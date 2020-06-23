За сутки в ВСУ 13 случаев COVID-19, всего болеют 154 человека, - Командование Медсил
По состоянию на 10.00 23 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Всего за время пандемии выздоровели - 266 человек, летальных случаев - 5.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 415 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 41 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Центр легочного здоровья г. Львов и Криворожская инфекционная больница - по 1 работнику ВС Украины, Косовская центральная районная больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 10 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ривненская, Винницкая и Харьковская области - по 1 военнослужащему, Львовская область - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Житомирская область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
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