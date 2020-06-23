110 человек, утверждающих, что прорвались через блокпост оккупантов, прибыли с оккупированного Донбасса. ВИДЕО
Вчера после 18.00 в КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 110 человек. Не выдержав многочасового ожидания, люди прорвались через блокпост оккупантов и направились в серую зону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Отмечается, что в течение дня пропуск с временно оккупированной территории Украины осуществлялся очень медленно.
В соцсетях люди писали, что утром наемники РФ довольно быстро пропустили несколько человек под запись камер пропагандистского телеканала, а дальше держали людей, сначала под палящим солнцем, потом под ливнем.
Уже ближе к регламентированному времени завершения работы КПВВ ситуация изменилась. Граждане массово начали прибывать. Они объяснили, что оккупационные власти сначала анонсировали обновление пропуска на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь", а затем блокировали возможность гражданам пересечь там линию разграничения.
Люди говорят, что, не выдержав многочасового ожидания, еще и при неблагоприятной погоде, прорвались через блокпост оккупантов и направились в серую зону. Они понимали, что КПВВ "Новотроицкое" должно закрываться, но надеялись на понимание и помощь украинских пограничников. Так и произошло. По решению командующего объединенных сил работа КПВВ была продолжена. Пропуск осуществлялся, пока после 21.00 не оформили последнего прибывшего с оккупированной Донетчины гражданина, имеющего инвалидность.
Люди, которые вечером прибыли с оккупированной территории, сообщили, что четверо пешеходов, среди которых одна женщина на костылях, ожидали перед блокпостом оккупантов, где планировали и заночевать, если их не пропустят. Если эти лица вернутся на подконтрольную украинской власти территорию, пограничники готовы помогать им пройти оформление даже в нерабочее время КПВВ. Стоит отметить, что расстояние между КПВВ "Новотроицкое" и блокпостом наемников РФ около 5 км и преодолеть его будет нелегко, особенно на костылях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То вже всі, чи там для прорива ще сили підтягуються?
хотя нет... у них ведь с 2014-го - всё уже есть ... даже на жопе шерсть
Холодильник порвал попачленцев МО РФ.
умно мля... типа ну хахлы асвабаждайте уже нас от таго шта мы наделали патамушта мы не хатим там умирать! афуеть мораль....
Это что ли "наши"?
а я скажу так: те кто поддерживает идею что в войне виноваты жители Донбасса - тот поддерживает мнение Путина что у нас гражданская война а не внешняя агрессия.
а ваты и в Украине полно.
,и пока вы эту долю не признаете,будете чужими в Украине.
те кто поддерживает идею что в войне виноваты жители Донбасса - тот поддерживает мнение Путина что у нас гражданская война а не внешняя агрессия.
так как вы может только дурачок, поверивший Путину что у нас гражданская война а не агрессия со стороны РФ.
у меня приятель там живет бо старики больные - бросить не может.
по-разному.
ваты конечно полно, но не больше чем в Украине, где 88% граждан не считает Порошенко лучшим президентом за всю историю независимой Украины.
Чи так гарно з "асвабадітєлямі" що до хунтакарателів рвуться через блок-пости....
Така у них сутність, по доброму не розуміють, ******* щоб їх били та шугали, гомосовєтікуси.
Общалась около года с семьёй из Луганска...! Старики далеко за 80 лет... Куда бы они бежали? В такие-то годы. Общались по скайпу ,а увидела его и написала в Фуйсвуке,где он писал проукраинские отзывы на события. Они ОЧЕНЬ ждали прихода наших... Не уверена,что они живы,потому что когда говорили последний раз от них оставались "кожа и кости". Выживали с огорода. А он был военный пенсионер и некого у них не было. У них не было возможности,даже сходить на украинскую сгорону за пенсией...
Что они могли сделать???
Общение прервалось год назад.... Очень надеюсь,что они живы.....