110 человек, утверждающих, что прорвались через блокпост оккупантов, прибыли с оккупированного Донбасса. ВИДЕО

Вчера после 18.00 в КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 110 человек. Не выдержав многочасового ожидания, люди прорвались через блокпост оккупантов и направились в серую зону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что в течение дня пропуск с временно оккупированной территории Украины осуществлялся очень медленно.

В соцсетях люди писали, что утром наемники РФ довольно быстро пропустили несколько человек под запись камер пропагандистского телеканала, а дальше держали людей, сначала под палящим солнцем, потом под ливнем.

Уже ближе к регламентированному времени завершения работы КПВВ ситуация изменилась. Граждане массово начали прибывать. Они объяснили, что оккупационные власти сначала анонсировали обновление пропуска на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь", а затем блокировали возможность гражданам пересечь там линию разграничения.

Люди говорят, что, не выдержав многочасового ожидания, еще и при неблагоприятной погоде, прорвались через блокпост оккупантов и направились в серую зону. Они понимали, что КПВВ "Новотроицкое" должно закрываться, но надеялись на понимание и помощь украинских пограничников. Так и произошло. По решению командующего объединенных сил работа КПВВ была продолжена. Пропуск осуществлялся, пока после 21.00 не оформили последнего прибывшего с оккупированной Донетчины гражданина, имеющего инвалидность.

Люди, которые вечером прибыли с оккупированной территории, сообщили, что четверо пешеходов, среди которых одна женщина на костылях, ожидали перед блокпостом оккупантов, где планировали и заночевать, если их не пропустят. Если эти лица вернутся на подконтрольную украинской власти территорию, пограничники готовы помогать им пройти оформление даже в нерабочее время КПВВ. Стоит отметить, что расстояние между КПВВ "Новотроицкое" и блокпостом наемников РФ около 5 км и преодолеть его будет нелегко, особенно на костылях.

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