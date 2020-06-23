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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в РФ 7,4 тыс. случаев COVID-19, умерли 153 человека, всего 599,7 тыс. инфицированных

За сутки в РФ 7,4 тыс. случаев COVID-19, умерли 153 человека, всего 599,7 тыс. инфицированных

Число зараженных COVID-19 в РФ приблизилось к 600 тысячам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 425 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 427 (32,7%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки умерло 153 человека, а за весь период по России - 8 359 заболевших. Количество умерших за сутки подскочило в 1,5 раза - накануне скончались 95 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 013 человек, а за весь период - 356 429.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российском Омске состоится конкурс по скоростному выкапыванию могил

Автор: 

карантин (16729) россия (95546) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Звонок по телефону среди ночи:
- Да.
- Ваш голос учтен. Спасибо за участие в голосовании обнуления сроков президента.
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23.06.2020 11:15
+4
Для них спеціально організували конкурс: "В российском Омске состоится конкурс по скоростному выкапыванию могил"
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23.06.2020 11:11
+3
да и куй с ними.
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23.06.2020 11:10
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да и куй с ними.
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23.06.2020 11:10 Ответить
Для них спеціально організували конкурс: "В российском Омске состоится конкурс по скоростному выкапыванию могил"
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23.06.2020 11:11 Ответить
давай россия - вперед к коллективному иммунитету! Давай! Неужели потомков доблестных воевавших дедов испугает какой то коронавирус! да и соревнования спортивно-разврекательные можно по всей россии начать проводить - на скорость копки могил - один хрен российские бабы только удобрения рожать могут!
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23.06.2020 11:11 Ответить
херня
марширувати на параді та обнуляти ***** - зможуть!
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23.06.2020 11:12 Ответить
Звонок по телефону среди ночи:
- Да.
- Ваш голос учтен. Спасибо за участие в голосовании обнуления сроков президента.
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23.06.2020 11:15 Ответить
и результаты экзитполов запретили публиковать ))
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23.06.2020 11:19 Ответить
Каждый день прилично идёт на спад, действительно ли парад и поправки чудо творит гундяевское или по велении пуйла когда он пару дней назад объявил что вирус преодолен и пооткрывали как неделю уже ресторанны и кафе и кинотеатры и идёт на спад и вылечившийся на порядок больше
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23.06.2020 11:13 Ответить
Так это же прекрасно! Путин сам высрал что "они"(злые) - "в ад", а русня(очень бобрые) - "взад, ой, в рай". Радоваться нужно, но почему-то даже попы обосрались. То може вони і м.яса не їсуть в Бока не вірять?
В любом случае - мы не спартанцы шоб жалеть шо врагов пришло мало, поэтому - так держать, "блатья", догоните и перегоните Трампа. С дидами на палках песней, "в рай" шагом - марш!(с бутылки можно не вставать))
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23.06.2020 11:15 Ответить
Ээээх, гробы подорожают! (с)
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23.06.2020 11:17 Ответить
И мусорные кульки...
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23.06.2020 11:19 Ответить
Доженуть і перегонять Америку.
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23.06.2020 11:31 Ответить
Думаю, что давно перегнали. Если верить росиянской статистике, то придётся поверить, что и медицина у них в 5 раз лучше немецкой, судя по той смертности, что росияне публикуют.
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23.06.2020 11:49 Ответить
косяпен просто і рахують смерті по косяпськи..

зараховуючи у причини всі можливі супутні хвороби...
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23.06.2020 14:36 Ответить
После парада численность зараженных утроится....надеюсь) ))))))))))))))))))))
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23.06.2020 13:37 Ответить
Мелочь, а так приятно!
За добу в РФ 7,4 тис. випадків COVID-19, померли 153 особи, загалом 599,7 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 2584
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23.06.2020 15:05 Ответить
у нас у самих почти каждый день прирост идет.. к чему писать тут это? или пишите тогда что там в бульбашей делается в Польше,Молдове..
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23.06.2020 20:37 Ответить
 
 