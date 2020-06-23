Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, - СНБО
В Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом превышает число выздоровевших в 16 областях. Только в Херсонской, Запорожской, Хмельницкой, Николаевской областях не подтвердили случаи COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Согласно данным СНБО во вторник утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (антирекорд - 240 случаев), Закарпатской области (103 случая), Ривненской области (75 случаев), в Черновицкой области (62 случая) и Киев (61 случай).
Всего за прошедшие сутки:
- в Винницкой области подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 23 выздоровели, сейчас в области болеет 625 человек (на 7 больше за сутки);
- в Волынской области подтверждены 42 новых случая COVID-19, 2 человека умерли и 2 выздоровели, сейчас в области болеют 1 290 человек (на 38 больше за сутки);
- в Днепропетровской области за сутки 7 новых случаев заболевания и 4 выздоровления, сейчас болеют 246 человека (на 3 больше за сутки);
- в Донецкой области за сутки 6 новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеют 215 человек (на 6 больше за сутки);
- в Житомирской области 25 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек скончался, 30 выздоровели, всего болеют 608 человек (на 6 меньше за сутки);
- в Закарпатской области 103 новых случая заражения за сутки, 4 человека скончались, 3 выздоровели, сейчас болеют 1 358 человек (на 96 больше за сутки);
- в Запорожской области выявлен 1 случай смерти и 2 выздоровления, сейчас в области болеют 145 человек (на 3 меньше за сутки);
- в Ивано-Франковской области 35 новых случаев заболевания за сутки, всего в области болеет 932 человека (на 35 больше за сутки);
- в Киеве 61 новый случай заболевания за сутки, 3 новых случая смерти и 24 выздоровления, всего болеют 2 913 человек (на 34 больше за сутки);
- в Киевской области 49 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек умер и 41 человек выздоровел, сейчас в области болеют 1 097 человек (на 7 больше за сутки);
- в Кировоградской области 4 новых случая заболевания, 13 - выздоровления, сейчас в области болеет 79 человек (на 9 меньше за сутки);
- в Луганской области за сутки 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас в области болеют 20 человек (на 1 больше за сутки);
- во Львовской области за сутки подтверждены 240 новых случаев заражения COVID-19, 3 случая смерти, 22 человек выздоровели, всего в области болеют 3 407 человек (на 215 больше за сутки);
- в Николаевской области не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, 2 случая смерти и 4 случая выздоровления, всего в области болеет 88 человек (на 6 меньше за сутки);
- в Одесской области 29 новых случаев заболевания за сутки и 11 случаев выздоровления, всего в области болеют 750 человек (на 18 больше за сутки);
- в Полтавской области 3 новых случая заболевания и 1 случай выздоровления за сутки. Всего в области болеют 20 человек (на 2 больше за сутки);
- в Ривненской области 75 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек умер и 12 человек выздоровели. Всего в области болеют 1 442 человека (на 62 больше за сутки);
- в Сумской области 5 новых случаев заболевания за сутки и 2 выздоровления. Всего в области болеют 74 человека (на 3 больше за сутки);
- в Тернопольской области 16 новых случаев заболевания за сутки, 6 человек выздоровели, всего в области болеют 638 человек (на 10 больше за сутки);
- в Харьковской области 33 новых случая заболевания за сутки, 17 человек выздоровели. Всего в области болеет 886 человек (на 16 больше за сутки);
- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеют 10 человек;
- в Хмельницкой области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 1 человек выздоровел, всего в области болеет 114 человек (на 1 меньше за сутки);
- в Черкасской области 2 новых случая заболевания и 15 выздоровления за сутки. Всего в области болеют 176 человек (на 13 меньше за сутки);
- в Черновицкой области 62 новых случая заболевания, 5 – смерти, 68 человек выздоровели. Всего в области болеют 2 601 человек (на 11 меньше за сутки);
- в Черниговской области 5 новых случаев заболевания и 13 - выздоровления. Всего в области болеет 331 человек (на 8 меньше за сутки).
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"....Из года в год эксперты ВШЭ прогнозировали жесткую посадку для экономики Белоруссии, пророчили ее агонию и неизбежный крах. Говорили, что она существует исключительно за счет российских субсидий. Критиковали Беларусь за то, что она по-прежнему цепляется за архаичный индустриальный уклад с его цехами, проходными, станками, колхозами. За то, что не произвела у себя масштабной приватизации госпредприятий, за то, что не состоит в ВТО, критиковали за госзаказ и госсубсидии, за излишнюю обремененность предприятий социалкой, которая не позволяет белорусской продукции быть конкурентоспособной. Пророчили Белоруссии остановку производств, невыплату зарплат и неизбежную шоковую терапию. Но вот уже четверть века Белоруссии удается сохранять свою индустрию, модернизировать, а порою и наращивать свои производства, удерживать стандарты жизни, медицины, образования.
26 марта Путин присоединился к пандемической повестке дня, объявленной на саммите G-20, который прошел в формате видеоконференции. После саммита глава России подписал общую резолюцию вместе с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом, Группой всемирного банка и др. участниками саммита. Участники саммита обязались следовать рекомендациям ВОЗ, выделить ресурсы в фонды ВОЗ и др. фонды и поклялись «не пожалеть никаких усилий для борьбы с COVID-19».
Саммит G-20 прошел безупречно. Не было дискуссий, ни у кого из участников не возникло лишних вопросов. Все продемонстрировали полный элитный консенсус. Мы здесь одной крови , джентльмены верят друг другу на слово. Серьезнейшее решение о введении на планете невиданного прежде тотального карантина, касающееся жизни миллиардов людей было принято менее чем за 2 часа на основе рекомендаций американского эпидемиолога, эксперта по инфекционным заболеваниям, технического руководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове.
В свою очередь Лукашенко, президент Белоруссии, долгие годы именовавшийся на Западе «последним диктатором Европы», сделал один из важнейших выборов своей жизни, отказавшись вводить в Белоруссии карантинные меры, предлагаемые ВОЗ и взяв на себя всю ответственность за последствия такого шага.
Объясняя свою позиция белорусскому народу, Лукашенко сказал, что Беларусь суверенная страна и нам нужно «думать своим умом и исходить из своих интересов». Он также заявил, что Белоруссии ни на чью поддержку надеяться не стоит и призвал не допустить погрома собственной страны. У нас нет никаких «политических вопросов, которые мы собираемся решить через коронавирус» сказал Лукашенко и призвал без паники, спокойно организовать все необходимые меры по лечению всех заболеваний, особенно легочных.
Сегодня ни у кого в мире нет надежных данных по коронавирусу. Но вместо того, чтобы собирать эти данные, трезво и взвешенно исследовать, обсуждать их на симпозиумах и конгрессах, - дискуссию по заболеванию, минуя профессиональное сообщество, напрямую вынесли в политическую плоскость... А то, что мы наблюдали с саммитом G-20, напоминает больше дешевую аферу с разводом, где есть новизна темы, требующая немедленного решения чрезвычайность обстоятельств, зашкаливающая и слепящая эмоциональность, специалисты ВОЗ с безупречными и не вызывающими сомнение в компетентности документами, группа серьезных и респектабельных лиц, которые уже совершили необходимый и неизбежный шаг - обменяли деньги на безопасность.
Чтобы нейтрализовать ВОЗ, Лукашенко пригласил делегацию ВОЗ в Беларусь и те прогнозируемо, потребовали в перечне своих рекомендаций введения для выбившейся из строя Белоруссии жесткого карантина и комендантского часа.
«Ввести карантин и комендантский час проще всего», ответил Лукашенко, но что будет после коронавируса? По мнению президента Белоруссии, быстрее всего выйдут из кризиса те страны, которые печатают доллары. У Белоруссии нет ни долларов, ни сырья, поэтому ей нужно трудиться не останавливаясь. А тем странам, которые обанкротят собственную экономику, будет предложена финансовая помощь, в обмен на независимость и свободу. «Я в эти игры играть не хочу», - сказал Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии приказал до краев наполнить все нефтехранилища страны подешевевшей нефтью.
Сегодня Всемирный банк (ВБ) уже объявил о готовности выделить 160 млрд. долл. странам для смягчения в них социальных последствий, вызванный борьбой с пандемией. В свою очередь, глава представительства Всемирного Банка в Белоруссии Алекс Кремер еще в апреле выразил официальную обеспокоенность неисполнением белорусскими властями предписаний ВОЗ и настоятельно рекомендовал Белоруссии приостановить на несколько месяцев работу предприятий, а также обещал белорусским властям заем, чтобы по выходе из карантина они могли смягчить социальную напряженность.
Не правда ли, какая удивительно слаженная работа ВОЗ и Всемирного банка, и какая трогательная забота о жителях Белоруссии?
Лукашенко поблагодарил ВОЗ за работу и предложил из ее рекомендаций использовать те, которые действительно разумны.
В свою очередь, белорусская оппозиция надела на свои лица марлевые повязки и обвинила Лукашенко в геноциде народа..."
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