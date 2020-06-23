Количество активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля выросло на 386%, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
На сегодняшний день на 386% выросло количество активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ЦОЗ в Facebook.
Количество активных больных составляет 20 083. Показатель заболеваемости - 48 на 100 тыс. населения. Прирост активных подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 4,1%.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Львовской области - 240;
- Закарпатской - 103;
- Ривненской - 75;
- Черновицкой - 62;
- Волинской - 42;
- Ивано-Франковской области - 35;
- Киеве - 61
Среди заболевших преобладают женщины (57,6%) и люди в возрасте 30-69 лет (72,5%).
По состоянию на 22 июня в учреждениях здравоохранения имеется 25 539 коек. Из этого количества - 4 115 коек заняты больными COVID-19.
Области, где наибольшее количество коек занято больными COVID-19:
- Львовская - 794;
- Волынская - 466;
- Черновецкая - 455;
- Харьковская - 347;
- Киев - 333.
В ведомстве напомнили, что ослабление карантина не отменяет правила, разработанные для уменьшения инфицирования COVID-19.
Физическая дистанция, правила респираторной и личной гигиены, самоизоляция - те, меры, которые нужно соблюдать всем.
Как сообщалось, по состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни.
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