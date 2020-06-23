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Новости Коронавирус и карантин
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На Закарпатье за сутки выявили 103 новых случая COVID-19, всего - 2291, из них 61 летальный, - ОГА

На Закарпатье за сутки выявили 103 новых случая COVID-19, всего - 2291, из них 61 летальный, - ОГА

На Закарпатье за ​​прошедшие сутки у 103 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР, область продолжает демонстрировать резкое повышение заболеваемости.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье за ​​прошедшие сутки у 103 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР. Всего с начала пандемии у 2 291 закарпатца установлен диагноз COVID-19, из которых - 383 медика и 143 детей", - говорится в сообщении.

Таким образом, Закарпатье продолжает демонстрировать резкое повышение заболеваемости коронавирусом, которое началось на прошлой неделе.

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С начала пандемии 845 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели, 61 человек умер.

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2585)


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Слово "выявили" мне нравится больше всего. Охотники на злостных ковидчиков.
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23.06.2020 11:21 Ответить
Церкви. Троица была 7-8 числа, как раз 2 недели инкубационный период . . .
Плюс с 1-5-10 числа ослабления карантина были, транспорт запустили, люди расслабились.
Плюс граница потихоньку работать начинает.

Вот и результат. Придётся опять в комендантский час всех загонять . . .
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23.06.2020 14:58 Ответить
Всего 2291....или 0,18% населения Закарпатья...аж страшно...
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23.06.2020 19:54 Ответить
 
 