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Новости Убийство Виталия Олешко
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Фигурант дела об убийстве ветерана Олешко (Сармата) Бродский о поездке на море: Резонанс непонятен. Сейчас лето, у меня ребенок

Фигурант дела об убийстве ветерана Олешко (Сармата) Бродский о поездке на море: Резонанс непонятен. Сейчас лето, у меня ребенок

Обвиняемый в организации убийства ветерана войны на Донбассе Виталия Олешко (Сармата) бизнесмен из Днепра Евгений Бродский прокомментировал свой отдых у моря, возмутивший побратимов убитого, которые продолжают голодовку под ОП уже две недели.

Об этом он рассказал в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Было обращение в суд, для оздоровления и отпуска детей - у меня малолетний ребенок. Лето. Это нормальное явление. Суд рассмотрел, все законно и дал на это разрешение", - сказал Бродский.

Ранее суд разрешил Евгению Бродскому поехать на оздоровление в Бердянск на 5 дней, изменив при этом ему ночной домашний арест в Днепре на базу отдыха. Побратимы Сармата, которые продолжают голодовку уже 14-й день, возмутились таким решением. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четырех обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

убийство (6484) Олешко Виталий (80)


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Топ комментарии
+23
Как там по Стерненку, Кузьменко, Рифмастеру камлают зебилы - "закон для всех один"?
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23.06.2020 09:53
+18
Зебиляндия...
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23.06.2020 09:51
+16
Ветерани - в тюрмі, їх убивці - на морі, бо у них *** діти. І хто це зробив разом?
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23.06.2020 09:55
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Зебиляндия...
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23.06.2020 09:51 Ответить
ой да ладно чего тебя вы@лядка не утопили с твоим вы@@ля@енком ребеночком лето же отдых море ну утонул ну бывает... и че все правильно суд сделал а друзьям убиенного Патриота надо было тебя тварь просто убить или притопить.. и делов то одной падалью зеленодебильно прыговской меньше да Зеля смотри зеля лето море жара не купайся то не не всплывешь даже ....
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23.06.2020 10:12 Ответить
зебыдляндия
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23.06.2020 12:15 Ответить
Как там по Стерненку, Кузьменко, Рифмастеру камлают зебилы - "закон для всех один"?
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23.06.2020 09:53 Ответить
зелибобы добренькие только к убийцам ветеранов че-то
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23.06.2020 09:53 Ответить
совпадение?
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23.06.2020 09:54 Ответить
Ветерани - в тюрмі, їх убивці - на морі, бо у них *** діти. І хто це зробив разом?
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23.06.2020 09:55 Ответить
І в Кузьменко теж неповнолітня дитина...
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23.06.2020 09:57 Ответить
Для зебілів - ветерани, волонтери, активісти, які борються за Україну - то вороги №1.
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23.06.2020 09:58 Ответить
Україна - країна для українофобів.
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23.06.2020 12:07 Ответить
Умирать зеле долго и мучительно -шанс на быстро зесрань прокакала
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23.06.2020 09:55 Ответить
Вот такое равенство закона. Одних Потерпевший в камерах мурыжит, другим путёвки на курорты раздаёт
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23.06.2020 09:57 Ответить
У ребенка подозреваемого нет ни матери, ни бабушек с дедушками, только папаша, обвиняемый в убийстве?
И сам Бродский мерзавец, и судьи, отпустившие его.
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23.06.2020 10:01 Ответить
Даже если бы не было...зешваль пора по кускам резать,а их приспешников везде бить,как перушариев
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23.06.2020 10:04 Ответить
"националист" Аваков, как он сам себя постоянно называет, стоит на страже-охране петушариев и зе...
За плакатики против Зе тянет в каталажку, а за физический контакт посадит как злейших террористов.
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23.06.2020 10:23 Ответить
убийца ездит на море зе мир
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23.06.2020 10:01 Ответить
"молчание ягнят" - зесранцы в рот г@вна набрали
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23.06.2020 10:01 Ответить
Держава перетворилась на суцільну "лігусміху"....і можна посміятись, якби не було сумно за майбутнє наших дітей.
Надіюсь, що цим клоунам втекти не дозволимо, і все ж таки буде урок для майбутніх політиканів.
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23.06.2020 10:07 Ответить
Судьи решили, что если на отдых да в Оманский залив, то пусть отдохнёт....
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23.06.2020 10:08 Ответить
Малаитянин порешал вопросы.
А чему удивляться?
Свои у власти...
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23.06.2020 10:09 Ответить
зесрань уже не просто сажает ветеранов и волонтеров,а заказывает их убийства,обещая исполнителям индульгенцию
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23.06.2020 10:10 Ответить
Євреї вбили без жалю декілька мільонів українців, і досі не покаялись. Що для них чергове вбивство чергового українця черговим євреєм - та нічого. Пусте, україні настільки тупі і безпам'ятні, що он вибрали нащадків своїх катів на усі вищі державні посади у начебто власній державі.
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23.06.2020 10:16 Ответить
а чего ж Юлию Кузьменко, (обвиненную (бездоказательно) в убийстве Шеремета) не отпускают с ребенком на море ? та и вообще просто не отпускают к ребенку ???
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23.06.2020 10:24 Ответить
Була б вона не Кузьменко, а Бродська - відпустили б.
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23.06.2020 10:32 Ответить
Странно .Фамилия -Мендель Не родственник пресс-секретаря теперешнего горе- президента?
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23.06.2020 15:12 Ответить
Так суд жеж - реформований !
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23.06.2020 10:27 Ответить
У того кто украл велосипед..тоже есть дети,но они почему то сидят в СИЗО до суда...и судьям по барабану что у них дети и им надо оздоровляться на море
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23.06.2020 10:41 Ответить
Така ж логіка у всіх зебілів: убив - відпочинь, а як же інакше, зараз же літо, син.Так наче нормальну роботу зробив і тепер вібпочиває, як типовий член профспілок. Так думають і відпускники на Донбасі, вбивають же не їхніх рідних. У випадку смерті своїх родичів вони б волали, що то кляті українські патріоти. Ала тільки у тскому випадку вони б схаменулись.
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23.06.2020 11:55 Ответить
киллер на море-патриоты на зоне
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23.06.2020 12:17 Ответить
 
 