За сутки COVID-19 диагностировали у 61 жителя Киева, среди них четверо детей. Три человека умерли, - Кличко

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 61 человека. Трое больных умерли. Всего коронавируса унес жизни 101 жителя Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших: 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет, 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус преодолели 1415 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах - по 8 случаев.

"Не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите свое здоровье, берегите себя!" - отметил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни.