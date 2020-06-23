В Чернобыльской зоне до сих пор тлеют пеньки и древесина на территории лесничества

По состоянию на утро 23 июня наблюдается тление пней и древесины в Зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества, где 21 июня произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 ч. 23 июня наблюдается тление пней и древесины. К тушению привлечены 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства", - говорится в сообщении

Напомним, 21 июня в Зоне отчуждения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки.

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