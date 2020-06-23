За сутки в РФ 7,4 тыс. случаев COVID-19, умерли 153 человека, всего 599,7 тыс. инфицированных

Число зараженных COVID-19 в РФ приблизилось к 600 тысячам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 425 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 427 (32,7%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки умерло 153 человека, а за весь период по России - 8 359 заболевших. Количество умерших за сутки подскочило в 1,5 раза - накануне скончались 95 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 013 человек, а за весь период - 356 429.

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