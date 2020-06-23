В 2019-м в прибыльное "Центрэнерго" назначается "понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента", в 2020-м - "Центрэнерго" банкрот, - Омелян
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян удивляется, что против менеджмента, который довел "Центрэнерго" до убыточности, не возбуждают уголовные дела.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.
"Я ничего не перепутал? В 2019 г. в прибыльное "Центрэнерго" назначается "понятный менеджмент, который выполняет стратегию Президента". В 2020 г. - "Центрэнерго" банкрот с миллиардными долгами", - поинтересовался Омелян.
"Я получаю морскую отрасль с хроническим падением на протяжении многих лет. С 2018 года вывожу ее на рост в 20%. И даже во времена кризиса она растет более 10%! Против кого возбуждают уголовное производство? Совесть есть ?! А если поискать?" - резюмировал экс-министр.
Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.
Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).
В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".
12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".
В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сьогодні об 11:00 зустрічаємося на ґанку НАБУ!
Нагадую, сьогодні о 10:00 мене запросили в якості підозрюваного у справі щодо зниження на 20% портових тарифів і зборів у 2018. Вперше українського міністра звинувачують у виконанні колегіального рішення Уряду.
Так, рішення було ініційоване Міністерством інфраструктури, але воно було погоджено всіма зацікавленими міністерствами і відомствами, а також було схвалено Американською торговельною палатою та Європейською бізнес-асоціацією.
Справа НАБУ є політично вмотивованою. Не вважаю рішення, яке й досі працює (воно не скасоване) й стимулює зростання вантажопотоку в українських портах, помилковим. Більш того, якщо Україна прагне бути важливою точкою на світовій логістичній мапі, тарифи і збори треба знижувати і надалі, а порти віддавати в концесію світовим портовим операторам.
Якщо моя політика була помилковою, то чому тарифи не підвищено до попереднього рівня, а концесія, хоч якось, проте відбувається?!
Попередня справа НАБУ про «незаконне збагачення Омеляна» - мильна бульбашка.
Так копали, що закопалися самі.
Відкрили нову справу, в якій здорового глузду менше, ніж в попередній.
Запитань більше, ніж відповідей.
Якщо ви хочете поставити мені запитання по цій справі або ж просто висловити свою підтримку - приходьте під НАБУ.
Беріть парасольки і маски.
11:00, Сурикова, 3.
Дякую кожному, хто зі мною!" https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCuWFraY69XT8jp1_UFuQ7W2aFuq-8SUQPStfCPAUP2xNlQJ1F3YWsOVon6mFVron2UBCN9A8B4zVjP&hc_ref=ARTsNsBhOUOWYErjIkWVqODp_iVP0wtwtwKUxf80aOfC_H9XtZWz_oJjLO6Sb8ZcnrA&fref=nf Volodymyr Omelyan
Зато сколько миллиардов успел оттуда высосать Беня!!!
По этому Гроси сейчас нигде и нет:
Пороха предал, а к Бене его не взяли.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1275320141962776576 55 мин
Молодцы,унизили нас по полной! Извините,напишу грубо. Поставили на колени,обоссали и накакали на нас! Для того,чтобы продать Укрзализныцю ее банкротят! Но как!!! Повесив долги по ОРДЛО! И не говорите мне,что Банковая -это Украина! ****,кремль там уже свой офис открыл!
В Украине реализуется межд.договорняк рашки с западными спекулянтами полностью уничтожить страну! Гибридно,взаимовыгодно! Разграбленную страну,униженную всеми,тогда когда мировые хищники нажрутся-отдадут уже навеки под крыло свихнувшего карлика,ублажив его имперские замашки!
ТНК с бенефіціарами з Московії
Это предлог. Цель -продать Укрзализныцю!
Вам теперь понятно в чьих интересах Верховный Суд принимает решение банкротить Укрзализныцю? Нет во власти ни одного,кто думает о стране! Эти все предатели,набивая себе карманы распродают страну кому угодно- кремлю,ТНК ... Очередной шаг по превращению Украины в колонию !
Схематоз по Укрзализныце -это схематоз международной мафии!
Платить будут все,а не олько 73% голосовавших за зе чмошника.