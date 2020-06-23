Львовщина сделала вчера рекордные 1146 тестов на COVID-19, из них - 155 позитивных, - Садовый
За последние сутки на Львовщине сделали рекордное количество ПЦР-тестов.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"За последние сутки на Львовщине сделали рекордные 1146 ПЦР-тестов. Из вчерашних отобранных имеем 155 положительных результатов (Львов - 74)", - написал Садовый.
Мэр Львова также сообщил, что вчера состоялось совместное совещание с министром здравоохранения, где Садовый объяснил, почему не стоит разделять больницы по принципу "лечит/не лечит COVID-19".
"Простой пример - Больница скорой помощи. С начала эпидемии она не была определена как опорная. Однако там принимают ургентных больных. Например, у пациента инфаркт, но в ходе диагностирования выясняется, что он болеет коронавирусом. Согласно с протоколом пациента должны направить в инфекционную больницу. Но там нет возможности лечить инфаркты. Как тогда быть? Как правило больной останется в больнице скорой помощи. Врачи подвергаются опасности. Нагрузка на медицинскую систему возрастает", - пояснил Садовый.
По его мнению, нельзя делить медработников, а "каждую больницу в Украине нужно финансировать и поддерживать как такую, которая лечит COVID-19".
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