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В 2019-м в прибыльное "Центрэнерго" назначается "понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента", в 2020-м - "Центрэнерго" банкрот, - Омелян

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян удивляется, что против менеджмента, который довел "Центрэнерго" до убыточности, не возбуждают уголовные дела.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Я ничего не перепутал? В 2019 г. в прибыльное "Центрэнерго" назначается "понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента". В 2020 г. - "Центрэнерго" банкрот с миллиардными долгами", - поинтересовался Омелян.

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"Я получаю морскую отрасль с хроническим падением на протяжении многих лет. С 2018 года вывожу ее на рост в 20%. И даже во времена кризиса она растет более 10%! Против кого возбуждают уголовное производство? Совесть есть ?! А если поискать?" - резюмировал экс-министр.

В 2019-м в прибыльное Центрэнерго назначается понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента, в 2020-м - Центрэнерго банкрот, - Омелян 01
В 2019-м в прибыльное Центрэнерго назначается понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента, в 2020-м - Центрэнерго банкрот, - Омелян 02
В 2019-м в прибыльное Центрэнерго назначается понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента, в 2020-м - Центрэнерго банкрот, - Омелян 03

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Омелян Владимир (712) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+27
Ану, зелебобики, давайте быстренько обсирайте Омеляна типа "Кто бы говорил..", "Гиперпул..". и т.д. Больше сказать-то нечего!
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23.06.2020 09:33
+23
"Друзі!
Сьогодні об 11:00 зустрічаємося на ґанку НАБУ!
Нагадую, сьогодні о 10:00 мене запросили в якості підозрюваного у справі щодо зниження на 20% портових тарифів і зборів у 2018. Вперше українського міністра звинувачують у виконанні колегіального рішення Уряду.
Так, рішення було ініційоване Міністерством інфраструктури, але воно було погоджено всіма зацікавленими міністерствами і відомствами, а також було схвалено Американською торговельною палатою та Європейською бізнес-асоціацією.
Справа НАБУ є політично вмотивованою. Не вважаю рішення, яке й досі працює (воно не скасоване) й стимулює зростання вантажопотоку в українських портах, помилковим. Більш того, якщо Україна прагне бути важливою точкою на світовій логістичній мапі, тарифи і збори треба знижувати і надалі, а порти віддавати в концесію світовим портовим операторам.
Якщо моя політика була помилковою, то чому тарифи не підвищено до попереднього рівня, а концесія, хоч якось, проте відбувається?!
Попередня справа НАБУ про «незаконне збагачення Омеляна» - мильна бульбашка.
Так копали, що закопалися самі.
Відкрили нову справу, в якій здорового глузду менше, ніж в попередній.
Запитань більше, ніж відповідей.
Якщо ви хочете поставити мені запитання по цій справі або ж просто висловити свою підтримку - приходьте під НАБУ.
Беріть парасольки і маски.
11:00, Сурикова, 3.
Дякую кожному, хто зі мною!" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCuWFraY69XT8jp1_UFuQ7W2aFuq-8SUQPStfCPAUP2xNlQJ1F3YWsOVon6mFVron2UBCN9A8B4zVjP&hc_ref=ARTsNsBhOUOWYErjIkWVqODp_iVP0wtwtwKUxf80aOfC_H9XtZWz_oJjLO6Sb8ZcnrA&fref=nf Volodymyr Omelyan
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23.06.2020 09:30
+23
Все, к чему прикасается земразь превращается в гуано
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23.06.2020 09:34
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
"Друзі!
Сьогодні об 11:00 зустрічаємося на ґанку НАБУ!
Нагадую, сьогодні о 10:00 мене запросили в якості підозрюваного у справі щодо зниження на 20% портових тарифів і зборів у 2018. Вперше українського міністра звинувачують у виконанні колегіального рішення Уряду.
Так, рішення було ініційоване Міністерством інфраструктури, але воно було погоджено всіма зацікавленими міністерствами і відомствами, а також було схвалено Американською торговельною палатою та Європейською бізнес-асоціацією.
Справа НАБУ є політично вмотивованою. Не вважаю рішення, яке й досі працює (воно не скасоване) й стимулює зростання вантажопотоку в українських портах, помилковим. Більш того, якщо Україна прагне бути важливою точкою на світовій логістичній мапі, тарифи і збори треба знижувати і надалі, а порти віддавати в концесію світовим портовим операторам.
Якщо моя політика була помилковою, то чому тарифи не підвищено до попереднього рівня, а концесія, хоч якось, проте відбувається?!
Попередня справа НАБУ про «незаконне збагачення Омеляна» - мильна бульбашка.
Так копали, що закопалися самі.
Відкрили нову справу, в якій здорового глузду менше, ніж в попередній.
Запитань більше, ніж відповідей.
Якщо ви хочете поставити мені запитання по цій справі або ж просто висловити свою підтримку - приходьте під НАБУ.
Беріть парасольки і маски.
11:00, Сурикова, 3.
Дякую кожному, хто зі мною!" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCuWFraY69XT8jp1_UFuQ7W2aFuq-8SUQPStfCPAUP2xNlQJ1F3YWsOVon6mFVron2UBCN9A8B4zVjP&hc_ref=ARTsNsBhOUOWYErjIkWVqODp_iVP0wtwtwKUxf80aOfC_H9XtZWz_oJjLO6Sb8ZcnrA&fref=nf Volodymyr Omelyan
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23.06.2020 09:30 Ответить
так зе платит бене за помощь
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23.06.2020 09:32 Ответить
А че ты удивляешься, Омелян, все кто нужен уже в теме и при доле,кто-же будет резать сук......... и т.д.Уже многим, если не очень многим, понятно ,что всё идет прахом. Волки дерут последнее. Какие,нах..,прибыли- всё в карманы и за бугор!!
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23.06.2020 11:19 Ответить
Про яку допомогу ви говорите? Зеуйопок, просто нарколига в повній власності у Коломойші, він повновласний хазяїн головного слуги. Допоки в кріслі президента сидить ця ублюдочна гидота Коломойша і риги-мертвичуки і ***** з ними, повновласні хазяйва України. Ви ж самі це обрали, самі себе і зробили
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23.06.2020 12:11 Ответить
Банкрот-банкрот...
Зато сколько миллиардов успел оттуда высосать Беня!!!
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23.06.2020 09:33 Ответить
Ви переплутали причину і наслдок.
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23.06.2020 20:38 Ответить
Ану, зелебобики, давайте быстренько обсирайте Омеляна типа "Кто бы говорил..", "Гиперпул..". и т.д. Больше сказать-то нечего!
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23.06.2020 09:33 Ответить
Гіперлупом успішно замінили електрички ! Обтікайте , зєлєбобіки !
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23.06.2020 09:40 Ответить
Все, к чему прикасается земразь превращается в гуано
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23.06.2020 09:34 Ответить
Вот только Омелян умалчивает что этих людей ставят в июне когда еще было правительство Гроси, а уже при Гончаруке их пытаются убрать и начинаются суды.
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23.06.2020 09:35 Ответить
та пиши уж шо Порошенко виноват че там стеснятся))) зебыля...ля...
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23.06.2020 09:38 Ответить
Таковы факты, убытки были уже в апреле, и руководство сменил Грося.
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23.06.2020 09:42 Ответить
єто не "факты" а заполошный бред)
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23.06.2020 09:50 Ответить
зачем врать так откровенно?
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23.06.2020 10:52 Ответить
В 2019-м в прибыльное "Центрэнерго" назначается "понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента", в 2020-м - "Центрэнерго" банкрот, - Омелян - Цензор.НЕТ 272
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23.06.2020 09:36 Ответить
Вот так сьемки дебильного сериальчика для дебилов монетизируются в полновесные миллиарды. Выкуси GoT)
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23.06.2020 09:37 Ответить
Омелян всё правильно пишет.
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23.06.2020 09:38 Ответить
У 2019 році в прибуткове "Центренерго" призначається "зрозумілий менеджмент, який виконує стратегію Президента", у 2020-му - "Центренерго" банкрут, - Омелян - Цензор.НЕТ 555
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23.06.2020 09:39 Ответить
Орууууууууу блин!!!!
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23.06.2020 10:12 Ответить
Пока не проведём импичмент так и будем шкандыбать за Европой на костылях.
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23.06.2020 09:39 Ответить
а ********** импичмент себе сделал невозможным. так что придеться выходить на улицу и требовать отставки правительства.
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23.06.2020 09:47 Ответить
Вместе со шмарклей.
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23.06.2020 09:57 Ответить
И еще одно забывает сказать Омелян, убытки начались уже в апреле когда было еще старое руководство. Также врет про 1,4 млрд в 2018, это было в 2017 а в 2018 только 0,5 млрд.
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23.06.2020 09:41 Ответить
Та понятно шо зебилу все хорошо, а Омелян врет) Какие ж вы уроды...
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23.06.2020 09:49 Ответить
В апреле Грося пытался задружиться с Беней, так как было всем понятно, что президентом станет Бубочка.
По этому Гроси сейчас нигде и нет:
Пороха предал, а к Бене его не взяли.
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23.06.2020 10:00 Ответить
Ага в апреле 2019 (выборы прошли, всё стало понятно) начались убытки, а к концу года увеличились и в 2020 продолжились. Нечего на зеркало пенять, зебил.
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23.06.2020 11:29 Ответить
пара-пара-пам! Взё!
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23.06.2020 09:45 Ответить
дилетант и популист зелибоба знает только стратегию - корову надо меньше кормить и больше доить
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23.06.2020 09:50 Ответить
Зато не барыга и Роттердам
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23.06.2020 10:00 Ответить
А що ще можна було діждатися від "нових ліц", тільки дірок в Держбюджеті і мишей в Держрезерві.
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23.06.2020 10:00 Ответить
Зато він нічого не краде. А яка різниця від того згорів товар, чи згнив?
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23.06.2020 10:10 Ответить
А чогоб це зазяї зі своїм слугою ділилися?! Він буде відповідати.
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23.06.2020 11:23 Ответить
Да, да... И вот это все на фоне завершения строительства гиперлупа.
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23.06.2020 10:31 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1275320141962776576 55 мин
Молодцы,унизили нас по полной! Извините,напишу грубо. Поставили на колени,обоссали и накакали на нас! Для того,чтобы продать Укрзализныцю ее банкротят! Но как!!! Повесив долги по ОРДЛО! И не говорите мне,что Банковая -это Украина! ****,кремль там уже свой офис открыл!

В Украине реализуется межд.договорняк рашки с западными спекулянтами полностью уничтожить страну! Гибридно,взаимовыгодно! Разграбленную страну,униженную всеми,тогда когда мировые хищники нажрутся-отдадут уже навеки под крыло свихнувшего карлика,ублажив его имперские замашки!

ТНК с бенефіціарами з Московії

Это предлог. Цель -продать Укрзализныцю!

Вам теперь понятно в чьих интересах Верховный Суд принимает решение банкротить Укрзализныцю? Нет во власти ни одного,кто думает о стране! Эти все предатели,набивая себе карманы распродают страну кому угодно- кремлю,ТНК ... Очередной шаг по превращению Украины в колонию !

Схематоз по Укрзализныце -это схематоз международной мафии!
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23.06.2020 10:46 Ответить
Сірожа Лещенко працює
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23.06.2020 11:31 Ответить
Зелохам привычнее в убытках сидеть.
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23.06.2020 11:07 Ответить
Теперь поднимают стоимость жлектрики и за "транспортировку газа".
Платить будут все,а не олько 73% голосовавших за зе чмошника.
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23.06.2020 11:20 Ответить
73% спят и видят, что им долги спишут. Жопаблок уже и законопроект подготовил. Завтра желудки побежат за рыгов голосовать.
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23.06.2020 11:33 Ответить
Здесь "Гиперлуп" прав на все 1000%.
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23.06.2020 11:51 Ответить
Вывод: Банкротство - стратегия Бубочки.
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23.06.2020 12:14 Ответить
 
 