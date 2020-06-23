COVID-19: в мире заболели 9,1 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 474,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 июня в мире зарегистрировали 138 975 заражений COVID-19 за сутки, свыше 9,1 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели почти 5 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 9 192 751 случаев инфицирования и 474 445 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 122 610 (+ 363 за сутки), заболевших - 2 388 153 (+ 31 496 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 111 348 инфицированных (+ 24 358 за сутки) и 51 407 (+ 748 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 592 280 человек (+ 7 600 за сутки), количество смертей - 8 206 (+ 95 за сутки).

В Индии 440 450 заболевших (+ 13 540 за сутки) , 14 015 летальных случаев (+ 312 за сутки).

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В Великобритании – 305 289 заболевших (+ 958 за сутки), умерли 42 647 пациентов (+ 15).

В Испании зарегистрировали 293 584 (+ 232 за сутки) пациентов, умерли 28 324 (+ 1).

В Перу 257 447 инфицированных (+2 511), 8 223 летальных случаев (+ 178 за сутки).

Чили обошло Италию по числу заболевших: 246 963 заболевших (+ 4 502 за сутки), 4 502 смерти (+ 23)

В Италии зафиксировали COVID-19 у 238 720 (+ 221) человек. Умерли 34 657 (+ 23) человек.

Напомним, по состоянию на утро 22 июня в Украине лабораторно подтверждены 37 241 случай COVID-19. За сутки - 681 новый случай. 10 человек умерли от болезни.