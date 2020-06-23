Террористы "ДНР" отпустили похищенную в начале июня супругу гражданина Испании Йепес-Веньеса, - Казанский
Донецкие террористы отпустили супругу гражданина Испании Евгению Йепес-Веньеса, похищенную ранее из-за несогласия видеть на своем балконе российский триколор.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Супруга гражданина Испании Евгения Йепес-Веньеса, которую 3 июня в Донецке похитили из собственной квартиры боевики "ДНР", уже на свободе", - сообщил Казанский.
Он добавил, что террористы были вынуждены отпустить женщину из-за широкого резонанса и огласки этой истории.
"Она уже на подконтрольной территории", - подытожил блогер.
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перед тем как высырать бред, можно просто в интернете, через который вы здесь срёте, почитать как развивалась ситуация.
"на подвал" эту женщину, кинули за то что сняла русский флаг, которыми днровцы украсили фасад здания и да, граждане псевдопатриоты, некоторым людям плевать на днр лнр - они просто имеют смелость ездить к своим родным.
мерзко вас читать, бабы базарные
Жінка вперше прокоментувала свій арешт і утримання в тюрмі бойовиків на https://www.facebook.com/profile.php?id=100007933668421 сторінці свого чоловіка в Facebook.
"Я, Євгенія вже на волі! Ще вранці я снідала в тюрмі. Мені дали попередній арешт на 30 днів" для розслідування ".... пообіцявши ..... набагато більше! Першу ніч я провела в" Ізоляції "... потім мене допитали, вимагаючи зізнатися в "неприязні" до Росії та "ліберальних поглядах" ... Я запитала - "чи дійсно ліберальні погляди є підставою, щоб сісти в тюрму?", - написала вона.
Потім жінку відправили в ізолятор тимчасового утримання, який "в порівнянні з" ізоляцією "... курортом здався !!!"
"Сьогодні вранці мене забрали та "судили" вже тільки за "дрібне ***********" з чого я зрозуміла, що моя справа набула розголосу і "ДНРівці" відступили. Потім мене "депортували" ....... чому я неймовірно рада !!!!!!!! Правда, не вдалося забрати сімейні дуже старі фотографії та 4 нові картини. Зараз я вже в безпеці. Я рада, що моя історія яскраво показала сутність "республіки" і культ терору прийнятий там!", - уточнила Євгенія ***** (Лукієнко).https://gazeta.ua/articles/donbas/_druzhina-ispanskogo-piddanogo-vpershe-prokomentuvala-svij-aresht-v-dnr/971233