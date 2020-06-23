Львовщина продолжает бить "рекорды": за сутки выявлено 240 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 23 июня во Львове и Львовской области подтверждены 4220 случаев инфицирования коронавирусом, из них 117 - летальные, 696 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5766 человек, госпитализированы - 981, на амбулаторном лечении - 4785 человек, выписаны - 788 человек. Сейчас в больнице находятся 192 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1146 ПЦР-тестов, из которых 240 - положительные.

Также сообщается, что среди новых летальных случаев - 2 из Львова и один пациент из Яворова.

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Как сообщалось, по состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни.