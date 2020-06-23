Новый учебный год для школ начнется 1 сентября, для студентов первого курса - 17 сентября, - Мандзий

Минобразования совместно с Минздравом готовит дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" сообщила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.

"В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы", - подчеркнула Мандзий.

И.о. министра отметила, что Минобразования совместно с Минздравом готовит дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.

"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики", - объяснила Мандзий.

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