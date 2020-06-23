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Новости Коронавирус и карантин
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Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, - СНБО

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, - СНБО

В Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом превышает число выздоровевших в 16 областях. Только в Херсонской, Запорожской, Хмельницкой, Николаевской областях не подтвердили случаи COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно данным СНБО во вторник утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (антирекорд - 240 случаев), Закарпатской области (103 случая), Ривненской области (75 случаев), в Черновицкой области (62 случая) и Киев (61 случай).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 23 выздоровели, сейчас в области болеет 625 человек (на 7 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 42 новых случая COVID-19, 2 человека умерли и 2 выздоровели, сейчас в области болеют 1 290 человек (на 38 больше за сутки);

- в Днепропетровской области за сутки 7 новых случаев заболевания и 4 выздоровления, сейчас болеют 246 человека (на 3 больше за сутки);

- в Донецкой области за сутки 6 новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеют 215 человек (на 6 больше за сутки);

- в Житомирской области 25 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек скончался, 30 выздоровели, всего болеют 608 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 103 новых случая заражения за сутки, 4 человека скончались, 3 выздоровели, сейчас болеют 1 358 человек (на 96 больше за сутки);

- в Запорожской области выявлен 1 случай смерти и 2 выздоровления, сейчас в области болеют 145 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 35 новых случаев заболевания за сутки, всего в области болеет 932 человека (на 35 больше за сутки);

- в Киеве 61 новый случай заболевания за сутки, 3 новых случая смерти и 24 выздоровления, всего болеют 2 913 человек (на 34 больше за сутки);

- в Киевской области 49 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек умер и 41 человек выздоровел, сейчас в области болеют 1 097 человек (на 7 больше за сутки);

- в Кировоградской области 4 новых случая заболевания, 13 - выздоровления, сейчас в области болеет 79 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Луганской области за сутки 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас в области болеют 20 человек (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области за сутки подтверждены 240 новых случаев заражения COVID-19, 3 случая смерти, 22 человек выздоровели, всего в области болеют 3 407 человек (на 215 больше за сутки);

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- в Николаевской области не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, 2 случая смерти и 4 случая выздоровления, всего в области болеет 88 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Одесской области 29 новых случаев заболевания за сутки и 11 случаев выздоровления, всего в области болеют 750 человек (на 18 больше за сутки);

- в Полтавской области 3 новых случая заболевания и 1 случай выздоровления за сутки. Всего в области болеют 20 человек (на 2 больше за сутки);

- в Ривненской области 75 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек умер и 12 человек выздоровели. Всего в области болеют 1 442 человека (на 62 больше за сутки);

- в Сумской области 5 новых случаев заболевания за сутки и 2 выздоровления. Всего в области болеют 74 человека (на 3 больше за сутки);

- в Тернопольской области 16 новых случаев заболевания за сутки, 6 человек выздоровели, всего в области болеют 638 человек (на 10 больше за сутки);

- в Харьковской области 33 новых случая заболевания за сутки, 17 человек выздоровели. Всего в области болеет 886 человек (на 16 больше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеют 10 человек;

- в Хмельницкой области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 1 человек выздоровел, всего в области болеет 114 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Черкасской области 2 новых случая заболевания и 15 выздоровления за сутки. Всего в области болеют 176 человек (на 13 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 62 новых случая заболевания, 5 – смерти, 68 человек выздоровели. Всего в области болеют 2 601 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Черниговской области 5 новых случаев заболевания и 13 - выздоровления. Всего в области болеет 331 человек (на 8 меньше за сутки).

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Автор: 

карантин (16729) СНБО (4432) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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23.06.2020 10:06
+4
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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23.06.2020 10:09
+4
Теперь вместо фильмов о шпионе Джеймсе Бонде будут снимать фильмы о супершпионе Эдуарде Силенко.
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23.06.2020 10:13
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Правила форума Совет форумчан
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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23.06.2020 10:06 Ответить
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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23.06.2020 10:09 Ответить
Теперь вместо фильмов о шпионе Джеймсе Бонде будут снимать фильмы о супершпионе Эдуарде Силенко.
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23.06.2020 10:13 Ответить
О Супер дебиле!
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23.06.2020 10:16 Ответить
Ви тупорилі ублюдки, якби у вам мозгів було б хоча б на 50% від мого, то ви б просто були б середньостатистичними, а так є примітивні імбіцили. Стадо приматів.
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23.06.2020 10:25 Ответить
Относить их к приматам - это как комплимент.
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23.06.2020 20:37 Ответить
Кількість хворих на коронавірус за добу зросла у 16 областях України, - РНБО - Цензор.НЕТ 5386
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23.06.2020 11:50 Ответить
https://ilovehobby.club/2020/05/12/zhenshhina-shutivshaya-na-vecherinke-chto-u-nee-koronavirus-okazalas-dejstvitelno-bolna-i-zarazila-gostej/ В США женщина пришла на день рождения друга и заразила гостей коронавирусом. Женщина пришла на праздник без маски, начала кашлять и при этом шутить, что она заболела COVID-19. Любительница странных шуток узнала, что она действительно заразилась только позже, когда сдала тесты.
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23.06.2020 11:54 Ответить
И никто не умер и не умрет.
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23.06.2020 13:11 Ответить
И вообще похоже на пропаганду.
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23.06.2020 13:12 Ответить
#коронавирус Коронавирус - это не медицинская проблема, это в первую очередь международная политика.

"....Из года в год эксперты ВШЭ прогнозировали жесткую посадку для экономики Белоруссии, пророчили ее агонию и неизбежный крах. Говорили, что она существует исключительно за счет российских субсидий. Критиковали Беларусь за то, что она по-прежнему цепляется за архаичный индустриальный уклад с его цехами, проходными, станками, колхозами. За то, что не произвела у себя масштабной приватизации госпредприятий, за то, что не состоит в ВТО, критиковали за госзаказ и госсубсидии, за излишнюю обремененность предприятий социалкой, которая не позволяет белорусской продукции быть конкурентоспособной. Пророчили Белоруссии остановку производств, невыплату зарплат и неизбежную шоковую терапию. Но вот уже четверть века Белоруссии удается сохранять свою индустрию, модернизировать, а порою и наращивать свои производства, удерживать стандарты жизни, медицины, образования.

26 марта Путин присоединился к пандемической повестке дня, объявленной на саммите G-20, который прошел в формате видеоконференции. После саммита глава России подписал общую резолюцию вместе с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом, Группой всемирного банка и др. участниками саммита. Участники саммита обязались следовать рекомендациям ВОЗ, выделить ресурсы в фонды ВОЗ и др. фонды и поклялись «не пожалеть никаких усилий для борьбы с COVID-19».

Саммит G-20 прошел безупречно. Не было дискуссий, ни у кого из участников не возникло лишних вопросов. Все продемонстрировали полный элитный консенсус. Мы здесь одной крови , джентльмены верят друг другу на слово. Серьезнейшее решение о введении на планете невиданного прежде тотального карантина, касающееся жизни миллиардов людей было принято менее чем за 2 часа на основе рекомендаций американского эпидемиолога, эксперта по инфекционным заболеваниям, технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове.

В свою очередь Лукашенко, президент Белоруссии, долгие годы именовавшийся на Западе «последним диктатором Европы», сделал один из важнейших выборов своей жизни, отказавшись вводить в Белоруссии карантинные меры, предлагаемые ВОЗ и взяв на себя всю ответственность за последствия такого шага.
Объясняя свою позиция белорусскому народу, Лукашенко сказал, что Беларусь суверенная страна и нам нужно «думать своим умом и исходить из своих интересов». Он также заявил, что Белоруссии ни на чью поддержку надеяться не стоит и призвал не допустить погрома собственной страны. У нас нет никаких «политических вопросов, которые мы собираемся решить через коронавирус» сказал Лукашенко и призвал без паники, спокойно организовать все необходимые меры по лечению всех заболеваний, особенно легочных.

Сегодня ни у кого в мире нет надежных данных по коронавирусу. Но вместо того, чтобы собирать эти данные, трезво и взвешенно исследовать, обсуждать их на симпозиумах и конгрессах, - дискуссию по заболеванию, минуя профессиональное сообщество, напрямую вынесли в политическую плоскость... А то, что мы наблюдали с саммитом G-20, напоминает больше дешевую аферу с разводом, где есть новизна темы, требующая немедленного решения чрезвычайность обстоятельств, зашкаливающая и слепящая эмоциональность, специалисты ВОЗ с безупречными и не вызывающими сомнение в компетентности документами, группа серьезных и респектабельных лиц, которые уже совершили необходимый и неизбежный шаг - обменяли деньги на безопасность.

Чтобы нейтрализовать ВОЗ, Лукашенко пригласил делегацию ВОЗ в Беларусь и те прогнозируемо, потребовали в перечне своих рекомендаций введения для выбившейся из строя Белоруссии жесткого карантина и комендантского часа.

«Ввести карантин и комендантский час проще всего», ответил Лукашенко, но что будет после коронавируса? По мнению президента Белоруссии, быстрее всего выйдут из кризиса те страны, которые печатают доллары. У Белоруссии нет ни долларов, ни сырья, поэтому ей нужно трудиться не останавливаясь. А тем странам, которые обанкротят собственную экономику, будет предложена финансовая помощь, в обмен на независимость и свободу. «Я в эти игры играть не хочу», - сказал Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии приказал до краев наполнить все нефтехранилища страны подешевевшей нефтью.

Сегодня Всемирный банк (ВБ) уже объявил о готовности выделить 160 млрд. долл. странам для смягчения в них социальных последствий, вызванный борьбой с пандемией. В свою очередь, глава представительства Всемирного Банка в Белоруссии Алекс Кремер еще в апреле выразил официальную обеспокоенность неисполнением белорусскими властями предписаний ВОЗ и настоятельно рекомендовал Белоруссии приостановить на несколько месяцев работу предприятий, а также обещал белорусским властям заем, чтобы по выходе из карантина они могли смягчить социальную напряженность.
Не правда ли, какая удивительно слаженная работа ВОЗ и Всемирного банка, и какая трогательная забота о жителях Белоруссии?
Лукашенко поблагодарил ВОЗ за работу и предложил из ее рекомендаций использовать те, которые действительно разумны.

В свою очередь, белорусская оппозиция надела на свои лица марлевые повязки и обвинила Лукашенко в геноциде народа..."

Читать далее оригинал статьи по ссылке
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23.06.2020 13:14 Ответить
Это, по-вашему, не похоже на пропаганду?
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23.06.2020 14:05 Ответить
ТИ, хоч сам, зрозумів свій висер! До того, я не до тебе, дебіла, звертався. Не встрявай до співбесіди розумних людей! Тебе не запрошували!
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23.06.2020 10:30 Ответить
дебіл, це ти до кого звернувся? бо я зову не зрозумів де тут діалог розумних людей..
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23.06.2020 10:42 Ответить
Та до тебе, придурка ,ніхто не звертався! Іди на йух!
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23.06.2020 10:45 Ответить
когда зеленскому будет объявлена госизмена за незакрытие границы и намеренное заражение украинцев?
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23.06.2020 12:08 Ответить
Вірус є але хворіють в більшості дурні, яки думають що його немає...
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23.06.2020 13:25 Ответить
Вірус в тебе в голові. Тормозяка. Хворіють на нього тільки старі хроніки які помирають від інших хвороб, але тест показує +. Щось не знаю нікого захворівшого хто ходить без маски. Хворіють якраз сектанти свідків святого ковіда. Дивно, що ще такий прижурень як ти не протестував свої мізки)
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23.06.2020 13:48 Ответить
Був тут на форумі такий собі Андрій Дідовик. Ярий борець з масками. Він перехворів на ковід разом з сім"єю. Але щось його давно вже не видно.
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23.06.2020 14:12 Ответить
Наверное, он понял, что зомбированных коронафобов учить самостоятельно думать бесполезно. А его позицию Вы не правильно, как всегда, трактуете - он не борец с масками, бесполезными для здоровых людей, а борец за торжество научных знаний по этой теме.
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23.06.2020 16:35 Ответить
 
 