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Стерненко рассказал о ночном визите полицейских: "Не удивлюсь, если будут рапортовать, что я злостно не исполняю условия ареста"

Стерненко рассказал о ночном визите полицейских:

К общественному активисту Сергею Стерненко ночью опять приходили полицейские, чтобы проконтролировать соблюдение им меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Активист сообщил, что в 23:40 правоохранители пришли к его подъезду и позвонили в домофон.

"По крайней мере, человек под подъездом сказал, что они из полиции Киева, но свои ФИО и должность не назвали. Спросили, почему я не отбываю домашний арест в Одессе. Я доступно объяснил почему и даже рассказал им, что написано в постановлении по контролю за исполнением домашнего ареста, и у киевской полиции нет полномочий осуществлять проверки", - написал Стерненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд 26 июня рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко

По словам активиста, полицейские спросили, почему он не ходатайствовал об изменении "органа полиции".

"Если бы до этого меня не разбудили, то я бы засмеялся из-за такого идиотского вопроса, но я ответил просто, что это не моя проблема", - отметил Стерненко.

Также он сообщил, что полицейский захотел "поговорить с глазу на глаз".

"Ответил, что сейчас позвоню адвокатам, и мы обязательно пообщаемся. Мужчины промолчали и ушли", - добавил активист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью из Одессы приехали полицейские, чтобы рассказать о правилах домашнего ареста. Не дождавшись адвокатов, они уехали, - Стерненко

Он не исключил, что такие ночные визиты неуполномоченных правоохранителей осуществляются для того, чтобы потом обвинить его в неисполнении условий домашнего ареста.

"Не удивлюсь, если будут рапортовать, что я злостно не исполняю условия ареста", - подытожил Стерненко.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.

Стерненко рассказал о ночном визите полицейских: Не удивлюсь, если будут рапортовать, что я злостно не исполняю условия ареста 01

Автор: 

Нацполиция (16468) Стерненко Сергей (394) домашний арест (188)


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Топ комментарии
+17
Сергію! Тримайся! Цій владі вже недовго залишилося. Зеленський себе назвав вироком для Порошенка. Тільки не докумекав, що він вирок ще й сам для себе.
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23.06.2020 11:57
+7
А що тільки до Стерненка вночі ходять перевіряти? Скільки ще громадян на домашньому арешті перевірили тієї ночі? Аваков має бути звільнений, він фальсифікує роботу поліції!
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23.06.2020 12:01
+7
нет, то были мусора
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23.06.2020 12:02
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То може такі менти були...
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23.06.2020 12:15 Ответить
Та що говорити якщо навіть цензор.так нав'язує українцям у себе в країні узькоязичіє, нав'язуючи стартову сторінку мокшанським нарєчієм... Ми окуповані узькім міром навіть під час війни... Слуги кремля переслідують патріотів і саботують армію в той же час закриваючи очі на дії прокацапських сил
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23.06.2020 12:23 Ответить
Espreso
СТЕРНЕНКО ЗАЯВИВ, ЩО ПІДОЗРУ ОДНОМУ З НАПАДНИКІВ НА НЬОГО СКАСУВАЛИ, А ЗАТРИМАННЯ ДРУГОГО - НЕ ДОЗВОЛИЛИ.
Активіст Сергій Стерненко розповів про перебіг справи щодо свого третього нападу
Про це він написав у Telegram.

"Вчора суддя Печерського районного суду Підпалий на прохання адвоката Портнова і за сприяння Авакова скасував підозру Івану Кузнецову, який за $1000 напав на мене біля мого дому", - написав Стерненко.

Активіст додав, що іншого нападника не дозволили затримати.

"Сьогодні суддя Шевченківського районного суду Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула, який 17.03.2019 втік з України", - зазначив він.
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23.06.2020 12:30 Ответить
зевиродки портновські.
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23.06.2020 13:01 Ответить
Буде правильним, коли в кінцевому рахунку корупціонери від юстицьки Підпалий і Циктіч будуть тікати з України до Лаптєногії вслід за Родіком Кірєєвим. Разом з Портновим, Авакяном і Вєнєдіктовою.
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23.06.2020 16:11 Ответить
глядя как у шариесосов и кацапских петушил подгорает в новостях со стерненко, буду и дальше поддреживать одессита, ведь он все сделал правильно - замочил кацапского ублюдка, который захотел его убить.
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23.06.2020 12:30 Ответить
Надо, как в фильме "Один дома", записать на магнитофон нарезки из "95 квартала" с голосом преЗедента и включать мусорам!
А на предложение ментом поговорить включить известное: - Ось вам......
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23.06.2020 12:33 Ответить
Всё должно быть по графику.23-50,2-50,4-50 ,6-50.Каждый раз разные люди и так каждую ночь.Закон ,есть закон.Он и для Героев очень важен.
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23.06.2020 12:51 Ответить
Это ты про график почётного караула у мавзолея членина?
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23.06.2020 12:59 Ответить
Зеклоуни, але при тому ще й страшно нездалі!
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23.06.2020 12:59 Ответить
Охотник за скальпами.
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23.06.2020 13:48 Ответить
непойму чего вокруг него стока шуму?😱, шо он такого сделал??? в чём себя проявил?
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23.06.2020 14:28 Ответить
Лева, а ты, таки, поц. И можешь не благодарить меня, за то, что открыл твои глаза на тебя. Я скромный.
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23.06.2020 16:15 Ответить
Нынешняя власть по заданию Кремля преследует украинских патриотов, проводник этой политике некто Ермак. Эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским,
где упоминается роль Ермака в украинской политике: https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs
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23.06.2020 18:10 Ответить
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