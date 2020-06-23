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Новости Коронавирус и карантин
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Львовщина продолжает бить "рекорды": за сутки выявлено 240 новых случаев COVID-19

Львовщина продолжает бить

По состоянию на утро 23 июня во Львове и Львовской области подтверждены 4220 случаев инфицирования коронавирусом, из них 117 - летальные, 696 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5766 человек, госпитализированы - 981, на амбулаторном лечении - 4785 человек, выписаны - 788 человек. Сейчас в больнице находятся 192 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1146 ПЦР-тестов, из которых 240 - положительные.

Также сообщается, что среди новых летальных случаев - 2 из Львова и один пациент из Яворова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовщина бьет антирекорды по COVID-19, потому что там ликвидировали очередь на тесты, - Ляшко

Как сообщалось, по состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+3
Если все устранят очереди как львовская область, будет по 5к новых заражённых в день?
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23.06.2020 08:57
+2
Ситуація у нас на Львівщині пояснюється тим що на багато простіше і легше можна протестуватись. Але те що багато хто вже "розслабився" дає також свій негативний результат.
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23.06.2020 09:09
+1
100% інші приховують результати і розтягують в часі
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23.06.2020 09:19
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Если все устранят очереди как львовская область, будет по 5к новых заражённых в день?
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23.06.2020 08:57 Ответить
чекаємо на результат тестування вже 2 тиждень, а каже пиз...ол, що черги ліквідували
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23.06.2020 09:18 Ответить
скажімо так..

статистика точно погіршиться..
Але ЗАмовчування Справжньої статистики -це завжди погано..
Бо не дозволяє адекватно реагувати Владі (зокрема переймаючи досвід інших у тих самих умовах )..
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23.06.2020 09:25 Ответить
Наверняка!
Лично у меня другой взгляд на эту "проблему" - если больницы не переполнены и пациенты не лежат в коридорах, а ИВЛ хватает, то все более чем нормально и нужно продолжать в том же духе! Чем население быстрее переболеет и чем большее количество, тем лучше!
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23.06.2020 09:31 Ответить
білоруський варіант ? (
нагадаю.. реальна смертність в Білорусі у 20 разів більша,ніж в Україні..
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23.06.2020 09:37 Ответить
нагадаю, что реальная смертность одинакова по всему миру и составляет около 5%, отличается только количество зараженных.....Карантин НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ болезнь, она уже никуда не исчезнет и как только карантин снимается - наступает новая волна....В условиях отсутствия вакцины (увидим мы ее не раньше чем через годик), карантин нужен только для уменьшения ОДНОВРЕМЕННО инфицированных людей и тем самым СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ на больницы! Сколько должно от нее умереть столько и умрет (карантин лишь даст временной лаг)
Когда переболеет более 2/3 населения, новых волн заболевания уже не будет.
Поскольку сидеть 1 год в жестком карантине мы не можем, то выход только один: поддерживать уровень карантина, на том уровне, когда количество заболевших максимально для пропускной способности наших больниц (при минимальном количестве зараженных эта "пандемия" просто будет дольше длиться и больше шансов появления новых штаммов и это при том, что у большей части населения нет иммунитета даже к исходному штамму)
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23.06.2020 10:07 Ответить
Желательно ,что бы ты и тебе подобные быстренько переболели и чем быстрее тем лучше.
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23.06.2020 09:40 Ответить
А я не против. Чуть выше я ответил. Реальность такова, что мы все переболеем и таки чем быстрей тем лучше
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23.06.2020 10:08 Ответить
Ситуація у нас на Львівщині пояснюється тим що на багато простіше і легше можна протестуватись. Але те що багато хто вже "розслабився" дає також свій негативний результат.
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23.06.2020 09:09 Ответить
Скільки тестів роблять щодня в Дніпрі, Одесі?
Найдисциплінованіші мають найбільшу статистику кількості інфікованих?
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23.06.2020 09:16 Ответить
100% інші приховують результати і розтягують в часі
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23.06.2020 09:19 Ответить
Була офіційна інформація, що деякі області не роблять достатньо тестів.
От і маємо викривлені картину. у Львові ай-йа-яй, а в Одесі, Запоріжжі, Харкові типу все добре, можна все повідкривати і не заганяти людей на карантин.
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23.06.2020 09:23 Ответить
я за те,щоб влада у РЕгіонах САМА приймала рішення про заходи і райони карантину (у кожній області)
і за це відповідала.
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23.06.2020 09:39 Ответить
Головне, щоб робили достатню кількість тестів і давали правдиву інформацію.
А центральна влада має це контролювати.
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23.06.2020 09:44 Ответить
У Дніпро та область не повертали на самому піку епідемії дупомиїв з Італії...
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23.06.2020 10:07 Ответить
Дупомиїв з паРаші потрібно перевіряти не менш ретельно, там дуже багато хворих.
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23.06.2020 10:11 Ответить
Так нужники у Кацапії будували (і будують!) теж зовсім не дніпровці.
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23.06.2020 10:16 Ответить
В які країни їздять на заробітки дніпровці?
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23.06.2020 10:19 Ответить
Не дуже знаю, серед моїх знайомих таких немає. Наскільки чув - Чехія та Польща. Раніше взагалі це було рідкістю.
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23.06.2020 10:22 Ответить
Яких таких? Що не їздять на заробітки за кордон?
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23.06.2020 10:31 Ответить
я помилився.

Вчора прогнозував 250.
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23.06.2020 09:23 Ответить
вітаємо Львівщину !(((

Перегнали Іспанію у щоденній заражуваності.. ((
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23.06.2020 09:27 Ответить
Іспанське місто Уеска змушене повернутися до більш суворого карантину через локальний спалах епідемії коронавірусу.
Про це пише https://elpais.com/sociedad/2020-06-22/las-comarcas-oscenses-de-cinca-medio-bajo-cinca-y-la-litera-retroceden-a-fase-2-por-varios-brotes.html El Pais .
"Влада провінції Арагон, до якої належить Уеска, ухвалила рішення про повернення до карантинних обмежень. Це стало першим випадком повернення обмежень після послаблення карантину в Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Львівщина навпаки,налаштована виходити з карантину..
АГА..Але хто їй дозволить ?
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23.06.2020 09:30 Ответить
Наступна КРАЇНА,у заражуваності на яку буде "орієнтуватись " Львівщина буде Вірменія.. (((
з 320 інфікованими на добу...

В Армении, ослабившей карантин 18 мая, заявили о второй волне эпидемии коронавируса
Армения, ослабившая карантинные ограничения 18 мая, столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны

"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал Пашинян.
Премьер-министр отметил, что правительство не сомневается, что введенные в связи с эпидемией правила соответствуют ситуации и эффективны, но есть проблемы с качеством соблюдения ограничений.

Пашинян сообщил, что принятые ранее административные рычаги будут усилены.
"Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Ужесточенные проверки будут производиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами", - сказал премьер-министр Армении.
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23.06.2020 09:36 Ответить
Нашел с кем сравнивать!
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23.06.2020 09:42 Ответить
скоріш всього Львіщина єдина хто дає результати тестів сьогодні на сьогодні.
Тому така картина.
Зате дуже красномовний той факт що степанов поїхав знімати саме львівських санлікарів за "погану" статистику. Там де маніпулюють стаданними, -там у степанова все добре...
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23.06.2020 09:46 Ответить
Гримасі НЄПа, блин...
В метро все худо-бедно - масках, на выходе в подземном переходе у киоска - очередь-толпа человек пятьдесят за черешней по 45 грн.
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23.06.2020 10:22 Ответить
Никто ничего не бьет, это банальное отсеивание мух от мяса. По причине неугодности в этих краях. Сперва задолбать, а потом несогласный согласится на все в любом случае. Такой инструмент китайцы дали всем политикам. Вирусные маркетологи, не покладают рук ни днем не ночью, что бы болезные ни на миг не усомнились в "короне"
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23.06.2020 14:41 Ответить
 
 