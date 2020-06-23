Стерненко рассказал о ночном визите полицейских: "Не удивлюсь, если будут рапортовать, что я злостно не исполняю условия ареста"
К общественному активисту Сергею Стерненко ночью опять приходили полицейские, чтобы проконтролировать соблюдение им меры пресечения в виде домашнего ареста.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Активист сообщил, что в 23:40 правоохранители пришли к его подъезду и позвонили в домофон.
"По крайней мере, человек под подъездом сказал, что они из полиции Киева, но свои ФИО и должность не назвали. Спросили, почему я не отбываю домашний арест в Одессе. Я доступно объяснил почему и даже рассказал им, что написано в постановлении по контролю за исполнением домашнего ареста, и у киевской полиции нет полномочий осуществлять проверки", - написал Стерненко.
По словам активиста, полицейские спросили, почему он не ходатайствовал об изменении "органа полиции".
"Если бы до этого меня не разбудили, то я бы засмеялся из-за такого идиотского вопроса, но я ответил просто, что это не моя проблема", - отметил Стерненко.
Также он сообщил, что полицейский захотел "поговорить с глазу на глаз".
"Ответил, что сейчас позвоню адвокатам, и мы обязательно пообщаемся. Мужчины промолчали и ушли", - добавил активист.
Он не исключил, что такие ночные визиты неуполномоченных правоохранителей осуществляются для того, чтобы потом обвинить его в неисполнении условий домашнего ареста.
"Не удивлюсь, если будут рапортовать, что я злостно не исполняю условия ареста", - подытожил Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.
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СТЕРНЕНКО ЗАЯВИВ, ЩО ПІДОЗРУ ОДНОМУ З НАПАДНИКІВ НА НЬОГО СКАСУВАЛИ, А ЗАТРИМАННЯ ДРУГОГО - НЕ ДОЗВОЛИЛИ.
Активіст Сергій Стерненко розповів про перебіг справи щодо свого третього нападу
Про це він написав у Telegram.
"Вчора суддя Печерського районного суду Підпалий на прохання адвоката Портнова і за сприяння Авакова скасував підозру Івану Кузнецову, який за $1000 напав на мене біля мого дому", - написав Стерненко.
Активіст додав, що іншого нападника не дозволили затримати.
"Сьогодні суддя Шевченківського районного суду Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула, який 17.03.2019 втік з України", - зазначив він.
А на предложение ментом поговорить включить известное: - Ось вам......
где упоминается роль Ермака в украинской политике: https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs