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Экс-нардеп Сотник стала адвокатом изнасилованной в Кагарлыке девушки: То, что мы знаем, лишь вершина айсберга. Все было еще страшнее

Экс-нардеп Сотник стала адвокатом изнасилованной в Кагарлыке девушки: То, что мы знаем, лишь вершина айсберга. Все было еще страшнее

Экс-нардеп от "Самопомочи" Елена Сотник, а также три ее коллеги-адвоката, стали защитниками девушки, которую в Кагарлыке изнасиловали полицейские.

Об этом Сотник сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я, Злата Симоненко, Татьяна Козаченко официально стали адвокатами изнасилованной в Кагарлыке девушки", - написала Сотник.

"Сегодня это вопрос физического выживания Нели и ее семьи. А еще, это важно для сотен тысяч других жертв полицейских, которые боясь быть избитыми, убитыми или незаконно обвиненными, прямо сейчас сидят у себя в домах и трясутся от страха, чтобы завтра очередной "опер" из района не решил выбить из них показания или повесить преступление ради "показателей", - добавила экс-нардеп.

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По словам Сотник, то, что известно о случившемся в Кагарлыке, лишь "вершина айсберга" и все было "страшнее и более жестоко".

"Мы уже имеем одного из лучших психологов в стране, который бесплатно будет работать с Нелей и поможет пережить ей эту травму", - сообщила адвокат.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Экс-нардеп Сотник стала адвокатом изнасилованной в Кагарлыке девушки: То, что мы знаем, лишь вершина айсберга. Все было еще страшнее 01
Экс-нардеп Сотник стала адвокатом изнасилованной в Кагарлыке девушки: То, что мы знаем, лишь вершина айсберга. Все было еще страшнее 02
Экс-нардеп Сотник стала адвокатом изнасилованной в Кагарлыке девушки: То, что мы знаем, лишь вершина айсберга. Все было еще страшнее 03

изнасилование (917) Киевская область (4136) Сотник Елена (24)


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Топ комментарии
+32
Странно, а Шмыгаль говорит, что народ доверяет полиции, а Авякан лучший министр. Вавий Оманский так вообще говорит, что Рюкзаков незаменим. Прям не знаю кому и верить. Врет адвокатеса поди, наговаривает, зебилы, как думаете?
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23.06.2020 12:08
+19
Если ради пиара она смшает с дерьмом ментов и благодаря ей им дадут максимальное наказание, то пусть пиарится на здоровье
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23.06.2020 12:12
+15
Необходима срочная встреча в Трускавце по этим вопросам.
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23.06.2020 12:10
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Гарна новина. Гвалтівники тепер будуть крутитися як вужі на пательні.
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23.06.2020 12:07 Ответить
дэвушка за свой рейтинг будет минтов рвать.

пусть работает
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23.06.2020 12:40 Ответить
Странно, а Шмыгаль говорит, что народ доверяет полиции, а Авякан лучший министр. Вавий Оманский так вообще говорит, что Рюкзаков незаменим. Прям не знаю кому и верить. Врет адвокатеса поди, наговаривает, зебилы, как думаете?
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23.06.2020 12:08 Ответить
Необходима срочная встреча в Трускавце по этим вопросам.
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23.06.2020 12:10 Ответить
100 пудов врёт! Это её Порох подговаривает так говорить. А мы, зе!билы, пойдём, возьмём и гордо выберем зе!лю на второй срок!
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23.06.2020 12:12 Ответить
Не, мудрый нарид на следующий год выберет себе главнокомандующим Киркорова, чтоб зажить еще лучше... мудрый нарид знает за кого голосовать...
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23.06.2020 12:33 Ответить
Та ж поліція що при пороху. ті ж люди.
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23.06.2020 12:33 Ответить
Нету таких реформ которые не сошли бы на нет в сжатые сроки если этого хочет руководство ведомства. Потому при реформах нужно создавать и механизмы контроля и постоянного самоочищения. Любых людей можно коррумпировать. Прогони старых, набери новых, опа! через полгода они как старые. То, что у нас происходит с этими реформами это очковтирание и половинчатость и не может иметь долговременного эффекта просто по определению.
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23.06.2020 19:56 Ответить
Так то шмыГаля пошутила)
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23.06.2020 12:31 Ответить
Я тобі більше скажу- тут один синьоносий "папєрєднік" взагалі поліцію реформував!
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23.06.2020 12:33 Ответить
"Сегодня это вопрос физического выживания Нелли и ее семьи. А еще, это важно для сотен тысяч других жертв полицейских, которые боясь быть избитыми, убитыми или незаконно обвиненными, прямо сейчас сидят у себя в домах и трясутся от страха, чтобы завтра очередной "опер" с района не решил выбить из них показания или повесить преступление, ради "показателей", без иронии Елена вся надежда на Вас и всех неравнодушных готовых помочь в борьбе с беззаконием и сокрытием преступлений совершаемых преступниками в правоохранительных органах.
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23.06.2020 12:08 Ответить
"система" це все пережуе та виплюне....- тільки коли критична більшість - критична, вичавить із себе раба та "азіата" за типом мислення та діяння... , щось почне мінятись....
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23.06.2020 12:09 Ответить
Кстати, про "Систему" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
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23.06.2020 12:35 Ответить
стаю скептиком (((
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23.06.2020 12:45 Ответить
Не верю я энтой "*********".
Ей нужен только пиар!
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23.06.2020 12:09 Ответить
Если ради пиара она смшает с дерьмом ментов и благодаря ей им дадут максимальное наказание, то пусть пиарится на здоровье
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23.06.2020 12:12 Ответить
Пиар двигатель любого процеса осбено судебного.
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23.06.2020 12:19 Ответить
С этим - согласен. Но - не верю. Хочется по любви...
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23.06.2020 12:23 Ответить
"Хочется по любви..." - Так это Вам в полицию.....
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23.06.2020 14:06 Ответить
Хочешь большой, но чистой любви?
- А кто ж ее не хочет?
- Приходи вечером на сеновал. Придешь?
- Приду, отчего ж не прийти? Только уж и Вы приходите. А то вот они тоже обещали и не пришли.
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23.06.2020 12:13 Ответить
-Она придет, с Кузнецом...
-Зачем мне кузнец? Я что лошадь? 😂
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23.06.2020 12:36 Ответить
Маленькая лошадка которой живется несладко......
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23.06.2020 12:38 Ответить
Скуда знаешь?
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23.06.2020 12:14 Ответить
Внимательно следил за ее деятельностью в Раде
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23.06.2020 12:22 Ответить
Це тому, що мусора тебе невідшпенькали в кагарлику - а так би повірив.
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23.06.2020 12:22 Ответить
Полиш свогі вологі мрії, дірко...
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23.06.2020 12:40 Ответить
https://censor.net/news/3203713/pravoohranitelnaya_sistema_posle_reformirovaniya_vyzyvaet_doverie_a_avakov_eyu_effektivno_upravlyaet
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23.06.2020 12:10 Ответить
Это все следствие, причина нет выборного шерифа и судьи.Республика громад для этого нужна.
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23.06.2020 12:22 Ответить
Мудрый нарид и в шерифы себе местного алкаша Сеньку выберет, лишь бы на баяне играть умел... не руками
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23.06.2020 12:38 Ответить
73 процента выбрали преза верховну раду.выберут шерифа судью и далее по списку
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23.01.2021 05:21 Ответить
_Уголовная ответственность обличённых властью (в т. ч. имеющих право применять к гражданам насилие) должна быть существенно большей чем для прочих граждан! Кому больше дано с тех и спрос выше.
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23.06.2020 12:23 Ответить
_Да. Ну и конечно для всех чиновников, начиная с некоторого уровня и выше, и вообще всех судей я бы ввёл презумпцию виновности.
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23.06.2020 13:02 Ответить
И не смотря на это https://censor.net/news/3203713/pravoohranitelnaya_sistema_posle_reformirovaniya_vyzyvaet_doverie_a_avakov_eyu_effektivno_upravlyaet
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23.06.2020 12:30 Ответить
Від того, що цих садистів осудять нічого в плані ситеми роботи поліції не змінить. Потрібно робити барьєр для проходження на верх влади начальникам цих потомків Малюти Скуратова. А для цього потрібно вибирати начальників райвідділів поліції громадянами і дозволити всім мати вільно зброю для захисту себе, свого майна і своїх рідних. Як бачимо поліція це нагайки бариг і вони захищають їх інтереси, а не Конституцію. Тому посадять в Кагарлику, однак бахне знову десь у Веприку. Тільки системні зміни дозволять цю мусорню загнати в правове стійло Конституції. І ще чому мусор має право на насилля а громадяни ні. Адже в 2014 найбільше було зрадників в СБУ, Міліції, ЗСУ і флоті. Саме громадяни захистили Україну а не ті хто повинен був це робити. Тому без змін без виборів буде повна і остаточна дупа!
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23.06.2020 12:57 Ответить
"Як бачимо поліція це нагайки бариг і вони захищають їх інтереси, а не Конституцію." - Истинно так!
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23.06.2020 13:04 Ответить
а шо ви хотіли? у них жалованіє маленьке - он хєращєнко затребував ше три антивірусних лярди на доплати голодающім мусорам - знаєте які вони злі коли голодні?
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23.06.2020 14:04 Ответить
 
 