия уровня воды в реках на некоторых дорогах Верховинского и Косовского районов усложнилось движение транспорта. На участке автодороги к селам Быстрец, Дземброня, Шибено и Зеленое - проезд отсутствует. Дорожное полотно повреждено также на участках пути между населенными пунктами Гринява - Грамотное, Красноилье - Перекрестное, Верхний Ясенов - Головы, Долгополе - Кохан, Розтоки - Барвинков.

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"На сегодняшний день ситуация в области остается сложной. Наибольшее разрушения стихия нанесла жителям Верховинского, Косовского, Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского и Богородчанского районов, где в результате подтопления повреждены сотни домов, дороги, дамбы, берегоукрепления и мосты. Сейчас наша главная задача изыскать средства и резервы для ликвидации последствий непогоды, направить необходимую технику, чтобы помочь людям восстановить жилье и обеспечить проезд", - подчеркнул во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций председатель облгосадминистрации Виталий Федорив.

Учитывая ситуацию, комиссия приняла решение о выделении одного миллиона гривен из резервного фонда областного бюджета для оказания помощи пострадавшим районам. Кроме того в ОГА отметили, что также будет предоставлено 4 тонны дизтоплива и специальная техника будут направлены в пострадавшие районы.