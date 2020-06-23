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Новости Коронавирус и карантин
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Львовщина сделала вчера рекордные 1146 тестов на COVID-19, из них - 155 позитивных, - Садовый

Львовщина сделала вчера рекордные 1146 тестов на COVID-19, из них - 155 позитивных, - Садовый

За последние сутки на Львовщине сделали рекордное количество ПЦР-тестов.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки на Львовщине сделали рекордные 1146 ПЦР-тестов. Из вчерашних отобранных имеем 155 положительных результатов (Львов - 74)", - написал Садовый.

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Мэр Львова также сообщил, что вчера состоялось совместное совещание с министром здравоохранения, где Садовый объяснил, почему не стоит разделять больницы по принципу "лечит/не лечит COVID-19".

"Простой пример - Больница скорой помощи. С начала эпидемии она не была определена как опорная. Однако там принимают ургентных больных. Например, у пациента инфаркт, но в ходе диагностирования выясняется, что он болеет коронавирусом. Согласно с протоколом пациента должны направить в инфекционную больницу. Но там нет возможности лечить инфаркты. Как тогда быть? Как правило больной останется в больнице скорой помощи. Врачи подвергаются опасности. Нагрузка на медицинскую систему возрастает", - пояснил Садовый.

По его мнению, нельзя делить медработников, а "каждую больницу в Украине нужно финансировать и поддерживать как такую, которая лечит COVID-19".

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Львовщина сделала вчера рекордные 1146 тестов на COVID-19, из них - 155 позитивных, - Садовый 01

карантин (16729) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+1
Саме збільшенням кількості тестів і пояснюється такий різкий приріст заражених у нас на Львівщині ну і схоже на те що нічого не приховують на відміну від інших областей.
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23.06.2020 10:36
+1
Зробіть 11000 - буде виявлено 1000....нових носіїв, і так дальше....
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23.06.2020 11:09
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Правила форума Совет форумчан
Так і повинно бути. Якщо реально хотіти вирулити з карантину треба робити тести сьогодні на сьогодні, а не через тиждень.
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23.06.2020 10:31 Ответить
Сколько нужно времени, что б такими темпами протестировать всю Украину? 50 лет?
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23.06.2020 10:34 Ответить
С какой целью Вы собираетесь тестировать всю Украину?
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23.06.2020 10:54 Ответить
Саме збільшенням кількості тестів і пояснюється такий різкий приріст заражених у нас на Львівщині ну і схоже на те що нічого не приховують на відміну від інших областей.
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23.06.2020 10:36 Ответить
Так. Але є зворотня медаль. У нас карантин, а у інших областях де по 100 тестів роблять зняті карантинні обмеження.
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23.06.2020 12:06 Ответить
Вчора на власні бачив наш "карантин" в черзі біля "Макдональда" на Володимира Великого біля 50 чоловік один біля одного і половина без масок.
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23.06.2020 12:38 Ответить
Зробіть 11000 - буде виявлено 1000....нових носіїв, і так дальше....
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23.06.2020 11:09 Ответить
Вот это позитив так позитив, сколько радости у 155 человек.
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23.06.2020 11:26 Ответить
Бла бла бла, садовый, ты хоть иногда жевать переставай, а то поназаписывал сообщений в перерыве между обедами, а уши вянут.
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23.06.2020 14:21 Ответить
 
 