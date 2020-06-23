На Закарпатье за сутки выявили 103 новых случая COVID-19, всего - 2291, из них 61 летальный, - ОГА
На Закарпатье за прошедшие сутки у 103 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР, область продолжает демонстрировать резкое повышение заболеваемости.
Об этом сообщает Закарпатская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"На Закарпатье за прошедшие сутки у 103 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР. Всего с начала пандемии у 2 291 закарпатца установлен диагноз COVID-19, из которых - 383 медика и 143 детей", - говорится в сообщении.
Таким образом, Закарпатье продолжает демонстрировать резкое повышение заболеваемости коронавирусом, которое началось на прошлой неделе.
С начала пандемии 845 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели, 61 человек умер.
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Плюс с 1-5-10 числа ослабления карантина были, транспорт запустили, люди расслабились.
Плюс граница потихоньку работать начинает.
Вот и результат. Придётся опять в комендантский час всех загонять . . .