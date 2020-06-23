Террористы "ДНР" отпустили похищенную в начале июня супругу гражданина Испании Йепес-Веньеса, - Казанский

Донецкие террористы отпустили супругу гражданина Испании Евгению Йепес-Веньеса, похищенную ранее из-за несогласия видеть на своем балконе российский триколор.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Супруга гражданина Испании Евгения Йепес-Веньеса, которую 3 июня в Донецке похитили из собственной квартиры боевики "ДНР", уже на свободе", - сообщил Казанский.

Он добавил, что террористы были вынуждены отпустить женщину из-за широкого резонанса и огласки этой истории.

"Она уже на подконтрольной территории", - подытожил блогер.

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