Фигурант дела об убийстве ветерана Олешко (Сармата) Бродский о поездке на море: Резонанс непонятен. Сейчас лето, у меня ребенок

Обвиняемый в организации убийства ветерана войны на Донбассе Виталия Олешко (Сармата) бизнесмен из Днепра Евгений Бродский прокомментировал свой отдых у моря, возмутивший побратимов убитого, которые продолжают голодовку под ОП уже две недели.

Об этом он рассказал в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Было обращение в суд, для оздоровления и отпуска детей - у меня малолетний ребенок. Лето. Это нормальное явление. Суд рассмотрел, все законно и дал на это разрешение", - сказал Бродский.

Ранее суд разрешил Евгению Бродскому поехать на оздоровление в Бердянск на 5 дней, изменив при этом ему ночной домашний арест в Днепре на базу отдыха. Побратимы Сармата, которые продолжают голодовку уже 14-й день, возмутились таким решением. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четырех обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.