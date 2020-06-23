Пришедшие во власть принесли в неё стандарт абсолютной аморальности, - Филатов о посещении "слугами народа" ресторана в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ситуацию с походом в ресторан представителей партии "Слуга народа" и руководства области в ресторан.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Политика - вообще грязная штука. Каждый день ты должен идти, на пусть мелкие, но сделки с совестью, пытаясь сбалансировать интересы различных участников процесса, политических партий и городских кланов.

Но, увы, похоже, что те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности", - считает Филатов.

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По его мнению, не видеть этого не может только слепой.

"Мне уже давно с ними всё понятно и поэтому я предпочитаю не лишний раз праведно возмущаться, а спокойно готовлюсь к борьбе", - добавил мэр Днепра.



