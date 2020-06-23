ОБСЕ зафиксировала десятки гаубиц, 14 "Градов", 40 БМП и более 30 танков наемников РФ на Донбассе, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать факты нарушения Российской Федерацией минских договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным СЦКК, враг продолжает минирование территории в пределах участка разведения "Петровское". Кроме этого, на неподконтрольных правительству Украины железнодорожных станциях представителями СММ ОБСЕ в очередной раз фиксируется присутствие вагонов-цистерн, вероятно, с горюче-смазочными материалами.

В ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольных правительству Украины территориях, вблизи поселка Новогригорьевка, на полигоне возле поселка Миусинск и на взлетно-посадочной полосе аэродрома в поселке Победное Луганской области было зафиксировано вооружение с нарушением линий отвода, а именно:

- шесть 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 "Жаба",

- четырнадцать 152 мм и 122 мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика",

- четырнадцать 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град",

- шесть 100 мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира",

- шестнадцать 152 мм буксируемых гаубиц Д-20 и 2А65 "МстаБ".

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Кроме того, на неподконтрольных правительству Украины территориях на полигоне вблизи поселка Мирное, на территории объекта возле поселка Хрустальный и на взлетно-посадочной полосе аэродрома в поселке Победное Луганской области БПЛА СММ обнаружил:

- четырнадцать зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 9К33 "Оса",

- семь 120 мм минометов 2Б11 "Сани",

- шестнадцать 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика",

- шесть 100 мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира",

- семнадцать 122 мм буксируемых гаубиц Д-30А "Лягушка",

- тридцать один Т-64 и Т-72.

Этот же БПЛА в очередной раз зафиксировал по меньшей мере сорок боевых машин пехоты.

УС СЦКК отмечает, что в пределах участка разведения №3 "Петровское" на неподконтрольной правительству Украины территории БПЛА СММ обнаружил шестьдесят противотанковых мин. Такое же количество противотанковых мин (ТМ-62) обнаружил и за пределами данного участка в поле.

Вместе с тем, осуществляя мониторинг на железнодорожной станции вблизи поселка Вознесеновка, наблюдатели СММ ОБСЕ заметили пятнадцать вагонов-цистерн. Вероятно, они используются для обеспечения российских оккупантов горюче-смазочными материалами.

"Украинская сторона СЦКК осуждает позорные действия российско-оккупационных войск, которые в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон. Враг и в дальнейшем проявляет заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и сознательно ухудшает гуманитарную ситуацию на Донбассе, систематически увеличивает количество мин на существующих минных полях, особенно в пределах участков разведения", - говорится в сообщении.



