На Закарпатье за сутки выявили 103 новых случая COVID-19, всего - 2291, из них 61 летальный, - ОГА

На Закарпатье за ​​прошедшие сутки у 103 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР, область продолжает демонстрировать резкое повышение заболеваемости.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье за ​​прошедшие сутки у 103 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР. Всего с начала пандемии у 2 291 закарпатца установлен диагноз COVID-19, из которых - 383 медика и 143 детей", - говорится в сообщении.

Таким образом, Закарпатье продолжает демонстрировать резкое повышение заболеваемости коронавирусом, которое началось на прошлой неделе.

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С начала пандемии 845 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели, 61 человек умер.