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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ОБСЕ зафиксировала десятки гаубиц, 14 "Градов", 40 БМП и более 30 танков наемников РФ на Донбассе, - СЦКК

ОБСЕ зафиксировала десятки гаубиц, 14

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать факты нарушения Российской Федерацией минских договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным СЦКК, враг продолжает минирование территории в пределах участка разведения "Петровское". Кроме этого, на неподконтрольных правительству Украины железнодорожных станциях представителями СММ ОБСЕ в очередной раз фиксируется присутствие вагонов-цистерн, вероятно, с горюче-смазочными материалами.

В ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольных правительству Украины территориях, вблизи поселка Новогригорьевка, на полигоне возле поселка Миусинск и на взлетно-посадочной полосе аэродрома в поселке Победное Луганской области было зафиксировано вооружение с нарушением линий отвода, а именно:

- шесть 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 "Жаба",
- четырнадцать 152 мм и 122 мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика",
- четырнадцать 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град",
- шесть 100 мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира",
- шестнадцать 152 мм буксируемых гаубиц Д-20 и 2А65 "МстаБ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке. ФОТО

Кроме того, на неподконтрольных правительству Украины территориях на полигоне вблизи поселка Мирное, на территории объекта возле поселка Хрустальный и на взлетно-посадочной полосе аэродрома в поселке Победное Луганской области БПЛА СММ обнаружил:

- четырнадцать зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 9К33 "Оса",
- семь 120 мм минометов 2Б11 "Сани",
- шестнадцать 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика",
- шесть 100 мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира",
- семнадцать 122 мм буксируемых гаубиц Д-30А "Лягушка",
- тридцать один Т-64 и Т-72.

Этот же БПЛА в очередной раз зафиксировал по меньшей мере сорок боевых машин пехоты.

УС СЦКК отмечает, что в пределах участка разведения №3 "Петровское" на неподконтрольной правительству Украины территории БПЛА СММ обнаружил шестьдесят противотанковых мин. Такое же количество противотанковых мин (ТМ-62) обнаружил и за пределами данного участка в поле.

Вместе с тем, осуществляя мониторинг на железнодорожной станции вблизи поселка Вознесеновка, наблюдатели СММ ОБСЕ заметили пятнадцать вагонов-цистерн. Вероятно, они используются для обеспечения российских оккупантов горюче-смазочными материалами.

"Украинская сторона СЦКК осуждает позорные действия российско-оккупационных войск, которые в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон. Враг и в дальнейшем проявляет заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и сознательно ухудшает гуманитарную ситуацию на Донбассе, систематически увеличивает количество мин на существующих минных полях, особенно в пределах участков разведения", - говорится в сообщении.

ОБСЕ зафиксировала десятки гаубиц, 14 Градов, 40 БМП и более 30 танков наемников РФ на Донбассе, - СЦКК 01
ОБСЕ зафиксировала десятки гаубиц, 14 Градов, 40 БМП и более 30 танков наемников РФ на Донбассе, - СЦКК 02

ОБСЕ (4877) оружие (10219) СЦКК (725) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+9
Надо уничтожать, раз ихтамнет
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23.06.2020 11:00
+6
Там же дети,они поступать сейчас сюда приедут,а родители прикрывают.
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23.06.2020 11:04
+5
Слепые ОБСЕрашники завтра не найдут на параде в Донецке ни одной единицы техники.
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23.06.2020 10:59
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Слепые ОБСЕрашники завтра не найдут на параде в Донецке ни одной единицы техники.
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23.06.2020 10:59 Ответить
для начала купить очки. Хотя он украинских патриотов боится больше, чем пропутлеровскую пятую колонну.
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23.06.2020 11:05 Ответить
Воно ж вже все вирішило...
https://censor.net/ua/news/3203493/zelenskyyi_pro_peregovory_z_rf_nemaye_chasu_vybyraty_doviryaty_putinu_chy_ni/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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23.06.2020 11:07 Ответить
Надо уничтожать, раз ихтамнет
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23.06.2020 11:00 Ответить
Там же дети,они поступать сейчас сюда приедут,а родители прикрывают.
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23.06.2020 11:04 Ответить
Шахтьори проводять маневри.
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23.06.2020 11:09 Ответить
Из рф,с любовью
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23.06.2020 11:15 Ответить
мда... а зеля не имеет времени на раздумье....
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23.06.2020 11:24 Ответить
іх там нєт, срускі окупанти.
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23.06.2020 11:39 Ответить
Ну і що далі, знову поплакатись меркель і макрону чи в ООН???
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23.06.2020 11:43 Ответить
Ви всио вриоте - их там нет!!!
ОБСЄ зафіксувала десятки гаубиць, 14 "Градів", 40 БМП і понад 30 танків найманців РФ на Донбасі, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1062
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23.06.2020 11:49 Ответить
В лугандоне помимо шахтеров, трактористов, коллаборантов, сепаратистов, наемников, рашистов, ихтамнетов, есть и патриоты Украины. Нельзя людей мерять одной меркой. И такие люди очень страдают от оторванности от Украины. Там нет банков, нет почтовых отделений, везде ходят рашистские рубли, плохие продукты. Люди очень страдают.
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23.06.2020 12:00 Ответить
почему эти терпилы не сопротивляются , даже не бастуют? где их борьба, шесть лет? я уж не говорю о листовках и диверсиях...
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23.06.2020 14:28 Ответить
Шестой год спрашиваю, как, где и за сколько можно НАНЯТЬ 30 танков, гаубицы, рапиры и прочее?
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23.06.2020 12:28 Ответить
Нахрена закупили ударные безпилотники у Турции, я так понимаю для ликвидации таких скоплений техники? Так , а вчем дело ВЛАДА СЦИКУНИВ?
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23.06.2020 12:35 Ответить
Знову о те найманці, а у нас є регулярні війська, які повинні перемогти якихось найманців, чи в України немає регулярної армії а є теж найманці олігархії? , як писав Макіавеллі армія з найманців це найгірша армія , яка воює за тих хто більше їй заплатить.
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23.06.2020 13:20 Ответить
Просто ВЛАДА - СЦИКУНИ... Зелені.
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23.06.2020 13:27 Ответить
распятые кармильцы приехали на "хражданскую вайну" в адних трусиках русафобию затевать
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23.06.2020 14:26 Ответить
 
 