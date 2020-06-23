Экс-нардеп Сотник стала адвокатом изнасилованной в Кагарлыке девушки: То, что мы знаем, лишь вершина айсберга. Все было еще страшнее

Экс-нардеп от "Самопомочи" Елена Сотник, а также три ее коллеги-адвоката, стали защитниками девушки, которую в Кагарлыке изнасиловали полицейские.

Об этом Сотник сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я, Злата Симоненко, Татьяна Козаченко официально стали адвокатами изнасилованной в Кагарлыке девушки", - написала Сотник.

"Сегодня это вопрос физического выживания Нели и ее семьи. А еще, это важно для сотен тысяч других жертв полицейских, которые боясь быть избитыми, убитыми или незаконно обвиненными, прямо сейчас сидят у себя в домах и трясутся от страха, чтобы завтра очередной "опер" из района не решил выбить из них показания или повесить преступление ради "показателей", - добавила экс-нардеп.

Читайте также: Следствие переквалифицировало подозрение полицейским из Кагарлыка, обвиняемым в изнасиловании, с "превышения власти" на "пытки"

По словам Сотник, то, что известно о случившемся в Кагарлыке, лишь "вершина айсберга" и все было "страшнее и более жестоко".

"Мы уже имеем одного из лучших психологов в стране, который бесплатно будет работать с Нелей и поможет пережить ей эту травму", - сообщила адвокат.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.





