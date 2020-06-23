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Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие, а Аваков ею эффективно управляет, - Шмыгаль

Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие, а Аваков ею эффективно управляет, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правоохранительная система после реформирования вызывает доверие, а министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно ею управляет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Первый Западный".

"Правоохранительная система сегодня, после реформирования, вызывает доверие. Люди обращаются в полицию. Сегодня полиция вообще не та, какой была 5 и более лет назад", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, правоохранительная система и руководитель этой системы - это одно целое.

"Нельзя отделить министра, сказать министр плохой, а система - более менее хорошая. Это одно целое в своем управлении, в своей работе", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что результаты отчета министра внутренних дел Арсена Авакова в Верховной Раде показывают, что он эффективно управляет правоохранительной системой страны.

Читайте: Аваков о версиях взрыва на Позняках: Газ или взрывное устройство

Автор: 

Аваков Арсен (3444) правоохранительные органы (2970) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+32
особєнно удалась рєформа в Кагарликі.
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23.06.2020 10:13
+30
Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие, а Аваков ею эффективно управляет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9145
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23.06.2020 10:15
+24
К доктору, шмыглявый, к доктору!!!
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23.06.2020 10:11
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К доктору, шмыглявый, к доктору!!!
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23.06.2020 10:11 Ответить
Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие, а Аваков ею эффективно управляет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9145
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23.06.2020 10:15 Ответить
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23.06.2020 10:17 Ответить
Чогось не вистачає... Еге ж, рюкзака!
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23.06.2020 10:18 Ответить
Шмыгаль, все уже давно поняли что ты мастер говорить на черное белое и наоборот. Не нужно этот талант подчеркивать лишний раз. Все зеленые рептилии в совершенстве умеют по сатанински врать.
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23.06.2020 10:26 Ответить
В Кагарлик на допит його !
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23.06.2020 10:16 Ответить
Просто сабаківції ще трахнули цього шмарклю Шмигаля))) таке враження що він живе в паралельному світі..Але звичайно аваківськи пси його охороняють і він не спілкується з бидло-патрульними чи садистами слідчими..
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23.06.2020 12:28 Ответить
Шмига, навіть не смішно!
ПіСі: ахметка - зло!
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23.06.2020 10:12 Ответить
Рука руку моет!!
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23.06.2020 11:04 Ответить
особєнно удалась рєформа в Кагарликі.
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23.06.2020 10:13 Ответить
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23.06.2020 10:13 Ответить
Т.е. Шмыгаль предлагает уже в открытую, что бы мы быстро забыли изнасилованную полицией девушку и пр. их преступления. Шустрый это Авакян, однако.
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23.06.2020 10:13 Ответить
Да. Типо все пучком, а тот инцидент это вовсе и не инцидент. Райвиддилок полным составом расформировали, но то ничё.
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23.06.2020 10:32 Ответить
не верю шмыге
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23.06.2020 10:13 Ответить
"Правоохранительная система сегодня, после реформирования, вызывает доверие. Люди обращаются в полицию. Сегодня полиция вообще не та, которой была 5 и более лет назад"

Кашпировский, ****.
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23.06.2020 10:14 Ответить
Даже комментировать сложно.
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23.06.2020 10:14 Ответить
Теперь я точно знаю кто поставляет дурь в кабинет министров! Дурь - отменная!!! Вон как премьера штырит!
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23.06.2020 10:14 Ответить
В паралельную трип-реальность нырнул уже просто с головой. Задунул с утра и ну свои галюциннации о полиции на видео снимать.
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23.06.2020 10:34 Ответить
У народа не вызывает,а у Шмыгаря вызывает,интересное дело
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23.06.2020 10:15 Ответить
Я смотрю что весь состав правительства Вр требует специального доктора и отдельную плату а так сделали со страны палату № 6 И СТАВЯТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ СКОЛЬКО НАРОД БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ПОКА МЫ ВСЕ НЕ УКРАДЕМ С ИХ КАРМАНОВ
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23.06.2020 10:16 Ответить
Этим никакой доктор не поможет-только морг!
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23.06.2020 11:38 Ответить
Шмигаль, розкажи про довіру Антоненко, Кузьменко і Дугарь. Можеш і Стерненку, але не ризикуй очі в очі - завалить.
Я не сумніваюсь, що тобі доведеться ще багато кого переконувати...
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23.06.2020 10:16 Ответить
шмига дебіл ?
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23.06.2020 10:17 Ответить
Не ? а !!!!
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23.06.2020 11:04 Ответить
Лизнул так лизнул Серому Кардиналу!
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23.06.2020 10:17 Ответить
Вся страна знает, что нынешнее руководство МВД крышевали проституцию и игорный бизнес,а наш премьер считает, что Аваков делает это эффективно.
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23.06.2020 10:18 Ответить
зебики, а вы говорили что реформы полиции нет, а вон оно чё...
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23.06.2020 10:18 Ответить
Обтікайте ,зебобіки !
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23.06.2020 10:19 Ответить
ШТА?? Санитаров!
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23.06.2020 10:18 Ответить
ХЗ. Може Волинська різня?
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23.06.2020 10:24 Ответить
Доктор сказал - в морг.
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23.06.2020 12:49 Ответить
авакян будет выполнять все что ему прикажет зевласть, даже нарушая закон, что бы его не привлекли к ответственности и не пришлось в Испанию или Италию драпать.
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23.06.2020 10:18 Ответить
Да нет Алекс, уже ситуация поменялась. Уже Зе будет выполнять все, что ему скажет Авакян.
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23.06.2020 10:20 Ответить
Два сапога-пара!
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23.06.2020 10:18 Ответить
Аваков управляет в своих интересах.
А переименование милиции в полицию - это не реформа.
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23.06.2020 10:19 Ответить
Да что же они там в Кабмине такое забористое курят? Или они там на порошке сидят?
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23.06.2020 10:20 Ответить
Шмыга воду в Крым уже собирался давать. Осталось оправдать Рюкзакова...
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23.06.2020 10:20 Ответить
Да и Президент Украины Владимир Александрович Зеленский считает, что Аваков эффективный министр. Разве можно не доверять словам величайшего лидера современности?
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23.06.2020 10:21 Ответить
нехай Шмигаль назве мене міль'ярдером, якщо його слова мають таку силу
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23.06.2020 10:22 Ответить
Если мафиози у премьера вызывает доверие,представьте кто такой этот Шмыгарь,вероятно жестко на коксе шмыгает носом.
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23.06.2020 10:22 Ответить
Знатно підмахнув!
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23.06.2020 10:23 Ответить
Чего? Кто-то в курсе, затмение прошло, или еще в процессе?
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23.06.2020 10:23 Ответить
«Новые Княжичи». Появилось видео штурма дома в Черновцах, где были ранены спецназовцы Июнь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%bd%d1%8f%d0%b6%d0%b8%d1%87%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%88%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bc.html#respond Комментарии: 0

В Черновицкой области, где 10 июня двое сотрудников спецназа Нацполиции, по официальной версии, были ранены грабителем в частном доме, могли получить ранения сами.
Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на журналиста Константина Стогния, который предоставив также видео с места инцидента.
Как пояснил Стогний, на записи видно, что по меньшей мере две группы спецназа врываются в дом друг напротив друга и сразу открывают шквальный огонь внутри помещения. При этом вероятный бандит с пистолетом сразу убегает в подвал.
На видео также заметно, что преступник был не один, а с подельником, который стоит за спиной у лестницы в подвал.
Затем кто-то из группы правоохранителей кричит о том, что кого-то надо «добить». Уже в следующем кадре из комнаты, которая расположена напротив входа, откуда ворвалась первая группа спецназа «КОРД», извлекают раненого полицейского, которого, очевидно, никак не мог ранить преступник с пистолетом. При этом в подвале слышен шум, похожий на выстрелы.
Сообщается, что раненный в ногу, как подает официальная версия, преступник скончался через два дня в реанимации, что подтвердил журналистам главный врач больницы. Правда, полиция об этом все еще не сообщает.
«В связи с этим возникает несколько логичных вопросов.
Почему момент штурма и факт гибели подозреваемого так тщательно «скрыли» от глаз общественности?
Не «добили» ли подозреваемого сами полицейские, чтобы скрыть следы провальной операции или чтобы задержанный не выдал своих подельников и боссов?
Также непонятно, какова судьба второго подозреваемого», - задается вопросами Стогний.
Издание отмечает, что по организации и выполнению эта «спецоперация» очень похожа на спецоперацию в Княжичах, где в результате «дружественного огня» были убиты 5 правоохранителей. Расследование «продолжается» до сих пор.
Также интересно, что в официальной сводке с 08 июня до 21 июня - нет ни одного убитого или погибшего от тяжелых телесных повреждений.
Полная версия видео будет обнародована в 19:30 в программе «Надзвичайні новини» на телеканале ICTV, сообщает издание
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23.06.2020 10:23 Ответить
БРЕД сивой кобылы
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23.06.2020 10:24 Ответить
https://twitter.com/Difcon2
https://twitter.com/Difcon2

Difcon

@Difcon2

·https://twitter.com/Difcon2/status/1275162703414386690 11 ч

Правоохоронна система після реформування викликає довіру, а Аваков нею ефективно управляє, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2236
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23.06.2020 10:28 Ответить
Ви ще "солнцевських" не бачили.
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23.06.2020 10:33 Ответить
типичный мусор в законе))
по версии дегенерата примьера))))
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23.06.2020 10:39 Ответить
це реально, чи як "тіпаж"
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23.06.2020 11:40 Ответить
Явление 90-х.
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23.06.2020 12:52 Ответить
Два урода.
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23.06.2020 10:28 Ответить
при порохе как шелковые ходили, я даже перестал их опасаться. а при зеле опять полезла беркутня и стали ходить до кого бы докопаться...
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23.06.2020 10:28 Ответить
Реформа поліції почалась тільки у патрульної служби, і була зупинена і міліція в райвідділах перешила шиврони міліції на поліцію. Нормальні пішли, а ненормальні через суди і через накази цього міністра вернулися в поліцію і ми чуємо затримання із криками "лежати Бандера"!, "закриття" військових і волонтерів, побиття на мітингах ногами і не виконання поліцейськими законів - не знають державної мови. Ось і вся реформа.
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23.06.2020 10:29 Ответить
Народ на себе знает всю истинную цену реформам.
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23.06.2020 10:29 Ответить
Вызывает ли она доверие холопов, я так понимаю, никого не интересует...
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23.06.2020 10:29 Ответить
пипец, даже не знаю что можно сказать в ответ очередному дегенерату премьеру?))))
видать таки "пороблэно" что то в кабмине этой страны , да и в парламенте тоже)))

кто туда попадает, начинает нести ахинею))))
надо срочно проверить состав атмосферы которой дышат правящие гниды))))
а то у них реально мозги на набекрень)))))
чуваки живут в параллельной реальности))))
лохоманский,когда ж кончится этот правительственный идиотизм? наверно после твоей отставки)))
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23.06.2020 10:34 Ответить
Довыбирались уже они за всех решают хорошо или плохо, может у людей спросить?
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23.06.2020 10:37 Ответить
уже питали ....
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23.06.2020 11:49 Ответить
Правоохоронна система після реформування викликає довіру, а Аваков нею ефективно управляє, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2404
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23.06.2020 10:42 Ответить
шмаркаль врємєнщик,зіцпрєдсєдатєль і нуль без палочки,тому він буде писдіти всяку хню про довіру мусорам і довіру йому.насправді люди ненавидять,як мусорів,так і шмаркалів.
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23.06.2020 10:44 Ответить
без коментарів...
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23.06.2020 10:48 Ответить
нєєєє,ну тут картина ясна-псих з ознаками дибілізма і ідіотизма.хто допустив шмигаля до роботи? як він пройшов мед комісію?
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23.06.2020 10:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pl-bqTlEqqE В США уголовное дело на Авакова. Реакция Генпрокурора США
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23.06.2020 10:52 Ответить
Клоуны и юмористы. Только не смешно почему-то от их юмора...
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23.06.2020 10:54 Ответить
Теперь Аваков продает полицейским не только рюкзаки, а еще и презервативы. На случай служебного изнасилования.
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23.06.2020 10:56 Ответить
Рейтинг доверия к полиции очень низкий. Реформа провалилась. Просветите Шмигаля.
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23.06.2020 10:59 Ответить
Шмигаль та поперечний шпагат...
Правоохоронна система після реформування викликає довіру, а Аваков нею ефективно управляє, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1623
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23.06.2020 11:09 Ответить
И главное, что за эти 5-ть лет ни один незаконный пункт приёмки металла не пострадал!
П.С. А Шмыгаль, хоть приблизительно, знает, что происходит в стране и кто что крышует?
Хотя, с кабинета и бронированного окна авто этого не увидишь.....
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23.06.2020 11:10 Ответить
Одна из особенностей зеленой власти - откровенное ссанье в глаза. Так нагло это не делалось даже при овоще.
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23.06.2020 11:10 Ответить
Это был сарказм?
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23.06.2020 11:12 Ответить
где мусора,а где доверие? о чем он вообще?
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23.06.2020 11:32 Ответить
На референдум можно буде винести питання, щодо примусового обстеження психіатрами того чи іншого чиновника?
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23.06.2020 11:35 Ответить
Эмм...А Шмыгаль точно в КВэ(Нах) не участвовал?А то чувство юмора у человека явно присутствует.А если серьезно,то когда Зеля оставил Авакова,сразу стало все понятно:работать будет по проверенным схемам и методами великих папиредников Вити-Вити-Пэти
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23.06.2020 11:41 Ответить
для "системи" ФІО значення не мають....
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23.06.2020 11:57 Ответить
Абсолютно правильно.На столько у нас все прогнило и одновременно так многих это устраивает...
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23.06.2020 12:33 Ответить
сумна закономірність ....
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23.06.2020 12:42 Ответить
У кого это аваковская ментура вызывает доверие? У Шмыгаля?

Так и захарченковская ментура вызывала доверие у Азарова.
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23.06.2020 11:50 Ответить
Хорошая шутка 👍
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23.06.2020 11:57 Ответить
На шмыгаля надо срочно одеть смирительную рубашку!
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23.06.2020 11:58 Ответить
Вообще, ребята, вот это вот все, этот Шмыгаль и тд, предельно ярко иллюстрирует порочность подхода, что полиция подчинена какомуто министру в Киеве, а не мэру. Была бы мэру, была бы возможность чтото менять и шмыгун не рассказывал бы про успешность чегото, что всем очевидно - неуспешно.
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23.06.2020 12:05 Ответить
Пусть Шмыгаль расскажет это мужику из Ужгорода, который повесился из-за пресинга полиции.
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23.06.2020 12:14 Ответить
Наша власть так убедительно врет, что начинает даже сама верить в то , что говорит.
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23.06.2020 12:17 Ответить
Это не враньё, это словесный понос.
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23.06.2020 12:54 Ответить
Советник Авакова https://www.youtube.com/watch?v=VHeBs3PADpM вошел в группу киллеров балканского наркокартеля !

https://www.youtube.com/watch?v=ACjdAqwUlfg Двоє чоловіків вчинили спробу самоспалення через свавілля мусорів Авакова. Київ, 05.06.2020

Эффективный министр!
Осенью выборы! Надо дать оценку этой власти на этих выборах!
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23.06.2020 12:41 Ответить
Бред !
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23.06.2020 14:23 Ответить
Вот и случился симбиоз, вернее аннигиляция из прошлых негодяев и нынешних. Отмоют авакова, до блеска. Не нравится зе? (топ ножкой) вот вам карантин до конца года! бум. И кто им методички раздал? Верняк китайцы.
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23.06.2020 14:32 Ответить
 
 