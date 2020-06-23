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Один из крупнейших инвестиционных фондов мира "Mubadala" заинтересован в 7 украинских предприятиях, - Кулеба

Один из крупнейших инвестиционных фондов мира

Один из крупнейших инвестиционных фондов мира "Mubadala" (Объединенные Арабские Эмираты) заинтересован в 7 украинских предприятиях из перечня инвестиционного атласа.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины и Фонд Государственного имущества Украины провели учредительную встречу с инвестиционным фондом "Mubadala" и обсудили его участие в большой приватизации и заинтересованность в 7 украинских предприятиях.

"Министерство иностранных дел и наше посольство в Объединенных Арабских Эмиратах работают для привлечения инвестиций в Украину. Я очень доволен, что фонд "Mubadala" заинтересован принять участие в большой приватизации в Украине. Это хороший сигнал, что мощные мировые игроки видят большой потенциал Украины, и хотят инвестировать. Кроме того, участие крупных инвестиционных фондов делает процесс большой приватизации более конкурентным", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД Украины во вторник.

Как отмечается, представителей одного из крупнейших инвестиционных фондов мира заинтересовало участие в конкурсе по семи украинским предприятиям, среди которых Объединенная горно-химическая компания, Центрэнерго и ряд Облэнерго.

Участники встречи обсудили стадию подготовки проектов и операционные вопросы. В частности, они договорились при содействии МИД и посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах установить связь на операционном уровне между представителями "Mubadala" и Фондом государственного имущества Украины.

При условии открытия границ между Украиной и ОАЭ уже в июле может состояться визит в Украину комиссии фонда, которая сможет увидеть и оценить привлекательность объектов.

Встреча состоялась в развитие договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и лидера Объединенных Арабских Эмиратов, наследного принца эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна. В ней приняли участие советник министра иностранных дел Александра Василенко, посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, представители регионального хед-офиса Mubadala, Председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, его заместители Тарас Елейко и Сергей Игнатовский.

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В МИД сообщили, что международный инвестиционный фонд Mubadala (Абу-Даби, ОАЭ) - один из крупнейших инвестиционных фондов мира, который владеет активами на более $850 млрд.

Автор: 

инвестиции (1164) ОАЭ (197) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Ну-ну, думаю они быстро передумают, когда по знакомятся с "нянями" Бубочки.
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23.06.2020 10:43
+6
) и сыпучее. как зерно из госрезерва.
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23.06.2020 11:00
+5
Красиво в заголовке про инвестиционные фонды, но в статье не про инвестиции а про превотизацию)))))
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23.06.2020 10:57
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Купляй коли ДЕШЕВО - один із Законів
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23.06.2020 10:41 Ответить
у дураків...
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23.06.2020 10:43 Ответить
згоден - дурнів ще вистачае.... - але я впевнений, що ти не ДУРЕНЬ...
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23.06.2020 12:14 Ответить
Ну-ну, думаю они быстро передумают, когда по знакомятся с "нянями" Бубочки.
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23.06.2020 10:43 Ответить
муба пообещала что-то дать бубе...
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23.06.2020 10:46 Ответить
За этими "мощными мировыми игроками" стоят инвесторы из наших до боли знакомых коррупционеров
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23.06.2020 10:46 Ответить
Саудиты купили Боинг,Джи Пи Морган и еще десяток американских предприятий.Видимо принц Салман что то знает раз покупает пиндосов...
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23.06.2020 10:47 Ответить
Они скупают активы по всему миру. Готовятся к тому, что эпоха нефти заканчивается.
Им уже по-сути пофиг на ту нефть. Доход от инвестиций больше.
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23.06.2020 11:40 Ответить
нехть на этих предприятиях будут искать )
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23.06.2020 10:47 Ответить
Золото бывает чёрное, жидкое, белое и высоковольтное. )
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23.06.2020 10:57 Ответить
) и сыпучее. как зерно из госрезерва.
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23.06.2020 11:00 Ответить
Точно.
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23.06.2020 11:01 Ответить
зерно трансформировалось в мясо
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23.06.2020 12:00 Ответить
А они вкурсе что такое откаты?
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23.06.2020 10:50 Ответить
Это не новость а г..вно. "Заинтересован", "планирует", будет" - это оапша на уши быдломассе.
Вот когда будет "инвестировал" - это будет новость.
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23.06.2020 10:52 Ответить
Осенью когда жратва исчезнет с прилавков как в 1988-89 годах.запоете другие песни...Эпоха бедности Зели вылезет вам боком...
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23.06.2020 10:56 Ответить
Давай лучше про сРалина.
Очевидцев тех времён всё меньше.
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23.06.2020 10:59 Ответить
Красиво в заголовке про инвестиционные фонды, но в статье не про инвестиции а про превотизацию)))))
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23.06.2020 10:57 Ответить
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23.06.2020 11:03 Ответить
В Минск приехал очередной шейх

02.10.7

https://www.kp.by/daily/23977/146292/
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23.06.2020 10:58 Ответить
От нафіг нам фаш Мінск, і чого ти з ним сюда лізиш, "вообще не втему".
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23.06.2020 11:40 Ответить
Спасибо, https://censor.net/user/185286, что у тебя мозгов не хватило прочитать то, на что я дал ссылку.
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23.06.2020 11:43 Ответить
Это ты дебил, нихрена не понял,а ссылкуя сразу пррсмотрел, ниочем, нахрена ты со своим Лукою сюда лезеш?
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23.06.2020 12:06 Ответить
Лука!? Ну, ты, так точно - недебил и нелох.

"...
встретился с председателем исполнительного аппарата правительства эмирата Абу-Даби ОАЭ Хальдуном Халифой Аль Мубараком. Шейху Хальдуну 31 год, он получил образование в США и к тому же возглавляет инвестиционную компанию «Мубадала Девелопмент». Компания занимается в основном огромными строительными проектами в Абу-Даби.
..."

Не советую, недебил и нелох, ********** в название компании.
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23.06.2020 12:59 Ответить
Все богатства принадлежат народу в лице громад Конституция. Ну, ну кто ж у государства купит он же управитель, а власник народ продать, могут только громады.И только после того когда будет реестр. Давай вперед государственные шарлатаны.
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23.06.2020 11:01 Ответить
Ой сколько этих вбросов о "заинтересованности" уже было!!!
Пришли.... Посмотрели на суды, беспредел ментов и рейдеров и ушли!!!!
Ни порохня и бубочка них-я не сделали для реформы судов и силовых!!!
Что судьи что авакян не менялись. СБУ даже в период войны не реформировано!!!!
Дешевый пафосный тупой пиар!!!
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23.06.2020 11:02 Ответить
Один із найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala зацікавлений у 7 українських підприємствах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 15два бандита,два веселых друга,экипаж дерьмища боевой...
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23.06.2020 11:02 Ответить
опасные приватизаторы https://www.youtube.com/watch?v=nmIBr1YDjFQ&list=FLFE451H3B9Y3TTMXHdLlTsg&index=2&t=0s Ислам. Что должен знать Запад
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23.06.2020 11:05 Ответить
Один із найбільших інвестиційних фондів світу Mubadala зацікавлений у 7 українських підприємствах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4198Джугашвили : канцлер Гитлер,мой муж....,Гитлер : Коба ты мой жена....
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23.06.2020 11:06 Ответить
Та продайте все, придурки, якщо розуму не має, і бажання жити в Україні.
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23.06.2020 11:31 Ответить
Може вже відразу почніть цілими селами і містечками "кріпосних" продавати з всим гамузом? Чого його вже соромитись, все і так народу стало зрозумілим, що він (народ) і нафіг нікому не потрібний ніколи і не був.
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23.06.2020 11:39 Ответить
млять, як вже остогидли оці макарони...
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23.06.2020 11:45 Ответить
 
 