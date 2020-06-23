В Украине 833 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 23 человека, всего зафиксированы 38 074 случая

По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 833 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 681).

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента (сутками ранее - 10), всего - 1 035. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Черновицкой (5), Закарпатской (4), Львовской (3) областях и Киеве (3).

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За последние сутки выздоровели 314 человек (сутками ранее - 133), всего - 16 956.

Всего в Украине сейчас болеют 20 083 человека, что на 496 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (240), Закарпатской (103), Ривненской (75), Черновицкой (62) областях и Киеве (61).

В Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не выявили.















