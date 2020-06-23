Закон о добровольной сдаче ВНО-2020 опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" (№3669) опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Текст закона также обнародован на сайте издания. передает Цензор.НЕТ.

Закон устанавливает, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), лица, получающие образование, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

"Лица, получающие образование, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - уточняется в тексте документа.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью и задачей принятия этого законодательного акта является минимизация рисков заболевания COVID-19 при оценке результатов обучения учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.