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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая

В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая

По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 833 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 681).

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента (сутками ранее - 10), всего - 1 035. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Черновицкой (5), Закарпатской (4), Львовской (3) областях и Киеве (3).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели 9,1 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 474,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

За последние сутки выздоровели 314 человек (сутками ранее - 133), всего - 16 956.

Всего в Украине сейчас болеют 20 083 человека, что на 496 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (240), Закарпатской (103), Ривненской (75), Черновицкой (62) областях и Киеве (61).

В Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая 01
В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая 02
В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая 03
В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая 04
В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая 05
В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая - Цензор.НЕТ 7895
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23.06.2020 08:53
+19
Вчера здесь один человек отвечал на подобные измышления, вот этот текст:
"Уже перестала удивлять человеческая тупость. Но иногда цепляет. Это каким нужно быть кретином, что бы "думать" что коронавирус придумали для продажи масок и антисептиков. Мировая экономика рухнула на 8%, нефть стала почти даром, ****, 450 тыс трупов, и все, что бы маски продать. Зачем ты вообще родился таким умственным уродом? Вопрос риторический.
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23.06.2020 09:16
+10
У 90% населения Земли -есть в крови вирус герпеса .И теперь от чего бы человек не умер ,смело можно сказать-от герпеса!Важно понять почему ужесточают карантин.Все упирается в деньги .Самолёт -Ан 124 за ходку перевозит из Китая -120 тонн груза -маски ,тесты ,ивл ,костюмы биозащиты .Было совершено 20 рейсов туда обратно .Вложены колоссальные частные деньги .И вы людишки хотите прекратить карантин?Глюпи гуппи -а вложенные бабосы надо бы вернуть с более чем 10 кратной прибылью ! .Поэтому носите намордники до дыр, и покупайте новые ! Зеленокожие слуги олигархов выделили 2 млрд гривен на зондеркоманды ,которые будут следить за ношением намордников и штрафовать непокорных .
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23.06.2020 09:08
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Пользуясь возможностью, хочо напомнить Премьеру штата Викотория, известному среди населеnия как "The Chinese Stooge" и "the merry communist", что в районе Northcote приживает семья Гролло, владеющая компанией Grocon (той самой, которая построила башни Риальто и Эврика в Мельбурне), так что прежде, чем гадить итальянцам, проживающим с районах Northcote и Preston, стоить таки подумать.
Причем желательно думать именно головой.
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23.06.2020 12:46 Ответить
Это какая сволоч статистику портит??? У нас спад и ослабление карантина!
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23.06.2020 14:17 Ответить
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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23.06.2020 15:22 Ответить
На консультации у психиатора не пробовали побывать?
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23.06.2020 15:38 Ответить
Лахту перейменують в ЛОХту?
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24.06.2020 08:09 Ответить
З 38 тисяч тільки 10 000 потребували госпіталізації за весь час пандемії в Україні. На 40 млн країну це багато?? І 27 тисяч безсимптомно лікувалися і лікуються вдома. Страшний вірус?🤣😆
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23.06.2020 17:56 Ответить
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