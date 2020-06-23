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В Чернобыльской зоне до сих пор тлеют пеньки и древесина на территории лесничества

В Чернобыльской зоне до сих пор тлеют пеньки и древесина на территории лесничества

По состоянию на утро 23 июня наблюдается тление пней и древесины в Зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества, где 21 июня произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 ч. 23 июня наблюдается тление пней и древесины. К тушению привлечены 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства", - говорится в сообщении

Напомним, 21 июня в Зоне отчуждения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки.

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пожар (5948) Чернобыль (512)


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ливни месяц уже а оно тлеет может вы спецом его поджигаете?
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23.06.2020 09:42 Ответить
конечно "спецом". там же прямо в заголовке написано - тлеют пеньки. т.е. остались одни пеньки.
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23.06.2020 09:45 Ответить
Бо паліїв там закопувати треба !!! Тоді не палитимуть .
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23.06.2020 09:44 Ответить
Лесники наверное и палят или кто там занимался воровством
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23.06.2020 09:47 Ответить
Зеленский верный продолжатель дел мародёров
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23.06.2020 09:49 Ответить
Ви бачили як мнсдснмчссс працює на гасинні пожеж в чб? Я прошу сталкерів зняти це кіно і викластт на ютюб!
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23.06.2020 10:23 Ответить
 
 