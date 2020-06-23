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Пришедшие во власть принесли в неё стандарт абсолютной аморальности, - Филатов о посещении "слугами народа" ресторана в Днепре

Пришедшие во власть принесли в неё стандарт абсолютной аморальности, - Филатов о посещении

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ситуацию с походом в ресторан представителей партии "Слуга народа" и руководства области в ресторан.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Политика - вообще грязная штука. Каждый день ты должен идти, на пусть мелкие, но сделки с совестью, пытаясь сбалансировать интересы различных участников процесса, политических партий и городских кланов.

Но, увы, похоже, что те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности", - считает Филатов.

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По его мнению, не видеть этого не может только слепой.

"Мне уже давно с ними всё понятно и поэтому я предпочитаю не лишний раз праведно возмущаться, а спокойно готовлюсь к борьбе", - добавил мэр Днепра.

Пришедшие во власть принесли в неё стандарт абсолютной аморальности, - Филатов о посещении слугами народа ресторана в Днепре 01
Пришедшие во власть принесли в неё стандарт абсолютной аморальности, - Филатов о посещении слугами народа ресторана в Днепре 02

Днепр (4418) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+58
Боря красавчег! Все правильно сказал! Добавить нечего!
а ЗЕуродам - дырку от бублика , а не победа на местных выборах в Днепре!!!
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23.06.2020 12:30
+30
З кожним днем Філатов все більше подобається.
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23.06.2020 12:31
+24
Борис, ты прав!
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23.06.2020 12:32
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Яка несподіванка!
Адже 73% розраховували на "самава чєснава прєзідєнта за всє годи нєзавісімасті" і "новає нєзапятнаннає ліцо".

Ті, хто прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності, - Філатов про відвідування "слугами народу" ресторану в Дніпрі - Цензор.НЕТ 8860
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23.06.2020 13:51 Ответить
Коломойский, Филатов и Зеленский из одного кагала. Имитируют вражду перед выборами. Кто бы не победил на выборах, власть всё равно у них останется.
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23.06.2020 13:56 Ответить
Пришедшие во власть принесли в неё стандарт абсолютной аморальности. ©
Побережіть психіку виборців Зе. Бо в них зараз почнеться психоз...

Ті, хто прийшли до влади, принесли в неї стандарт абсолютної аморальності, - Філатов про відвідування "слугами народу" ресторану в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2296
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23.06.2020 13:59 Ответить
Когда слышите про "договариваться", вспоминайте о тысячах противопехотных мин поставленных наемникам

11 годин тому https://site.ua/posts/category/1/ Політика 1 246 58 1 10

Когда я слышу заявления отдельных псевдопатриотов и политиков, что на Донбассе нужно меньше стрелять и больше договариваться, у меня начинается дергаться глаз.
Один - два раза в неделю вы читаете в сводках уже привычные слова - "отримав поранення" в одном предложении со словами "вибуховий пристрій". Так вот, когда в сводка 1-2 человека с ранениями при срабатывании вибухового пристрію, то это с большой вероятностью - противопехотные мины. Запрещенные конвенцией. Понимаете? За каждым случаем, оторванная нога или рука. Иногда потеря глаз. Это то что не лечится. Это ампутация. И это если повезет и не будет болевого шока или смерти от потери крови. Навсегда. Противопехотная мина, с большой долей вероятности - это ампутация конечности. У нас таких мин нет. Утилизировали давно. И не производили. И в "шахтах", где шахтеры находили танки, их тоже не было. А в России есть. И они их завозят тоннами. А те, с которыми нам предлагают договариваться, ставят их сотнями. С 14 года. Везде где могут. Тысячами. Понимаете? Они знают, что это запрещено, что это не гуманно, что будут оторванные конечности, но они их ставят. На этих минах подрываются и военные и гражданские. Потому что мина не выбирает. В перехватах они их называют крестиками. "Поставили 100 крестиков". Понимаете, они об этом знают. И они умышленно это делают. Им не важно кто после подрывов окажется инвалидом. Женщина, ребенок, солдат.
О чем там договариваться? О том, чтобы они с извращенной психикой пришли в наши мирные города? Или как вы себе видите результаты этих договоров? Там около 40 тыс человек, которые считают нормальным нарушать международную конвенцию. Такие люди во всем мире считаются террористами. С кем там вести переговоры? О чем? Сколько каждый из нас будет выплачивать из своих налогов на их содержание?
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23.06.2020 16:34 Ответить
Абсолютна аморальність і брехливість вже рік, як стали нормою в політичному житті України. Дивує тільки, чому це не дратує українців, які все довіряють і сподіваються.
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23.06.2020 20:26 Ответить
Обрали президентом Зеленського який брехав ще до виборів, це було зрозуміло із його обіцянок, хамська поведінка також не новина. Обрали собі під стать, яка влада таке і населення.
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23.06.2020 22:33 Ответить
народ выбрал пианиста... кто виноват?
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25.06.2020 01:07 Ответить
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