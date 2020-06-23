Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие, а Аваков ею эффективно управляет, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правоохранительная система после реформирования вызывает доверие, а министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно ею управляет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Первый Западный".

"Правоохранительная система сегодня, после реформирования, вызывает доверие. Люди обращаются в полицию. Сегодня полиция вообще не та, какой была 5 и более лет назад", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, правоохранительная система и руководитель этой системы - это одно целое.

"Нельзя отделить министра, сказать министр плохой, а система - более менее хорошая. Это одно целое в своем управлении, в своей работе", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что результаты отчета министра внутренних дел Арсена Авакова в Верховной Раде показывают, что он эффективно управляет правоохранительной системой страны.

Читайте: Аваков о версиях взрыва на Позняках: Газ или взрывное устройство