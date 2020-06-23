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Новости Коронавирус и карантин
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По действующим на сегодня правилам проводить свадьбы на 50 гостей нельзя, только до 10 человек, - Степанов

По действующим на сегодня правилам проводить свадьбы на 50 гостей нельзя, только до 10 человек, - Степанов

Проводить свадьбу на 50 человек нельзя. На праздновании может быть только до 10 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 июня, ответив на вопрос, можно ли проводить свадьбы на 50 человек в закрытом помещении с установленной вентиляцией и соблюдением карантинных ограничений, передает Цензор.НЕТ.


"Нет, такие на 50 человек проводить свадьбы невозможно согласно с установленными на сегодня правилам. Эти мероприятия возможны только до 10 человек", - сказал Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) свадьба (154) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Ну и на фига такая свадьба нужна?
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23.06.2020 10:27
+3
ІДІЙОТІЗЬМ!!!! НАВЄЯЛО - АНТІАЛКОГОЛЬНИЙЄ СВАДЬБИ КОНЦА 80-ИХ
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23.06.2020 10:32
+2
Молодят можна виключити з списку.
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23.06.2020 10:27
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Молодят можна виключити з списку.
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23.06.2020 10:27 Ответить
Ну и на фига такая свадьба нужна?
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23.06.2020 10:27 Ответить
Да это заявление для понтов и "голодранцев"!!!! У нас в городе дворец культуры имеет 3(три) зала на втором этаже с выходящими балконами в холл первого этажа!В холле играют музыканты...и сидят новобрачные с близкими...а приглашённые выходят на балкон и поздравляют новобрачных!!!
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23.06.2020 14:52 Ответить
решта бухають по зуму
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23.06.2020 10:29 Ответить
ІДІЙОТІЗЬМ!!!! НАВЄЯЛО - АНТІАЛКОГОЛЬНИЙЄ СВАДЬБИ КОНЦА 80-ИХ
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23.06.2020 10:32 Ответить
Свадьба вообще атавизм. Возможность нашару побухать незнакомым людям.
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23.06.2020 10:34 Ответить
официант и бармен
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23.06.2020 10:55 Ответить
Надо быстро жениться!!!!
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23.06.2020 11:02 Ответить
Вообще запретить! А то молодчина ещё целоваться надумали.
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23.06.2020 11:06 Ответить
Та ти що ! А як же бухать і щоб меньше сотні алкашів було ? А придурок-тамада ? А шарії , розвішані по залу ? І за це все треба ще й платити ! А , забув про попа московського патріархату . І цей "дурдом" ще цікавий комусь в 21 сторіччі ?
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23.06.2020 11:19 Ответить
Свадьба онлайн. Пасха онлайн была, теперь свадьбы в таком же формате.
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23.06.2020 11:27 Ответить
...и первая брачная ночь по Скапу
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23.06.2020 12:08 Ответить
Трахаться после завершеня карантина по личному разрешению Ляшка.
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23.06.2020 11:28 Ответить
А как теперь баяны рвать???!
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23.06.2020 15:51 Ответить
 
 