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Закон о добровольной сдаче ВНО-2020 опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

Закон о добровольной сдаче ВНО-2020 опубликован в

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" (№3669) опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Текст закона также обнародован на сайте издания. передает Цензор.НЕТ.

Закон устанавливает, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), лица, получающие образование, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

"Лица, получающие образование, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - уточняется в тексте документа.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью и задачей принятия этого законодательного акта является минимизация рисков заболевания COVID-19 при оценке результатов обучения учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Автор: 

вступительная кампания (288) школа (3015) ВНО (417)


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Топ комментарии
+5
Закон о добровольной сдаче ВНО-2020 опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 6254
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23.06.2020 11:10
+5
Закон о добровольной сдаче ВНО-2020 опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 5490
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23.06.2020 11:12
+5
Почему наши дети, которые учились в Украине, должны освободить свои бюджетные места в ВУЗах приехавшим с Луганды и Даунбасса, которые не знают ни языка, ни истории Украины????
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23.06.2020 11:47
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все рушит клоун ,суды ,прокуратуру , правоохранительную систему , теперь взялся за образование
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23.06.2020 11:07 Ответить
Закон о добровольной сдаче ВНО-2020 опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 5490
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23.06.2020 11:12 Ответить
все нормально. правильно сделали. че тьі не ньіл, когда отменили в марте вьіпускньіе для 4 и 9 классов?
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23.06.2020 14:38 Ответить
Закон о добровольной сдаче ВНО-2020 опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 6254
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23.06.2020 11:10 Ответить
Можливо, не всіх треба примушувати до т.зв. середньої освіти... Хіба можна примусити людину вчитися ? Тому і принцип добровільності... Можливо, тому і така НЕякість освіти, що з примусу ?
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23.06.2020 11:12 Ответить
Давайте не змушувати, хай закічнують 3 класи, а потім - за бажанням. Але тоді ті, хто не має вищої освіти, хай будуть обмежені в правах. Наприклад, їм не потрібно надавати право голосу!
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23.06.2020 11:19 Ответить
Якщо у Вашому "їм не потрібно надавати право голосу!" без іронії, то ми виходимо на ПОРОЧНІСТЬ загального виборчого права. Особливо з таким наївним населенням, - населення, то не народ! - і ласим до обіцяної халявщини як в Україні. Вже тридцять років це населення собі вибирало, то Кучму, то Ющенка, то Януковича, то Порошенка. Кучма що б залишитися навічно з подачі Медведчука хотіли зробити фарс: висунули Януковича - злочинця і "ніякого" банкіра Ющенко - "оба хуже"... Але номер не пройшов - стався перший Майдан... Після Верховного суду був призначений третій тур - не передбачений Конституцією... І стався Ющенко. А Ющенко вже вивів Януковича... Далі Майдан 2014 р. і тут знайшовся Ющенко, який все свідоме життя отирався і збагачувався за спинами Кучми, Ющенка, Януковича... і наобіцяв Європу... Ще й Росія помагає населенню "вибирати"... Право голосу мали б мати люди дієздатні - ті що платять податки, наприклад... В Європу, в США політику творять та частина населення, яка на утриманні, на виплатах з бюджету... тому що вони голосують за тих хто збільшує податки на бізнес, на працюючих...
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23.06.2020 12:17 Ответить
так а ти думаєш, шо немає таких, які ще у 8 класі не пішли зі школи, бо та само вирішили що ніхто їх не має права примушувати?
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23.06.2020 14:39 Ответить
зелені перетворили чверть мільйона наших абітурієнтів на другий сорт.
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23.06.2020 11:39 Ответить
чого? навпаки, ті, хто вступають у європейські вузи зможуть вчасно подати доки. з іспитами вони не мають такого шансу і пролітають у вересневому семестрі.
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23.06.2020 14:40 Ответить
Закон про добровільне складання ЗНО-2020 опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності - Цензор.НЕТ 8309
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23.06.2020 14:48 Ответить
ще такого закону немає.Президент https://www.slovoidilo.ua/persony/zelenskyi-volodymyr-oleksandrovych Володимир Зеленський ініціює внесення змін до закону «Про вищу освіту» для максимального спрощення вступу до вишів випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента в понеділок, 22 червня.
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23.06.2020 15:34 Ответить
раз вони з України, то повинні здавати ЗНО. а ось ліміти на вузи і місця - це не правомірно.
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23.06.2020 15:37 Ответить
у ЗЕ проблема з логікою і на ліцо когнитивний дисонанс: ЗНО не здають лише іноземці, а здають українці. звільнивши від ЗНО ордло абітурієнти стають іноземцями.
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23.06.2020 20:26 Ответить
Зато лугандонцы будут поступать везде (в том числе и в военные училища) безо всяких там ВНО...
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23.06.2020 11:47 Ответить
Почему наши дети, которые учились в Украине, должны освободить свои бюджетные места в ВУЗах приехавшим с Луганды и Даунбасса, которые не знают ни языка, ни истории Украины????
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23.06.2020 11:47 Ответить
у ЗЕ проблема з логікою і на ліцо когнитивний дисонанс: ЗНО не здають лише іноземці, а здають українці. звільнивши від ЗНО ордло абітурієнти стають іноземцями. що протирічить заявам ЗЕ - ""Із 2014 року влада постійно говорила, що "Крим - це Україна, Донбас - це Україна". Але далі гасел справа не доходила. Ми це змінюємо. Неодноразово президент Зеленський наголошував - там живуть українці, там живуть наші громадяни. Ми маємо за них боротися. Можливість дітям із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей вступати без ЗНО - один із конкретних предметних кроків у цьому напрямі", - сказав Юрій Костюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.
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23.06.2020 20:33 Ответить
Вступити можно або у гімно або у партію. Іншого не дано.
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23.06.2020 12:24 Ответить
...ордло-абітуієнти матимуть можливість вступити до всіх вишів, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз. - дурний ти ЗЕ. у них зараз є своя квота, а коли без неї в усі вузи, то у них знижуються шанси. чи ту квоту на усі вузи розкидають.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/zno-2020-zelenskiy-hoche-zvilniti-vipusknikiv-z-ordlo-vid-skladannya-zno-dlya-vstupu-do-vishiv-novini-ukrajini-11045972.html
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23.06.2020 20:39 Ответить
 
 