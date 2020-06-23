В 2019-м в прибыльное "Центрэнерго" назначается "понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента", в 2020-м - "Центрэнерго" банкрот, - Омелян

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян удивляется, что против менеджмента, который довел "Центрэнерго" до убыточности, не возбуждают уголовные дела.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Я ничего не перепутал? В 2019 г. в прибыльное "Центрэнерго" назначается "понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента". В 2020 г. - "Центрэнерго" банкрот с миллиардными долгами", - поинтересовался Омелян.

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"Я получаю морскую отрасль с хроническим падением на протяжении многих лет. С 2018 года вывожу ее на рост в 20%. И даже во времена кризиса она растет более 10%! Против кого возбуждают уголовное производство? Совесть есть ?! А если поискать?" - резюмировал экс-министр.







Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).



В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".



12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".



В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.