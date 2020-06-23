За сутки COVID-19 диагностировали у 61 жителя Киева, среди них четверо детей. Три человека умерли, - Кличко
Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 61 человека. Трое больных умерли. Всего коронавируса унес жизни 101 жителя Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, на сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших: 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет, 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус преодолели 1415 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах - по 8 случаев.
"Не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите свое здоровье, берегите себя!" - отметил Кличко.
Как сообщалось, по состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни.
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