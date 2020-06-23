Пришедшие во власть принесли в неё стандарт абсолютной аморальности, - Филатов о посещении "слугами народа" ресторана в Днепре
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ситуацию с походом в ресторан представителей партии "Слуга народа" и руководства области в ресторан.
Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Политика - вообще грязная штука. Каждый день ты должен идти, на пусть мелкие, но сделки с совестью, пытаясь сбалансировать интересы различных участников процесса, политических партий и городских кланов.
Но, увы, похоже, что те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности", - считает Филатов.
По его мнению, не видеть этого не может только слепой.
"Мне уже давно с ними всё понятно и поэтому я предпочитаю не лишний раз праведно возмущаться, а спокойно готовлюсь к борьбе", - добавил мэр Днепра.
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Адже 73% розраховували на "самава чєснава прєзідєнта за всє годи нєзавісімасті" і "новає нєзапятнаннає ліцо".
Побережіть психіку виборців Зе. Бо в них зараз почнеться психоз...
11 годин тому https://site.ua/posts/category/1/ Політика 1 246 58 1 10
Когда я слышу заявления отдельных псевдопатриотов и политиков, что на Донбассе нужно меньше стрелять и больше договариваться, у меня начинается дергаться глаз.
Один - два раза в неделю вы читаете в сводках уже привычные слова - "отримав поранення" в одном предложении со словами "вибуховий пристрій". Так вот, когда в сводка 1-2 человека с ранениями при срабатывании вибухового пристрію, то это с большой вероятностью - противопехотные мины. Запрещенные конвенцией. Понимаете? За каждым случаем, оторванная нога или рука. Иногда потеря глаз. Это то что не лечится. Это ампутация. И это если повезет и не будет болевого шока или смерти от потери крови. Навсегда. Противопехотная мина, с большой долей вероятности - это ампутация конечности. У нас таких мин нет. Утилизировали давно. И не производили. И в "шахтах", где шахтеры находили танки, их тоже не было. А в России есть. И они их завозят тоннами. А те, с которыми нам предлагают договариваться, ставят их сотнями. С 14 года. Везде где могут. Тысячами. Понимаете? Они знают, что это запрещено, что это не гуманно, что будут оторванные конечности, но они их ставят. На этих минах подрываются и военные и гражданские. Потому что мина не выбирает. В перехватах они их называют крестиками. "Поставили 100 крестиков". Понимаете, они об этом знают. И они умышленно это делают. Им не важно кто после подрывов окажется инвалидом. Женщина, ребенок, солдат.
О чем там договариваться? О том, чтобы они с извращенной психикой пришли в наши мирные города? Или как вы себе видите результаты этих договоров? Там около 40 тыс человек, которые считают нормальным нарушать международную конвенцию. Такие люди во всем мире считаются террористами. С кем там вести переговоры? О чем? Сколько каждый из нас будет выплачивать из своих налогов на их содержание?