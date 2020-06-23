Дочь военнослужащего Владимира Клундука, у которой диагностировали лейкоз, нуждается в помощи: ей необходима трансплантация костного мозга

У дочери украинского воина Владимира Клундука диагностировали онкозаболевание. Ей необходима трансплантация костного мозга, однако операцию в Украине провести невозможно, так как костный мозг близких родных не подходит для трансплантации по медицинским показаниям. Командир парашютно-десантного батальона 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады майор Эмиль Ишкулов просит украинцев о помощи.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил командир парашютно-десантного батальона 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады майор Эмиль Ишкулов, передает Цензор.НЕТ.

"Необходима помощь. 01.06.2020 года дочери нашего сослуживца Клундука Владимира Викторовича в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" был установлен диагноз: "Комбинированный рецидив острого лимфобластного лейкоза", пациентка имеет абсолютные показания к трансплантации костного мозга", - рассказал он.

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"Так, 24.10.2018 года дочери военнослужащего Виктории 2011 года рождения, был поставлен диагноз: "Острый лимфобластный лейкоз". В период с 24.10.2018 года по 28.11.2019 года проходила стационарное лечение в отделении химиотерапии онкогематологических заболеваний с блоком интенсивной терапии (приняла 6 блоков химио терапии), вошла в ремиссию, то есть вошла в число онковыздоравливающих с поддержанием сухой химиотерапии. В период с 29.11.2019 по 01.06.2020 года проходила уже амбулаторное лечение в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" г.. Киев. С 01.06.2020 года находится на стационарном лечении в отделении химиотерапии онкогематологических заболеваний в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в г.. Киев", - детализировал Ишкулов.

"Результаты молекулярно-генетического типирования костного мозга родителей Виктории и ее брата не подошли, то есть Виктория требует другого донора для трансплантации костного мозга. В Украине операции по трансплантации костного мозга проводятся исключительно при наличии донора из числа ближайших родственников. Обстоятельства складываются таким образом, что операцию по трансплантации костного мозга Виктории возможно сделать только за рубежом с ориентировочной стоимостью Германия - 280 тыс. EUR, Австрия - 400 тыс. EUR, Испания - 180 тыс. EUR, справка-расчет будет предоставлен ​​тогда, когда зарубежная клиника окончательно подтвердит возможность лечения Виктории в одной из этих клиник. По словам заведующей онкогематологии Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в г.. Киев времени для сбора средств и проведения трансплантации костного мозга у Виктории - максимум до 3,5 месяцев, шансы на выздоровление после трансплантации костного мозга - до 50%", - резюмировал он.

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