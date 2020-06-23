Один из крупнейших инвестиционных фондов мира "Mubadala" заинтересован в 7 украинских предприятиях, - Кулеба

Один из крупнейших инвестиционных фондов мира "Mubadala" (Объединенные Арабские Эмираты) заинтересован в 7 украинских предприятиях из перечня инвестиционного атласа.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины и Фонд Государственного имущества Украины провели учредительную встречу с инвестиционным фондом "Mubadala" и обсудили его участие в большой приватизации и заинтересованность в 7 украинских предприятиях.

"Министерство иностранных дел и наше посольство в Объединенных Арабских Эмиратах работают для привлечения инвестиций в Украину. Я очень доволен, что фонд "Mubadala" заинтересован принять участие в большой приватизации в Украине. Это хороший сигнал, что мощные мировые игроки видят большой потенциал Украины, и хотят инвестировать. Кроме того, участие крупных инвестиционных фондов делает процесс большой приватизации более конкурентным", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД Украины во вторник.

Как отмечается, представителей одного из крупнейших инвестиционных фондов мира заинтересовало участие в конкурсе по семи украинским предприятиям, среди которых Объединенная горно-химическая компания, Центрэнерго и ряд Облэнерго.

Участники встречи обсудили стадию подготовки проектов и операционные вопросы. В частности, они договорились при содействии МИД и посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах установить связь на операционном уровне между представителями "Mubadala" и Фондом государственного имущества Украины.

При условии открытия границ между Украиной и ОАЭ уже в июле может состояться визит в Украину комиссии фонда, которая сможет увидеть и оценить привлекательность объектов.

Встреча состоялась в развитие договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и лидера Объединенных Арабских Эмиратов, наследного принца эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна. В ней приняли участие советник министра иностранных дел Александра Василенко, посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, представители регионального хед-офиса Mubadala, Председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, его заместители Тарас Елейко и Сергей Игнатовский.

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В МИД сообщили, что международный инвестиционный фонд Mubadala (Абу-Даби, ОАЭ) - один из крупнейших инвестиционных фондов мира, который владеет активами на более $850 млрд.